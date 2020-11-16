Тихановская добивается расширения санкционного списка ЕС до 200+ фамилий и "отключения режима Лукашенко от системы Swift"

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, что вместе со своей командой договаривается о расширении санкционного списка Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

"Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки. С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", - сказано в сообщении.

По словам, экс-кандидата, её команда добивается сейчас пересмотра международных программ поддержки, "чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу".

Кроме того, отмечает Тихановская, идёт работа, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными – это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк. - Ред.)".

"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift", - рассказала она.

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