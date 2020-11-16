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На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская

На достижение естественного коллективного иммунитета к коронавирусу, когда COVID-19 переболеет множество людей на планете, надежды немного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, , член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская в интервью изданию Ваше здоров'я.

"Нет, на него (коллективный иммунитет. - Ред.) надежда слабая. К тому же мы наблюдаем повторные случаи заболевания (обычно у людей, которые первый раз болели в легкой форме). Пока они единичны, но прошло не так много времени и сложный период у нас еще впереди. Больше можно надеяться на то, что вирус несколько ослабнет хотя бы через год-полтора и станет пятым в группе коронавирусов, с которыми человечество уживается более или менее мирно. А пока нужно максимально избегать встречи с ним", - сообщила она..

По словам Голубовской, что "при нынешнем стремительного развития эпидемии уже ничего сделать не удастся, разорвать цепь сможет только жесткий локдаун".

"Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций. Поэтому в начале эпидемии не нашлось специалистов, которые бы грамотно и четко спланировали мероприятия противодействия, в том числе разграничение потоков населения (именно благодаря этому ликвидировали SARS-CoV-1) и другие ограничения для различных вариантов прогнозируемого роста заболеваемости. Те же, кто не хочет портить политический имидж в глазах избирателей и выступает против жестких ограничений, очевидно рассчитывают на то, что мы достигнем точки невозврата и люди сами спрячутся по домам", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытие границ будет рассматриваться только в случае введения полного локдауна, - Кулеба

"Я всегда говорила, что в противодействии инфекционным болезням демократии быть не может. Поэтому нужно держать при себе личные мысли, какими бы гениальными они ни казались их авторам, которые не являются профессионалами в этой сфере. Последнее же слово должно быть за государством, которое должно принимать адекватные и действенные решения. Потому растущее число тяжелых больных также нанесет ущерб экономике из-за непомерных расходы на их лечение. А кадровых ресурсов для этого вообще может не хватить. Локдаун поможет сдержать коллапс", - добавила инфекционист.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Коллективного иммунитета не будет: антитела к COVID-19 живут всего несколько месяцев, - ученые
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Топ комментарии
+14
нагнетание паники и массовой истерии поможет укреплению иммунитета?
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16.11.2020 13:11
+9
Жёсткий локдау был и во в Франции и Италии и что разорвал цепь?на момент когда держали да,уменшилось,но когда более менее ослабили сейчас по 30 000 в сутки и годами держать локдаун ни одна развитая страна не выдержит не говоря о нашей
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16.11.2020 13:22
+7
Убежден, что Голубовскую нужно судить. Сейчас за нагнетание паники, а вообщем за отвратительную мерзкую и лживую коммуникаци в угоду медмафии, которую она ведет еще со времен Супрун. Но здесь эта немолодая женщина с медицинским дипломом права -- локдаун единственное, что может притормозить эпидемию. Но это уже будет ненужная, запоздалая мера. Пик эпидемии именно сейчас проходит.

