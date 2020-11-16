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Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, -

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что продажи в сетях аптек, ювелирных магазинах, сетях электроники должны быть фискализированы вовремя.

Об этом сказал он в ходе согласительного совета в понедельник в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Интернет-магазины, сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, секонд-хенд и другие отрасли, которых мы считаем рисковыми и которые полностью находятся в тени, должны быть фискализированы вовремя. Если нет, то мы не имеем ни морального, ни юридического права говорить о деньгах на выплату зарплат врачам и учителям, которые должны выплачиваться малообеспеченным семьям за счет налогов", - сказал Гетманцев.

Напомним, Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов.

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Топ комментарии
+12
Какая связь между интернет-магазинами , сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, секонд-хенд и других , с глупостью и нищетой клоунов ?
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16.11.2020 13:08
+8
Интересно, чем владеет этот радетель за врачей-учителй? Погуглим:

"Сума грошових активів декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів декларанта і родини. Готівка > 5 млн.грн"

Как говорится - на воре и шапка горит!
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16.11.2020 13:09
+7
Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6912
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16.11.2020 13:29
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Побільше податків - нових та різних!
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16.11.2020 13:07 Ответить
І головне - від малого бізнесу. Про олігархів Гетьманцева лише теплі слова - преференції, податкові канікули, вільна економічна зона і т.п.
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16.11.2020 13:31 Ответить
А малий бізнес хіба не "гетьманцева" хотів, коли голосував за блаЗЄнських? Продажі в інтернет-магазинах, аптеках і магазинах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4130
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16.11.2020 13:38 Ответить
Любой слуга народа - выпердок по определению.
Но эта шваль гетманцев - выпердок особенный.
Ввёл массу налогов на простых людей.
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16.11.2020 13:40 Ответить
Какая связь между интернет-магазинами , сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, секонд-хенд и других , с глупостью и нищетой клоунов ?
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16.11.2020 13:08 Ответить
Очень денег хочется.Вот и вся связь. Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1475
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16.11.2020 13:14 Ответить
никто из них не платит налоги и торгуют контрабандой))) контрабас исчезнет тогда, когда его внутри страны нельзя будет продать
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16.11.2020 20:54 Ответить
Очередной гос рэкет! Ребятки а не пора ли вам научится зарабатывать для государства? ведь именно для этого вы находитесь у власти! А не заниматься поборами с людей! Рано или поздно вы загоните бизнес до такого состояния , что брать не с кого будет! Народ кто ни будь видел сети электроники без кассового? я нет! Дармоеды вы властьимущие! И с вашими зарплатами в 14 т. долларов нам вас никак не прокормить! Урежет в кризис свои зарплаты и будет вам чем платить пенсионерам, врачам ит.д. сравните свою зарплату и пенсионера, учителя, разницу улавливаете?
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16.11.2020 13:08 Ответить
Интересно, чем владеет этот радетель за врачей-учителй? Погуглим:

"Сума грошових активів декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів декларанта і родини. Готівка > 5 млн.грн"

Как говорится - на воре и шапка горит!
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16.11.2020 13:09 Ответить
Это говорит об одном важном - воровал! Или хапужил взятками, если был на госслужбе.
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16.11.2020 13:19 Ответить
Ви для початку зробіть, щоб ПО у податкової працювало нормально! А то от Чечоткін з Розетки розповідає, що касові апарати у них видають чеки завжди, але далеко не завжди ці чеки реєструються в податковій через глючне програмне забезпечення... А не зареєстрований чек=немає чека і підприємцю можуть за це штраф впаяти!
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16.11.2020 13:09 Ответить
В Одессе есть несколько отделений Розетки, где заказанный товар можно получить на руки без оплаты всяких "новых почт". Младший сын постоянно заказывает там все что угодно: от бытовой техники, комплектующих к компу до виски и макарон. На любую мелочь выдают кассовый чек.
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16.11.2020 13:24 Ответить
Так да, чек видають і касові апарати автоматично відсилають дані про чек в податкову. Податкова мусить реєструвати всі ці чеки, АЛЕ через глюки програмного забезпечення деякі чеки не реєструються! Це не вина Розетки, Розетка робить все правильно!

І це не лише в Розетки такі проблеми...
І якщо касові апарати стануть обов'язковими для всіх, то через глюки ПО підприємці можуть нарватися на несправедлиі штрафи!

Тому спочатку хай поправлять програмне забезпечення...
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16.11.2020 13:34 Ответить
Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5743
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16.11.2020 13:10 Ответить
😁 нє, ну рєально зараз починаю сожаліти, що не голосував за цих розумних хлопців. Ви тільки подивіться, як же старанно і натхненно вони дєлають разом цей мудрий недонарід!!!
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16.11.2020 13:15 Ответить
Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8450 Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8450 Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8450 Нарот, кажете? Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8584
Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1461
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16.11.2020 13:28 Ответить
Не помню, чтоб хоть раз мне в аптеках не выдали кассовый чек! А лекарств покупаю изрядно, имея несколько хронических заболеваний. Ото сидит там ЗЕленый гандонище Гетьманцев ВРУ и понятия не имеет, как оно там в реальной жизни. Тварь, блд, криворого-квартальная! Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5168
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16.11.2020 13:17 Ответить
классно да? е-декларации судей-прокуроров-министров-депутан... срочно отменить, чтоб плебс не видел куда уходят закрома Родины...а тут.."здрасьте вам!"...
****
одного понять не могу...олигархи - в офшоры, министры - в банки, депутаты - налом под матрасы...а налоговая только меня кошмарит... у них что мелочи не хватает ??
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16.11.2020 13:25 Ответить
Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6912
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16.11.2020 13:29 Ответить
Все Зєбілєє й Зєбілєє. Мдя, і коли там Порошенко переворот організовує, не спізнився б.. Продажі в інтернет-магазинах, аптеках і магазинах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6800
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16.11.2020 13:35 Ответить
Пока ребята были предпринимателями, всячески уклонялись от налогов. Пришли к власти и обнаружили, что налоги - крутая вещь.
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16.11.2020 13:47 Ответить
Гетманцев в своем зе-репертуаре !!!!! А может начнем с олигархов !!!! Вернем предприятия в Украину !!!! Задрал уже, Тварь !!!!
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16.11.2020 13:59 Ответить
Хватит идти на поводу у этих спекулянтов из, ФОПов!! Всем подряд Фопам, кассовые аппараты и ни каких льгот по налогам!! Хочешь спекуляцией заниматься плати честно все налоги и кури свой бамбук!!!! долой Южанинову!! Южанинову на мыло!!
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16.11.2020 14:14 Ответить
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, один умный Гетманцев придумал в Украине для уничтожения малого бизнеса. Рисковый вид деятельности это торгрвля наркотиками и оружием, что и процветает в Украине, этим займитесь придурки.
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16.11.2020 15:41 Ответить
 
 