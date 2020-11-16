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Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль

Правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19 от адаптивного карантина до карантина выходного дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопление. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз являются доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", - отметил премьер-министр Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Также читайте: Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Ой, как же вы расстроились, что кроме вас еще у когото деньги есть.
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16.11.2020 13:41
+13
Точно! Делают вывод, что дальше трясти население можно. Еще какие то клочья шерсти остались.
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16.11.2020 13:43
+12
Любители считать чужие деньги не могут успокоиться, то слюни текут на деньги заробитчан, то вот беда, тут в Украине кто то зарабатывает ....
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16.11.2020 13:47
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Ой, как же вы расстроились, что кроме вас еще у когото деньги есть.
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16.11.2020 13:41 Ответить
Точно! Делают вывод, что дальше трясти население можно. Еще какие то клочья шерсти остались.
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16.11.2020 13:43 Ответить
Потрібно скасувати вихідні та святкові дні, а людям давати плаваючі вихідні серед тижня.
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16.11.2020 13:45 Ответить
Зелень теж введе плаваючий карантин.
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16.11.2020 13:51 Ответить
Они решили выручку выходных дней от огромной массы рынков и покупателей в эпицентры перенаправить. Логистика , в их карман.
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16.11.2020 14:20 Ответить
По большому, если хотите карантин, давайте закон, ЧП и комендантский час. Так вы же ссыте сделать так как делают во всех цивилизованных странах.
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16.11.2020 13:42 Ответить
И тогда это называется форс-мажор - при котором все договора теряют силу (кредиты, депозиты, купля-продажа..)
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16.11.2020 14:33 Ответить
а ща типа форс-мажор, но как бы и не форс-мажор, и контракты срываются, и непонятно кто виноват, ага.
Как умнО поступила эта хитрож..пая власть! Вот никто бы до такого не додумался
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16.11.2020 15:03 Ответить
Им обидно, они в Феофании влачут жалкое существование, а в это самое время собственный Народ жирует.
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16.11.2020 13:42 Ответить
Зачем вводить карантин выходного дня ? Просто надо выписывать штраф за нарушение карантина . Только кто его выпишет ? Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7830
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16.11.2020 13:45 Ответить
карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней
А если оставить один день и один епицентр то весь спрос перераспределится еще лучше)
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16.11.2020 13:45 Ответить
или закрыть метро и весь "спрос" полезет в маршрутки. тоже отличный способ.
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16.11.2020 13:48 Ответить
А скромные заработки учителей доказывают малое количество учащихся?
Вот, если бы у каждого учителя была зарплата в 4000 долларов, тогда оно конечно
Какая удивительная глупость.
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16.11.2020 13:46 Ответить
Любители считать чужие деньги не могут успокоиться, то слюни текут на деньги заробитчан, то вот беда, тут в Украине кто то зарабатывает ....
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16.11.2020 13:47 Ответить
ж...ы сэр
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16.11.2020 13:59 Ответить
Тут треба подякувати маломі і середньому бізнесу, який весною 2019 року з істеричними і огазмічними криками "Хужє нє будєт" і "Барига нас обкрадає" дружно проголосували за свою кончину. Цікаво, ч хоч тепер вони розуміють, що накоїли?
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16.11.2020 16:25 Ответить
а может это еще доказывает еще и то, что в будни дни люди как бы... работают??? не??? )))
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16.11.2020 13:50 Ответить
Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1694
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16.11.2020 13:55 Ответить
Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9750

...
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16.11.2020 14:02 Ответить
Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4789
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16.11.2020 14:16 Ответить
***
больше всего... закодированного мужика доставал
понимающий взгляд кастрированного кота)))
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16.11.2020 14:38 Ответить
Да закройте всё.Только "Велюр" не трогайте. Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7747
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16.11.2020 13:52 Ответить
Глвная причина - єто зароботки !!!!! Зе- Твари !!!!
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16.11.2020 13:53 Ответить
Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль

Я не помню когда последний раз в общепите харчевался , бо грошей нема . А пирожок с картоплей считается Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8199
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16.11.2020 13:53 Ответить
Фига се ты барин, пирожки с капустами жрат. Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6642
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16.11.2020 13:56 Ответить
С картоплей . Помню шо когда топал на выборы 2019 , то купил один по дороге .
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16.11.2020 14:00 Ответить
зажирел ты не на шутку, пирожки жрать в обе щеки, эт на какие ты доходы пирожки по воскресеньям жрать надумал? он посмотри до чего шапито 95 довёл изверг, теперь в каждый карман полезут последнее забирать.
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16.11.2020 15:03 Ответить
Я навіть знаю два з цих інструментів: рояль і зе-смичок
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16.11.2020 13:57 Ответить
Какие на хрен 'большие зароботки'. Уже все кроме аптек забыли, что это такое.
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16.11.2020 14:06 Ответить
Огромной поток людей - уровень предметного разговора премьер-министра, на основании чего принимаются ключевые, жизненноважные решения.
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16.11.2020 14:08 Ответить
нужны взрослые люди в управлении государством
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16.11.2020 14:10 Ответить
пане Шмиґалю, тікайте на обсервацію чи до "феофанфії_на_лікарняне" поки не пізно Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3136
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16.11.2020 14:11 Ответить
И тут премьер-министр понял,в чём разница между выходными и рабочими днями!!!
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16.11.2020 14:12 Ответить
Дык у нас народ привык в средине рабочего дня по кафешкам и кабакам развлекаться.
Великі заробітки галузей на вихідних доводять факт, що в закладах громадського харчування і розважальних закладах величезні потоки людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4008
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16.11.2020 14:20 Ответить
У них що там - змагання "Хто більшу х..ню ляпне" ???
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16.11.2020 14:22 Ответить
Ничего не понятно. Так Шмыгаль, ты хочешь сказать, что именно в выходные больные выходят пообедать, а в будни ходят на работу и не обедают в общепитах? Или кто-то в общепитах заражает людей? Или виноваты владельцы общепитов, потому что деньги зарабатывают?
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16.11.2020 14:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N_TmtPioeZc
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16.11.2020 14:37 Ответить
Ага не знают куда деньги девать рестораны все забиты ещё очереди на улице,огромные потоки,деньги гребут лопатой,но куда же среднему и мелкому бизнессу до ваших украденных миллярдов с ковид-фонда откатов с дорог вместо лечения больных так то люди хоть честно зарабатывают держа кафе, ресторан а вы пи..те у больных
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16.11.2020 14:39 Ответить
"Глава правительства добавил, что карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп."
Источник: https://censor.net/ru/n3231305

Цифры пусть покажет Шмыгаль, доказательную базу.
А то он привык "перераспределять потоки", только денежные.
Почему он вообще до сих занимает место Премьера, вам еще не надоело его терпеть?
Ждете, когда экономика вякнется?
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16.11.2020 14:55 Ответить
"огромные потоки людей движутся в отрасль питания"
Источник: https://censor.net/ru/n3231305

Шмыгаль, а работать только на вынос общепиту предложить не пробовали?
Или стоит задача именно разорить мелкие бизнесы, и потому требуется закрыть кафе и ресторанчики (кроме "Велюра, чтобы вам, власть придержащим, было где пожрать культурно)?

Почему до сих пор не смещен Шмыгаль?
На каких денежных потоках он сидит и "перераспределяет"?
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16.11.2020 14:59 Ответить
"У вас большие заработки? Тогда мы идём к вам!"
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16.11.2020 15:00 Ответить
Не считай чужие деньги, чмо. Лучше учись работать не только языком.
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16.11.2020 16:31 Ответить
 
 