Скоро, раньше чем думает большинство людей и врачей она пойдет на спад по крайней мере в Киеве. Я не сам это придумываю, а на основе достойных источников, которых много и которые нужно уметь найти и проанализировать. Например, ряд публикаций Андрея Волянского , имуннолога и доктора биологических наук, который говорит, что даже 30% переболевших + меры социальные достаточно, чтобы эпидемия пошла на спад. А в Киеве это цифра будет скоро достигнута, поскольку десятки тысяч людей не обращались никуда, а сотни тысяч с весны перенесли короновирус на ногах не особо заметив.
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16.11.2020 13:53
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нагнетание паники и массовой истерии поможет укреплению иммунитета?
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16.11.2020 13:11 Ответить
Нагнетание паники - «мы все умрем» , и вдалбливание в голову «неверующих» в болезнь, это разные вещи
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16.11.2020 13:29 Ответить
Голубовська робить неправильні висновки, нічого не може розірвати ланцюг епідемії після поширення вірусу! Ніякий локдаун нічого не дасть, замість одних шляхів розповсюдження вірусу будуть працювати інші шляхи, але не менш ефективно! Нам потрібно чекати мутації вірусу в менш небезпечну його форму, а цей час якось потрібно існувати і локдаун це не варіант!
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16.11.2020 13:51 Ответить
В Австралии все получилось.
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16.11.2020 13:57 Ответить
В Австралії люди живуть на віддалених фермах за 100км одна від одної, тому їм можна локдаун не вводити!
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16.11.2020 14:11 Ответить
Та ти що!
Австралія надзвичайно урбанізована країна. Рівень урбанізованості становить 89,4 % населення країни (станом на 2015 рік), темпи зростання частки міського населення - 1,47 % (оцінка тренду за 2010-2015 роки)[2].
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16.11.2020 14:18 Ответить
В мене в Австралії родичи живуть, їдуть на свою загородну дачу майже 400км. від міста! Дуже урбанізована країна, але дуже небагато цих урбанізованих місць на мапі.
Голубовська принципово помиляється в оцінках ситуації, зараз вже не має можливості якимись короткочасними заходами-обмеженнями зупинити епідемію, зараз потрібно готуватись до довгої та системної боротьби з біологічними ризиками і тут локдауни це абсолютно смішні заходи!
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16.11.2020 15:14 Ответить
Ну так за 400 км на дачу вони ж не з сільської місцевості їдуть. Значить, теж живуть в місті. На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 7313
А Ізраїль збив локдауном ще більшу захворюваність, ніж у нас.
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16.11.2020 15:59 Ответить
Нет, только нихеранеделанье, поданное как "спокойствие" поможет справиться с эпидемией. Правда?
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16.11.2020 13:56 Ответить
Люто плюсую
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16.11.2020 13:12 Ответить
На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 463
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16.11.2020 13:17 Ответить
Те же, кто не хочет портить политический имидж в глазах избирателей и выступает против жестких ограничений, очевидно рассчитывают на то, что мы достигнем точки невозврата и люди сами спрячутся по домам", - сообщила она.Источник: https://censor.net/ru/n3231299

