Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что продажи в сетях аптек, ювелирных магазинах, сетях электроники должны быть фискализированы вовремя.
Об этом сказал он в ходе согласительного совета в понедельник в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Интернет-магазины, сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, секонд-хенд и другие отрасли, которых мы считаем рисковыми и которые полностью находятся в тени, должны быть фискализированы вовремя. Если нет, то мы не имеем ни морального, ни юридического права говорить о деньгах на выплату зарплат врачам и учителям, которые должны выплачиваться малообеспеченным семьям за счет налогов", - сказал Гетманцев.
Напомним, Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов.
Пожалуйста, подождите...
Но эта шваль гетманцев - выпердок особенный.
Ввёл массу налогов на простых людей.
"Сума грошових активів декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів декларанта і родини. Готівка > 5 млн.грн"
Как говорится - на воре и шапка горит!
І це не лише в Розетки такі проблеми...
І якщо касові апарати стануть обов'язковими для всіх, то через глюки ПО підприємці можуть нарватися на несправедлиі штрафи!
Тому спочатку хай поправлять програмне забезпечення...
****
одного понять не могу...олигархи - в офшоры, министры - в банки, депутаты - налом под матрасы...а налоговая только меня кошмарит... у них что мелочи не хватает ??