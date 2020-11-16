Большие заработки отраслей на выходных доказывают факт, что в общепитах и развлекательных заведениях огромные потоки людей, - Шмыгаль
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Правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19 от адаптивного карантина до карантина выходного дня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопление. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз являются доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", - отметил премьер-министр Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.
"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.
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Как умнО поступила эта хитрож..пая власть! Вот никто бы до такого не додумался
А если оставить один день и один епицентр то весь спрос перераспределится еще лучше)
Вот, если бы у каждого учителя была зарплата в 4000 долларов, тогда оно конечно
Какая удивительная глупость.
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больше всего... закодированного мужика доставал
понимающий взгляд кастрированного кота)))
Я не помню когда последний раз в общепите харчевался , бо грошей нема . А пирожок с картоплей считается
Источник: https://censor.net/ru/n3231305
Цифры пусть покажет Шмыгаль, доказательную базу.
А то он привык "перераспределять потоки", только денежные.
Почему он вообще до сих занимает место Премьера, вам еще не надоело его терпеть?
Ждете, когда экономика вякнется?
Источник: https://censor.net/ru/n3231305
Шмыгаль, а работать только на вынос общепиту предложить не пробовали?
Или стоит задача именно разорить мелкие бизнесы, и потому требуется закрыть кафе и ресторанчики (кроме "Велюра, чтобы вам, власть придержащим, было где пожрать культурно)?
Почему до сих пор не смещен Шмыгаль?
На каких денежных потоках он сидит и "перераспределяет"?