Уже спрятались, шо не видно?
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16.11.2020 13:14 Ответить
"Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций." Источник: https://censor.net/ru/n3231299
"Спасибо" сивочолому хряку! На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 8627
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16.11.2020 13:18 Ответить
А чем занимался эпиднадзор?
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16.11.2020 13:22 Ответить
Разрешал, что угодно за бабки
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16.11.2020 14:17 Ответить
То санстанция, а эпиднадзор? Я лично не знаю, бо сейчас и без него врач выдает справки об эпидокружении. Данные просто из больниц поступают, наверное.
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16.11.2020 14:20 Ответить
Вопрос не в том, чем он занимался и/или не занимался. Вопрос в том, чем он ДОЛЖЕН БЫЛ заниматься в результате "великих рехформ" Доктора Смерть. Но она (вместе с Пецей) сочла, что он не нужен от слова "вообще". Что эпидемий у нас нет и никогда не будет. На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 8458 Потому и вырубила его на корню.
В свете последних событий, иначе как "преступление" это квалифицировать нельзя.
И да. Если та намекаешь, что эпидемнадзор брал взятки, так у нас берут взятки и воруют ВО ВСЕХ гос.органах. Так что, нужно их ВСЕХ не реформировать/сажать воров, а "ликвидировать"? На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 5570
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16.11.2020 14:49 Ответить
А шо, не было эпидемий? Голубовскую послушай. Наверное, благодаря эпидслужбе мы все выжили.
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16.11.2020 15:30 Ответить
А ось і Воронцов сплив на поверхню. Ти пам"ятаєш що потрапив до списку тріпачів? На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 1706№76
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16.11.2020 13:22 Ответить
"Дякуй" молча. Ты уже не "всплывешь". Ибо ты ПОД ДНОМ. На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 4669
На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 1047
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16.11.2020 14:35 Ответить
Глас вОпиющего в пустыне!
Эпидемиологи давно об этом этом кричат!
Знаете в африке была одна мошка(не помню название Гугл в помощь) когда она кусала человека.. Все он ослепевал.. Целые деревни были слепые.. ВОЗ тогда искоренил(в прошлом веке) а знаете как? На добровольноЦах.. Сидели и ждали как полетит.. А потом бах.. Ане успел.. Все.. Ты слепой ..так что вместо того чтоб лазить по рыгаловкам лучше читайте. Авось ума наберетесь.. А то с таким пофигизмом Я уже ничему не удивлюсь
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16.11.2020 13:20 Ответить
Что за словесный понос? Перечитай, что написала.
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16.11.2020 13:59 Ответить
муха Цеце, якщо не помиляюсь
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16.11.2020 14:43 Ответить
Жёсткий локдау был и во в Франции и Италии и что разорвал цепь?на момент когда держали да,уменшилось,но когда более менее ослабили сейчас по 30 000 в сутки и годами держать локдаун ни одна развитая страна не выдержит не говоря о нашей
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16.11.2020 13:22 Ответить
Локдаун не поможет пока есть очаг заражения. Главная особенность этого вируса в том, что он живет в организме больше месяца.
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16.11.2020 13:24 Ответить
Жесткий локдаун был в Австралии. За 2 месяцы число новых случаев в день снизилось в 100 раз. Сейчас локдаун снят, люди валом валят в Сиднейскую оперу и на стадионы. Ужас, правда? Хотя, аквариус изображал тут плач Ярославны по поводу коммунистического заговора...
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16.11.2020 13:43 Ответить
Как я писал еще в феврале на цензоре вирус показал насколько импотентные современные элиты. Они не могут справиться с достаточно слабозаразной и малоопасной для популяции в целом болячки.
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16.11.2020 13:23 Ответить
Надо цены на тесты и КТ поднять.
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16.11.2020 13:26 Ответить
Это что бы при жёстком локдауне невозможно было к престарелым и больным родственникам добраться и что бы они с голоду и хронических заболеваний загнулись?! А государству в лице зелёной власти это как-то побоку, главное показатели не испортить.Я уже переболел короной,так даже на тест не направили! Сказали по секрету: ты ж у нас "лёгкий",а показатели портить ни к чему.Вот и весь локдаун...
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16.11.2020 13:26 Ответить
Они думать не научены. Главное спихнуть с себя ответственность. Это единственное что умеют современные политики.
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16.11.2020 13:29 Ответить
Колективного імунітету не буде.
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16.11.2020 13:26 Ответить
Будет естественный отбор, увы. И его не избежать. А сидеть годами на карантине непозволительная роскошь. Потому что через 2-3 года, а может и в 2021 году появится новый вирус и новый локдаун, а вслед за ним новый... Медицину надо реформировать, и причем не только в нашей стране, а даже в развитых. Потому что, если этот вирус создали искусственно, то эту пандемию мир переживет, хоть и с человеческими потерями. А если он создан природой - то тем более, так задумано и естественного отбора не избежать. А вот ВОЗ показала себя как практически бесполезная контора.
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16.11.2020 14:12 Ответить
Відбір ніколи й не переставав бути. Я знаю багатьох порівняно молодих людей, що не можуть завести дітей. Багато до 50 років померло від раку, діабету і серцевих-судинних захвоювань. А від ковіду померла лише одна в районі (на більш як сорок тисяч), якийсь дід старий типу помер від ковіду. Але мабуть просто з позитивним тестом.
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16.11.2020 21:45 Ответить
Разорвать цепь сможет только РАБОЧАЯ ВАКЦИНА, а не ваш гребаный локдаун.
Пока все не переболеют ковидом, или его ослабленной вакциной версией - никакой локдаун не поможет.
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16.11.2020 13:32 Ответить
Так это ж и есть коллективный иммунитет! А при короне разве он возможен? Слишком многие умрут...
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16.11.2020 13:52 Ответить
И где жёсткий локдаун перервал цепочку? Пора принять covid-19 как одну из разновидностей гриппа и прекратить сеять панику среди населения ежедневным сводками о Ковиде.Как будто в мире нет других не менее тяжёлых заболеваний...
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16.11.2020 13:32 Ответить
Ковид- не грипп. Но и не спид, к счастью. Нужна ранняя диагностика и хорошие протоколы лечения. Плюс маски в общественных местах. Всех закрыть нельзя. Вымрем гораздо быстрее при таких установках
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16.11.2020 13:52 Ответить
В начале эпидемии не нашлось специалистов, которые бы грамотно и четко спланировали мероприятия противодействия, в том числе разграничение потоков населения Источник:https://censor.net/ru/n3231299 Получется, что весенние ограничения в виде карантинных мероприятий были подготовлены неспециалистами и профанами.... Епст... Скоро следующая весна... Когда будут посадки неспециалистов и профанов, которые разогнали истерику и подорвали экономический потенциал страны неумелыми действиями?
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16.11.2020 13:33 Ответить
А у нас хоть одна бл.дь несет ответственность за свои тупые решения?
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16.11.2020 13:41 Ответить
Нигде в мире не несет. Теперь они прикрывают свою некомпетeнтность заботой о жизнях.
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16.11.2020 13:54 Ответить
Ідіоти, коли до вас уже дійде що вирішувати цю проблему потрібно як в Китаї, а не займатися дурнею!
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16.11.2020 13:33 Ответить
Как в Китае не выйдет, и ты прекрасно должен знать почему.
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16.11.2020 13:36 Ответить
Василий Твардовский Успех контроля над пандемией на 80% зависит от менеджмента.Поэтому в Китае очень оперативно подняли на самую высокую планку менеджмент- расширение и обеспечение больниц, разъединение больных и здоровых,отслеживание контактов, контроль самоизоляции,плюс очень жесткий карантин, и не менее жесткая самодисциплина и инстинкт самосохранения самих китайцев....
В эпидемиологии первый закон - разъединение больных и здоровых. Зайдите в любую поликлинику. Ковидные больные и с подозрением, инфицированные другими инфекциями и здоровые - все в одной очереди, и в лабораторию и на рентген и тд...Нет зонирования в коридорах. Власти не хватило времени все продумать и организовать...одни конвульсии, в виде рекомендаций и хаотичных решений..
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16.11.2020 14:43 Ответить
Локдаун это и есть коллапс для нас, так как на Западе власть хотя бы как-то компенсирует гражданам потери в связи с сидением дома.
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16.11.2020 13:35 Ответить
Та да, работать вообще не будем, будут работать только врачи и аптеки. Как раньше врагам желали, я чтоб ты работал на аптеку.
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16.11.2020 13:48 Ответить
Одночасно, по всьому світові. Логічко, але не реально.
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16.11.2020 13:50 Ответить
Убежден, что Голубовскую нужно судить. Сейчас за нагнетание паники, а вообщем за отвратительную мерзкую и лживую коммуникаци в угоду медмафии, которую она ведет еще со времен Супрун. Но здесь эта немолодая женщина с медицинским дипломом права -- локдаун единственное, что может притормозить эпидемию. Но это уже будет ненужная, запоздалая мера. Пик эпидемии именно сейчас проходит.

