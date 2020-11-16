Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль

Правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19 от адаптивного карантина до карантина выходного дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопление. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз являются доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", - отметил премьер-министр Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

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