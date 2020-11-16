На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская

На достижение естественного коллективного иммунитета к коронавирусу, когда COVID-19 переболеет множество людей на планете, надежды немного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, , член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская в интервью изданию Ваше здоров'я.

"Нет, на него (коллективный иммунитет. - Ред.) надежда слабая. К тому же мы наблюдаем повторные случаи заболевания (обычно у людей, которые первый раз болели в легкой форме). Пока они единичны, но прошло не так много времени и сложный период у нас еще впереди. Больше можно надеяться на то, что вирус несколько ослабнет хотя бы через год-полтора и станет пятым в группе коронавирусов, с которыми человечество уживается более или менее мирно. А пока нужно максимально избегать встречи с ним", - сообщила она..

По словам Голубовской, что "при нынешнем стремительного развития эпидемии уже ничего сделать не удастся, разорвать цепь сможет только жесткий локдаун".

"Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций. Поэтому в начале эпидемии не нашлось специалистов, которые бы грамотно и четко спланировали мероприятия противодействия, в том числе разграничение потоков населения (именно благодаря этому ликвидировали SARS-CoV-1) и другие ограничения для различных вариантов прогнозируемого роста заболеваемости. Те же, кто не хочет портить политический имидж в глазах избирателей и выступает против жестких ограничений, очевидно рассчитывают на то, что мы достигнем точки невозврата и люди сами спрячутся по домам", - сообщила она.

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"Я всегда говорила, что в противодействии инфекционным болезням демократии быть не может. Поэтому нужно держать при себе личные мысли, какими бы гениальными они ни казались их авторам, которые не являются профессионалами в этой сфере. Последнее же слово должно быть за государством, которое должно принимать адекватные и действенные решения. Потому растущее число тяжелых больных также нанесет ущерб экономике из-за непомерных расходы на их лечение. А кадровых ресурсов для этого вообще может не хватить. Локдаун поможет сдержать коллапс", - добавила инфекционист.

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