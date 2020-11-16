Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика

Завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская рассказала об осложнениях COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в интервью изданию Ваше здоров'я.

"Этот вирус поражает практически все органы и системы. Прежде всего легочную, в результате чего в дальнейшем развивается фиброз легких. Поэтому пациентам, которые переболели COVID- 19 советую обязательно сделать прививку от гриппа (через 2-3 недели после выздоровления), поскольку грипп также сопровождается поражением нижних дыхательных путей, и если оно "наложится" фиброзом, будет очень тяжело. У кого развивается почечная недостаточность. Очень распространенным осложнением является тромбоз сосудов (поэтому так важна антикоагулянтная терапия, если она предназначена вовремя и правильно). Сердце также под ударом COVID- 19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении. Наблюдается и негативное влияние вируса на центральную нервную систему и психику, который усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств", - сообщила она.

По словам Голубовской "словить" опасный переход из одного состояния в другое дело непростое, примерно у 5% пациентов болезнь начинается сразу с развития дыхательной недостаточности.

"Но врачи прежде всего должны понимать, что степень тяжести течения болезни не всегда коррелирует с повышением температуры (даже если ее тяжело "сбить"). Это же касается и аносмии и поражения глаз. В некоторых случаях эти признаки, наоборот, могут свидетельствовать о благоприятном прогнозе развития COVID- 19. И наоборот - "благополучный" на вид пациент может преподнести сюрприз. Объективно оценить состояние больного можно и нужно только по совокупности клинических и лабораторных данных, а не по отдельности. Ведь даже лабораторные критерии тяжести COVID-19 (в отличие от других инфекционных болезней) не всегда показательны. Поэтому и на первичном звене необходимо обеспечить клинико-лабораторный мониторинг групп риска, хотя это и очень сложно для нашей жизни", - добавила врач.

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