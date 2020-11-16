На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская
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На достижение естественного коллективного иммунитета к коронавирусу, когда COVID-19 переболеет множество людей на планете, надежды немного.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, , член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская в интервью изданию Ваше здоров'я.
"Нет, на него (коллективный иммунитет. - Ред.) надежда слабая. К тому же мы наблюдаем повторные случаи заболевания (обычно у людей, которые первый раз болели в легкой форме). Пока они единичны, но прошло не так много времени и сложный период у нас еще впереди. Больше можно надеяться на то, что вирус несколько ослабнет хотя бы через год-полтора и станет пятым в группе коронавирусов, с которыми человечество уживается более или менее мирно. А пока нужно максимально избегать встречи с ним", - сообщила она..
По словам Голубовской, что "при нынешнем стремительного развития эпидемии уже ничего сделать не удастся, разорвать цепь сможет только жесткий локдаун".
"Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций. Поэтому в начале эпидемии не нашлось специалистов, которые бы грамотно и четко спланировали мероприятия противодействия, в том числе разграничение потоков населения (именно благодаря этому ликвидировали SARS-CoV-1) и другие ограничения для различных вариантов прогнозируемого роста заболеваемости. Те же, кто не хочет портить политический имидж в глазах избирателей и выступает против жестких ограничений, очевидно рассчитывают на то, что мы достигнем точки невозврата и люди сами спрячутся по домам", - сообщила она.
"Я всегда говорила, что в противодействии инфекционным болезням демократии быть не может. Поэтому нужно держать при себе личные мысли, какими бы гениальными они ни казались их авторам, которые не являются профессионалами в этой сфере. Последнее же слово должно быть за государством, которое должно принимать адекватные и действенные решения. Потому растущее число тяжелых больных также нанесет ущерб экономике из-за непомерных расходы на их лечение. А кадровых ресурсов для этого вообще может не хватить. Локдаун поможет сдержать коллапс", - добавила инфекционист.
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Пожалуйста, подождите...
Австралія надзвичайно урбанізована країна. Рівень урбанізованості становить 89,4 % населення країни (станом на 2015 рік), темпи зростання частки міського населення - 1,47 % (оцінка тренду за 2010-2015 роки)[2].
Голубовська принципово помиляється в оцінках ситуації, зараз вже не має можливості якимись короткочасними заходами-обмеженнями зупинити епідемію, зараз потрібно готуватись до довгої та системної боротьби з біологічними ризиками і тут локдауни це абсолютно смішні заходи!
А Ізраїль збив локдауном ще більшу захворюваність, ніж у нас.
Уже спрятались, шо не видно?
"Спасибо" сивочолому хряку!
В свете последних событий, иначе как "преступление" это квалифицировать нельзя.
И да. Если та намекаешь, что эпидемнадзор брал взятки, так у нас берут взятки и воруют ВО ВСЕХ гос.органах. Так что, нужно их ВСЕХ не реформировать/сажать воров, а "ликвидировать"?
Эпидемиологи давно об этом этом кричат!
Знаете в африке была одна мошка(не помню название Гугл в помощь) когда она кусала человека.. Все он ослепевал.. Целые деревни были слепые.. ВОЗ тогда искоренил(в прошлом веке) а знаете как? На добровольноЦах.. Сидели и ждали как полетит.. А потом бах.. Ане успел.. Все.. Ты слепой ..так что вместо того чтоб лазить по рыгаловкам лучше читайте. Авось ума наберетесь.. А то с таким пофигизмом Я уже ничему не удивлюсь
Пока все не переболеют ковидом, или его ослабленной вакциной версией - никакой локдаун не поможет.
В эпидемиологии первый закон - разъединение больных и здоровых. Зайдите в любую поликлинику. Ковидные больные и с подозрением, инфицированные другими инфекциями и здоровые - все в одной очереди, и в лабораторию и на рентген и тд...Нет зонирования в коридорах. Власти не хватило времени все продумать и организовать...одни конвульсии, в виде рекомендаций и хаотичных решений..
Скоро, раньше чем думает большинство людей и врачей она пойдет на спад по крайней мере в Киеве. Я не сам это придумываю, а на основе достойных источников, которых много и которые нужно уметь найти и проанализировать. Например, ряд публикаций Андрея Волянского , имуннолога и доктора биологических наук, который говорит, что даже 30% переболевших + меры социальные достаточно, чтобы эпидемия пошла на спад. А в Киеве это цифра будет скоро достигнута, поскольку десятки тысяч людей не обращались никуда, а сотни тысяч с весны перенесли короновирус на ногах не особо заметив.
Что тогда запоет врач-инфекционист... ну то есть когда ей перестанут платить зарплату, а кушать-то надо?
Тогда магическим образом обнарудатся новые свойства вируса, я думаю
Я понимаю, что все смотрят на Западную Европу и хотят как там, но мы не Западная Европа - мы бедная коррумпированная страна.
Вот взять вчерашний день 9800 заразившихся а среди них всего 324 детей причем это и тех кому 17-18 лет. И. Корее всего эти заразившиеся дети болеют аденовирусами гриппом или риновирусами а ПЦР тупо показал ложноположительный результат или просто коронавирус сопутствующая инфекция!!!! Проверяли данную возможность наши доблестные всезнайки? НУ КОНЕЧНО ЖЕ НЕТ!!! Они настолько необразованные что и в голову такие варианты им прийти не могут))))
А локдауны это мракобесие это средние века и проблемы не решают Ну хочет человек в ресторан ходить ну пусть ходит или в спортзал. Только плиз потом платит за свое лечение сам а не плачется что нечем и негде лечить))) Дайте право выбора людям . Всеравно вирус схватят все и как поведет себя организм зависит только от иммунитета а это читайте пункт 4)))
Вы носите маску? Ну и носите. Всегда. Везде. Спите в ней, кушайте в ней, занимайтесь спортом - в ней, сЭксом... Не уверена, что Вы долго протяните... Да и денег у Вас не хватит ...
а чо там - я думаю милициянты для профилактики преступности могут предложить всех посадить под домашний арест, а фули? классный порядок - из дома можно выходить только по спенцпропускам в определенное время (на работу - с работы), все остальное время - под домашним арестом, комендантский час и т.д..... Как уже зае..ли эти специалисты - совкодрочеры, у которых только одни методы: закрыть, посадить, изолировать.... А нах вы тогда нужны?
Каральної медицини захотілося? Руки ********* владу отримати над посполитими?
Спасибо, сывочолый Петр Алексеич. Вот ведь талант, успел напакостить Украине везде