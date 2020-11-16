Тихановская добивается расширения санкционного списка ЕС до 200+ фамилий и "отключения режима Лукашенко от системы Swift"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, что вместе со своей командой договаривается о расширении санкционного списка Евросоюза.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.
"Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки. С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", - сказано в сообщении.
По словам, экс-кандидата, её команда добивается сейчас пересмотра международных программ поддержки, "чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу".
Кроме того, отмечает Тихановская, идёт работа, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными – это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк. - Ред.)".
"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift", - рассказала она.
Пожалуйста, подождите...
Але все ж таки, вона сьогодні є та особа, за яку проголосувала більшість біларусів, і їх вибір - це їх вибір. Вони ще "діти" у сенсі розуміння, хто є насправді їх справжній первинний ворог, звідкілля тягнуться корні всіх їхніх проблем. З іншого боку, я бачу, що біларуси вже помалу розуміють сутність кацапського міру, що вони по вуха сидять у ньому і треба звідти тікати якомога скоріше. Бо кацапи їх зараз поливають брудом за їхні протести так само як поливали брудом і не розуміли українців, що вийшли на Майдан у 2013. Таким чином кацапи допомогають їм швидше еволюціонувати у розумінні ху іх ху, і що таке "одін нарот", "браття" і таке інше. Україна також не одразу еволюціонувала, знадобилося два деситяріччя, три Майдани, 2014, Крим і Донбас. І то в самій Україні на сьогодні залишається вати хоч греблю гати.
Хоча щось мені підказує, що їй насрать на країну як і баризі та клоуну на свою - головне свої інтереси...
-Нет сынок, ты будеш меньше жрать.
Вы только что послушали сказку о том, кто кому решил сделать хуже)
Интересная у неё тактика гуайдовская - навреди своей стране
тело Ромы не отдают семье
p.s. Можешь мне больше не писать, не отвечу
Сращу видно - её очень волнует благосостояние беларусов.
Кроме того, отмечает Тихановская, идёт работа, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными - это Беларусбанк и Белагропром.
Патриотично же, мать вашу... С заботой о стране и о народе!
пролетариата ...потом. саша мудак, но пусть посмотрят на нас и сравнят витю-шлепера с членокомпозитром.и как ?! всем отмеряно не шт лет и не все увидят призрак, который ходит по европе: от каждого по способностям - каждому по потребностям, а вот потребности тихановских сразу лягут на уже размятые шеи и будут удовлетворяться.и если белорусы поведутся, то ей нужна флейта, на фоно она не сможет по причинам физиологии.