Скоро, раньше чем думает большинство людей и врачей она пойдет на спад по крайней мере в Киеве. Я не сам это придумываю, а на основе достойных источников, которых много и которые нужно уметь найти и проанализировать. Например, ряд публикаций Андрея Волянского , имуннолога и доктора биологических наук, который говорит, что даже 30% переболевших + меры социальные достаточно, чтобы эпидемия пошла на спад. А в Киеве это цифра будет скоро достигнута, поскольку десятки тысяч людей не обращались никуда, а сотни тысяч с весны перенесли короновирус на ногах не особо заметив.
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16.11.2020 13:53 Ответить
Та ні, першими помруть такі як ти перелякані. Тому нагнітай ще страшнішу істерику і накручуй себе )
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16.11.2020 15:20 Ответить
Ну закроется все. И бизнес, который ранее платил налоги, их перестанет платить вообще.
Что тогда запоет врач-инфекционист... ну то есть когда ей перестанут платить зарплату, а кушать-то надо?
Тогда магическим образом обнарудатся новые свойства вируса, я думаю
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16.11.2020 14:01 Ответить
Может врач она и хороший, но экономист х.евый. Вслед за жесктим локдауном пойдет жесткая невыплата зарплаты таким как Голубовская, ибо жестко не будет налоговых поступлений.

