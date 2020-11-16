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энергетика (2036) НКРЭКУ (469)

Созданный НКРЭКУ кризис в конечном счете скажется и на рейтинге Зеленского, – депутат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Созданный НКРЭКУ кризис в конечном счете скажется и на рейтинге Зеленского, – депутат

Спровоцированный действующим нелегитимным составом НКРЭКУ кризис на энергетическом рынке в конечном счете скажется на рейтинге власти, в том числе президента Владимира Зеленского.

 Такое мнение в эфире телеканала "Украина24" высказала народный депутат Виктория Гриб.

"У нас слишком много вновь созданных "независимых" органов. Таких как НКРЭКУ, которая контролирует рынок электроэнергии. Вы знаете, когда есть проблемы и когда ищут виноватых, то виноваты, безусловно, Кабинет Министров, президент", - заявила Гриб. Депутат также добавила, что окружение президента фактически подставило его с неконституционностью указов о назначении членов НКРЭКУ.

"Это не вина президента, а вина тех людей, которые его подставили. Если президент не имеет права в рамках конституции назначать членов НКРЭКУ, потому что очень четко прописано, кого имеет право назначать президент в нашей стране. То тогда, соответствующие приказы, которые готовились его окружением – это просто подстава", - подчеркнула Виктория Гриб.

Напомним, большинство членов НКРЭКУ были назначены президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 года. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который в марте 2020 стал крупнейшим за всю историю независимой Украины. По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 для выяснения причин кризиса, ответственность за нее лежит на Нацкомиссии. Осенью 2020 подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции. На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка за энергетический бизнес его семьи.
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Топ комментарии
+3
Як і те, що вона з ахметівського ДТЕК.
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16.11.2020 13:31
+3
Вікторія Олександрівна Гриб - На час виборів: керівник напряму зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК Енерго», безпартійнa. Проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
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16.11.2020 13:31
+2
При вcій моїй неповазі до того самого "НКРЕКУ", ще більшу зневагу викликає особа цієї Гриб з попоблоку і до її афтаритєтнага мнєнія.
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16.11.2020 13:29
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А какой у него рейтинг ?
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16.11.2020 13:24 Ответить
нарисованный
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16.11.2020 13:26 Ответить
єто не рейтинг, - єто секс из жалости)
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16.11.2020 13:39 Ответить
Отношение к вам женщин описывайте в другом месте, здесь политический форум
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16.11.2020 13:42 Ответить
Ну в вашем случае не из жалости а из дурости)
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16.11.2020 13:51 Ответить
кто бы не пришел к власти все феодало-олигархо жрать хотят и Зеленский в том числе!
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16.11.2020 13:27 Ответить
При вcій моїй неповазі до того самого "НКРЕКУ", ще більшу зневагу викликає особа цієї Гриб з попоблоку і до її афтаритєтнага мнєнія.
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16.11.2020 13:29 Ответить
Як і те, що вона з ахметівського ДТЕК.
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16.11.2020 13:31 Ответить
Вся монобільшість отримує долари в конвертах з кишені Ахметова. Про це ще Гео Лєрос казав. Тому без Ахметова нам ніяк Створена НКРЕКП криза в підсумку позначиться і на рейтингу Зеленського, - депутат - Цензор.НЕТ 2580
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16.11.2020 13:51 Ответить
Вікторія Олександрівна Гриб - На час виборів: керівник напряму зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК Енерго», безпартійнa. Проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області
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16.11.2020 13:31 Ответить
Це все, що треба знати про цього екЗперта.
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16.11.2020 13:32 Ответить
а про дтековського шмигаля на посту прем`єра що треба знати?)
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16.11.2020 13:38 Ответить
ой и шо ж там у него за рейтинг??? ))) саткудава там шо скажется на том, что умирает??? )))
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16.11.2020 13:37 Ответить
Ахметкины лоббисты. Когда уже будут наши лоббисты? Один только Зе не справляется.
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16.11.2020 13:40 Ответить
А ахмєткіного шмигаля на чолі уряду хто поставив?
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16.11.2020 13:47 Ответить
порошенко, хто ж ще)
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16.11.2020 13:56 Ответить
Шмыгаль- нормальный премьер. На лицо его посмотрите хотя бы , это не лицо кивы, розенблата или Рабиновича. Это лицо честного человека.
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16.11.2020 13:57 Ответить
Тобто зе вибирає керівників уряду по "чєстному ліцу"?
Не дивно, що в країні така жопа.
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16.11.2020 14:16 Ответить
Створена НКРЕКП криза в підсумку позначиться і на рейтингу Зеленського, - депутат - Цензор.НЕТ 5432
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16.11.2020 15:53 Ответить
>"тогда, соответствующие приказы, которые готовились его окружением - это просто подстава"

подстава это клоун, который не выучл и забил на свои полномочия
Источник: https://censor.net/ru/n3231303
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16.11.2020 13:43 Ответить
Все Зєля знає, все розуміє. Він тільки дурня гуляє, а насправді очолив всю корупцію в Україні і краде ще зухваліше і нахабніше, ніж Пєця.
Зєлю геть. Дострокові.
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16.11.2020 13:54 Ответить
урря, выберем бойка с мертветчуком!
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16.11.2020 14:00 Ответить
Ні Пєця, ні Бойка, ні медведчук не оберуться. Нам треба узгоджений, нормальний ЄДИНИЙ кандидат на дострокові. І такі є в нас.
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16.11.2020 14:03 Ответить
судя по рейтингам, таки нет.
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16.11.2020 14:05 Ответить
Для перемоги у другому турі цих рейтингів мало. А більше в них не буде, бо в ниж величезний антирейтинг.
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16.11.2020 14:23 Ответить
Хто ио них первой леди будет?
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16.11.2020 17:14 Ответить
А що Пєця в порівнянні з Зєльою став вже майже цяця?
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16.11.2020 14:59 Ответить
Та вони, як пуйло з Медведевим хочуть мінятись місцями, схоже.
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16.11.2020 15:05 Ответить
Не вийде, вони, по словам Зелі, фізіологічно відрізняються.
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16.11.2020 17:06 Ответить
Між іншим, за справжню ринкову конкуренцію в першу чергу відповідає Антимонопольний комітет, а вже потім, по технічним питанням - НКРЕ-кп.
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16.11.2020 14:09 Ответить
Скажется, неужели поднимется?
А падать уже некуда!
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16.11.2020 14:21 Ответить
Как некуда? Запас есть - ниже дна!
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16.11.2020 14:56 Ответить
точно. повысит.
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16.11.2020 19:23 Ответить
 
 