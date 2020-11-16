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Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика

Завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская рассказала об осложнениях COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила  в интервью изданию Ваше здоров'я.

"Этот вирус поражает практически все органы и системы. Прежде всего легочную, в результате чего в дальнейшем развивается фиброз легких. Поэтому пациентам, которые переболели COVID- 19 советую обязательно сделать прививку от гриппа (через 2-3 недели после выздоровления), поскольку грипп также сопровождается поражением нижних дыхательных путей, и если оно "наложится" фиброзом, будет очень тяжело. У кого развивается почечная недостаточность. Очень распространенным осложнением является тромбоз сосудов (поэтому так важна антикоагулянтная терапия, если она предназначена вовремя и правильно). Сердце также под ударом COVID- 19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении. Наблюдается и негативное влияние вируса на центральную нервную систему и психику, который усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств", - сообщила она.

По словам Голубовской "словить" опасный переход из одного состояния в другое дело непростое, примерно у 5% пациентов болезнь начинается сразу с развития дыхательной недостаточности.

"Но врачи прежде всего должны понимать, что степень тяжести течения болезни не всегда коррелирует с повышением температуры (даже если ее тяжело "сбить"). Это же касается и аносмии и поражения глаз. В некоторых случаях эти признаки, наоборот, могут свидетельствовать о благоприятном прогнозе развития COVID- 19. И наоборот - "благополучный" на вид пациент может преподнести сюрприз. Объективно оценить состояние больного можно и нужно только по совокупности клинических и лабораторных данных, а не по отдельности. Ведь даже лабораторные критерии тяжести COVID-19 (в отличие от других инфекционных болезней) не всегда показательны. Поэтому и на первичном звене необходимо обеспечить клинико-лабораторный мониторинг групп риска, хотя это и очень сложно для нашей жизни", - добавила врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская
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Топ комментарии
+10
о коронавирусе как разновидности гриппа знают уже лет 10 как минимум.. просто кацапы немного "подшаманили" его и выпустили в жизнь... Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 6560
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16.11.2020 13:58
+7
Дурнику, як погода на маськве?
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16.11.2020 13:55
+5
Ліпше б організували забір зразків для ПЛР-тестів на дому та проведення самих тестів протягом доби. А ще не завадило б щоб хтось все-таки давав людям рекомендації чим лікуватись.
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16.11.2020 13:56
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Правила форума Совет форумчан
Та грип теж так само вражає всі системи, чому стільки уваги до коронавірусу! Заспокойтесь і йдіть працювати!
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16.11.2020 13:52 Ответить
Дурнику, як погода на маськве?
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16.11.2020 13:55 Ответить
Следуя велению Времени:
1. Ковид - это не вирус, а бактерия (микроб, микроробот), которая СКОРОТЕЧНО поражает ослабленный вирусами (кроме герпеса) и отравлением (в носоглотке или кишечнике) организм человека.
2. Бороться с Ковидом надо теми же методами, как борятся с драчунами в барах - выбрасывая всех участников драки на кислород.
3. Чтобы обеспечить запас времени для работы "вышибалы", надо принимать противовирусные и витамины, они увеличат время для принятия контрмер.
4. При первых же признаках недомогания, независимо от его природы (лихорадка, слабость, жар, сопли или набухание чего-то в носу, боли в брюхе, понос) следует замерить температуру и прополоскать горло раствором фурацилина (1 таблетка на 100 мл горячей воды), и делать это каждые 1,5-2 часа независимо от времени суток и желания спать до полного выздоровления. Вести журнал. Каждым полосканием понижается температура на 0,1-0,2 градуса (хотя это теоретически невозможно). Учёные потом всё объяснят.
5. Если не успели перехватить заразу в носоглотке (лень, усталость, авось и т.п.) - принимайте антибиотики по назначению врача, обращайтесь в больницу, ложитесь на койку и т.д... короче, боритесь за проценты своих лёгких.