Я понимаю, что все смотрят на Западную Европу и хотят как там, но мы не Западная Европа - мы бедная коррумпированная страна.
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16.11.2020 14:07 Ответить
Пусть лучше поведает эта докторша про свои научные работы! Она же доктор наук а работы какие то обзорные в медвестике украинском)))) А еще один педиатр тоже получил степень кандидата наук написав просто монографию и ему ее зачли в защиту)))) Вот такая у нас наука бутафорная стала))) И прежде чем мычать про развал эпидслужбы надо начать себя и не корчить доктора наук и давать фейковые советы. К тому есть среди тех кому эти неучи дают совет реально образованные люди!!!!
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16.11.2020 14:07 Ответить
По закону дарвина, первими сдохнут идиоти и єто гут.
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16.11.2020 14:08 Ответить
Невозможно всем сидеть безвылазно 21 день. Многие производства службы нельзя остановить. Страна не находится в полной изоляции. Так шо локдауны могут сбить волну но никак не прекратить заражение. Таких волн может быть десятки пока не найдут противоядие.
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16.11.2020 14:13 Ответить
Вот например эта "эпидемиолог" мычала про то что школы чуть ли не главная причина эпидемии))))). Она даже сказала что росно заражений пошел с открытием школ))) Так вот рост резкий пошел в августе а не в сентябре))))) Она видимо попутала КОВИД с гриппом! Дети действительно болеют гриппом и потому его переносят а вот КОВИДОМ не болеют и потому не переносят.. ДВОЙКА " докторше"!!! И отчисление за неуспеваемость)))
Вот взять вчерашний день 9800 заразившихся а среди них всего 324 детей причем это и тех кому 17-18 лет. И. Корее всего эти заразившиеся дети болеют аденовирусами гриппом или риновирусами а ПЦР тупо показал ложноположительный результат или просто коронавирус сопутствующая инфекция!!!! Проверяли данную возможность наши доблестные всезнайки? НУ КОНЕЧНО ЖЕ НЕТ!!! Они настолько необразованные что и в голову такие варианты им прийти не могут))))
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16.11.2020 14:14 Ответить
А насчет выхода из ситуации так все понятно !!! 1. МАСКИ ВСЕМ И ВЕЗДЕ 2. Ранняя диагностика при первом же подозрении 3. Ранее лечении на начальном этапе ( так весь мир особенно Италия разгрузили реанимации по причине что болезнь лечить начали сразу на этапе вирусемии) 4. ПРОФИЛАКТИКА те ВИТАМИН D СОЛНЦЕ весь мир это знает а вот в Украине даже не говорят 5. ВАКЦИНАЦИЯ
А локдауны это мракобесие это средние века и проблемы не решают Ну хочет человек в ресторан ходить ну пусть ходит или в спортзал. Только плиз потом платит за свое лечение сам а не плачется что нечем и негде лечить))) Дайте право выбора людям . Всеравно вирус схватят все и как поведет себя организм зависит только от иммунитета а это читайте пункт 4)))
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16.11.2020 14:23 Ответить
Нафига маски всем и везде? Что за чушь? Аллергики и астматики, им тоже ВСЕГДА? Грудным детям? Родился, маску на лицо? Да ребенок тут же умрёт!
Вы носите маску? Ну и носите. Всегда. Везде. Спите в ней, кушайте в ней, занимайтесь спортом - в ней, сЭксом... Не уверена, что Вы долго протяните... Да и денег у Вас не хватит ...
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16.11.2020 14:41 Ответить
fg
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16.11.2020 14:47 Ответить
Пандемия - это и есть "прививка для всех". Как пример, грипп. Его вообще открыли в 1901 году у кур, человек же заболел через несколько лет. И пандемия испански в 1919 году стала той, "прививкой", которая заложила общий иммунитет. То же будет и с короной - пандемия ковида пройдет, и эта гадость станет столь же привычной, что и грипп, с более мягким протеканием. Но без паники чиновникам от медицины ни денег, ни власти не видать. Вот они и пыжатся, чтобы успеть урвать побольше.
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16.11.2020 14:54 Ответить
До 1942 года не было антибиотиков, а вы все испанки и тд вспоминаете
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16.11.2020 16:03 Ответить
Если специалист-инфекционист говорит, что на коллективный иммунитет нет надежды в борьбе с респираторной инфекцией... это называется приехали...
а чо там - я думаю милициянты для профилактики преступности могут предложить всех посадить под домашний арест, а фули? классный порядок - из дома можно выходить только по спенцпропускам в определенное время (на работу - с работы), все остальное время - под домашним арестом, комендантский час и т.д..... Как уже зае..ли эти специалисты - совкодрочеры, у которых только одни методы: закрыть, посадить, изолировать.... А нах вы тогда нужны?
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16.11.2020 14:54 Ответить
А не пішла би ти козі в тріщину, клуша з больнічкі.
Каральної медицини захотілося? Руки ********* владу отримати над посполитими?
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16.11.2020 15:14 Ответить
===Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций. ===

Спасибо, сывочолый Петр Алексеич. Вот ведь талант, успел напакостить Украине везде
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16.11.2020 15:26 Ответить
Это не врач, в медицине не соображает, за курсовые и дипломы деньги берет
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16.11.2020 16:00 Ответить
Всі хто хворів короновірусом лише за повний локдаун. Бо це дуже боляче. Дуже- дуже для більшості ...
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16.11.2020 17:09 Ответить
член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса??? Ми вже бачимо як цей "штаб" підготував країну до другої хвилі пандемії....
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16.11.2020 17:37 Ответить
Врагу на руку что бы страна рушилась. Всяким "спецам" платят наши враги деньги, что бы те, несли всякую ахинею. А больному трусу, только чихнуть достаточно, уже испуг и корона! Теперь всех больными считают. Докажи теперь, что ты не больной.
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16.11.2020 17:49 Ответить
закрыть нахрен все больницы, кто заразился тот умер))) и сразу будет полный локдаун
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16.11.2020 20:51 Ответить
 
 