P.S. Я не врач, но имею ЗНАНИЕ.
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16.11.2020 14:14 Ответить
Знову хтось не зачинив двері у дурдомі.
P.S. Я не врач, но имею ЗНАНИЕ.
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16.11.2020 14:28 Ответить
Да блин дурак ты !!! Мы заболели всей семьей лечимся ((( Друг в реанимации на аппарате !!!
Хреновые шутки Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 3580
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16.11.2020 13:58 Ответить
психика в порядке?
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16.11.2020 14:07 Ответить
Уже подействовало... Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 6931
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16.11.2020 14:10 Ответить
Хотел бы посмотреть на твою "психику", когда тебе врачи говорят, что кислорода и лекарств нет и "лечитесь парами свежего асфальта".
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17.11.2020 12:06 Ответить
Коронавірусом перехворіють всі по кілька разів, тому відставити паніку!
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16.11.2020 14:08 Ответить
а некоторые из них даже по несколько раз умрут...
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16.11.2020 14:31 Ответить
В українських лікарнях це можливо, особливо зараз коли недостатньо медперсоналу.
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16.11.2020 14:35 Ответить
Потому что как минимум:
А) ГРИПП сезонный, а эта херня круглый год!
Б) ГРИПП проходит в два раза быстрее, чем это говно!
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16.11.2020 14:09 Ответить
Коронавірус з часом мутує і буде менш небезпечним та більш звичним, але він нікуди не зникне.
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16.11.2020 14:10 Ответить
До тех пор, пока он станет менее смертоносным, надо дожить.
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16.11.2020 14:13 Ответить
Якщо безсистемно жерти пігулки, то шансів дожити буде в рази менше.
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16.11.2020 14:15 Ответить
Это правильно. Из таблеток надо только, уменьшающие вязкость крови.
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16.11.2020 14:20 Ответить
Не факт, что будет безопасней. Ему очень подвержены мыши, с такими же последствиями как у людей, и очень подвержены кошки, хоть болеют не тяжело, но мутации при этом... очень хреновая цепочка я скажу.
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16.11.2020 14:14 Ответить
Ще жоден вірус не вбив всю планету.
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16.11.2020 14:16 Ответить
Планета, она неживая, её не могут убить вирусы. Близкий взрыв сверхновой - вот это запросто, но вирус - не, не получится.
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16.11.2020 14:33 Ответить
коли вже ти мутувати будешь?
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16.11.2020 14:36 Ответить
В Италии нашли в анализах за 2019 год антитела на ковид значит он уже был ещё раньше
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16.11.2020 13:54 Ответить
Ще в 2015 році один із журналів публікував статтю про дослідження піндосами цього вірусу.....
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16.11.2020 13:57 Ответить
Ага.
В 2011-м Спилберг снял фильм "Заражение".
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16.11.2020 14:06 Ответить
Так это не китайцы виноваты?
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16.11.2020 14:14 Ответить
и китайцы тоже...а без кацапни куда ? Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка - Цензор.НЕТ 9890
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16.11.2020 14:50 Ответить
о коронавирусе как разновидности гриппа знают уже лет 10 как минимум.. просто кацапы немного "подшаманили" его и выпустили в жизнь... Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 6560
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16.11.2020 13:58 Ответить
или касаб из Вектора ****** летучую мышь по случаю обмыва командировки в Ухань, или мышь ****** пьяного в стельку касаба - касабские корни у вируса без сомнений
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16.11.2020 14:01 Ответить
может и так как версия, но без кацапов в этой теме никак пазл не складывается...
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16.11.2020 14:21 Ответить
Слышал звон...
Кросс реактивный иммунитет в курсе что такое? Короновирус - самый распространненый из ОРВИ. Но не все штаммы COVID-19!
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16.11.2020 14:11 Ответить
Эпидемия MERS, которая была в 2011-2013 годах, была вызвана близким видом коронавируса. Антитела могут быть неспецифичными, просто на коровирусную инфекцию. И их и без COVID-19 достаточно.
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16.11.2020 17:27 Ответить
Ліпше б організували забір зразків для ПЛР-тестів на дому та проведення самих тестів протягом доби. А ще не завадило б щоб хтось все-таки давав людям рекомендації чим лікуватись.
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16.11.2020 13:56 Ответить
Самый умный комментарий. Согласна полностью. Вместо пугать, надо организовать доступное тестирование и открыть протоколы лечения.
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16.11.2020 14:02 Ответить
Не не. Нам на асфальт треба. Не гоже катафалкам по разбитым дорогам ездить.
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16.11.2020 14:16 Ответить
Короче, сделают из Зели овощ и скажут, шо это ковид.
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16.11.2020 13:58 Ответить
За січень - липень цього року померло від грипу 3497 людини в Україні
Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 4218
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16.11.2020 14:01 Ответить
від короновірусу 1556
Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 3202
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16.11.2020 14:03 Ответить
голубовская известна в узких мед кругах как экперт-взяточник, которого отодвинули от потоков при Супрун, но вот при степашке, при поддержке старой гвардии а-ля тодуров и крадуццкий правдами и неправдами пытается светиться везде дабы снова сесть на потоки закупок медпрепаратов
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16.11.2020 14:02 Ответить
она давала большое интервью в Ю-тьюбе, и постоянно поносила Супрун, ни слова положительного. Пытается светиться везде- на многих каналах ее интервью,
а влияние вирусного гриппа на все органы - это не новость. Знаю одну девушку, она на ногах перенесла грипп (это было 6 лет назад), экономист, надо было закончить отчет и сдать, ходила на работу, была температура, пила антивирусные якобы лекарства. Результат - долго болела, попала в Институт нейрохирургии, поражение мозга, капельницы 20 дней. Надо лечиться и строго выполнять все предписания и лечение.
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16.11.2020 18:10 Ответить
А если мозги, ЦНС и психика до того были поражены. Феофания поможет?!
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16.11.2020 14:04 Ответить
Кто-то в Феофании лечился, кто-то в Шарите, Кто-То в частной клинике.
И у всем помогло.
Или вы забыли? Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика - Цензор.НЕТ 728
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16.11.2020 14:09 Ответить
Не так страшен черт, как его малютка.(С)
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16.11.2020 14:07 Ответить
удар по психической системе ,рождает подобные заявление ,ибо организм человека единая система ,в которой все взаимосвязано ,Следовательно инфаркты, тромбозы, сахарный, диабет асма ,бронхи , гипатиты ,раковые ,заболевания и т,д и т,п и их лечение на протяжении всего периода болезни разными медикаментозмыми препаратами делает свою работу, нанося удары по системе органов дыхания- легких ,что естестественно.
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16.11.2020 14:56 Ответить
Это не осложнения, болезнь формировалась годами. А какой вирус добьет ослабевший орган дело случая.
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16.11.2020 15:11 Ответить
тоесть болезнь ,которая формировалась годами, не делала осложнений для того,что бы (не случай,а смерть ) добили ослабевший организм ровно также,как это делали и делают эти же болезни тысячилетиями. ? Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка - Цензор.НЕТ 5927
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16.11.2020 15:16 Ответить
к фразе "тоесть болезнь ,которая формировалась годами" С каждым годом человек моложе не становится, помните?
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16.11.2020 16:29 Ответить
а реальность-"есть те,которые болеют до старости , и те ,которые умирают молодыми и здоровыми " знаете? Голубовська про ускладнення COVID-19: Цей вірус уражає практично всі органи і системи. Під ударом легені, серце, судини, ЦНС та психіка - Цензор.НЕТ 4488
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16.11.2020 17:19 Ответить
 
 