Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика
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Завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская рассказала об осложнениях COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в интервью изданию Ваше здоров'я.
"Этот вирус поражает практически все органы и системы. Прежде всего легочную, в результате чего в дальнейшем развивается фиброз легких. Поэтому пациентам, которые переболели COVID- 19 советую обязательно сделать прививку от гриппа (через 2-3 недели после выздоровления), поскольку грипп также сопровождается поражением нижних дыхательных путей, и если оно "наложится" фиброзом, будет очень тяжело. У кого развивается почечная недостаточность. Очень распространенным осложнением является тромбоз сосудов (поэтому так важна антикоагулянтная терапия, если она предназначена вовремя и правильно). Сердце также под ударом COVID- 19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении. Наблюдается и негативное влияние вируса на центральную нервную систему и психику, который усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств", - сообщила она.
По словам Голубовской "словить" опасный переход из одного состояния в другое дело непростое, примерно у 5% пациентов болезнь начинается сразу с развития дыхательной недостаточности.
"Но врачи прежде всего должны понимать, что степень тяжести течения болезни не всегда коррелирует с повышением температуры (даже если ее тяжело "сбить"). Это же касается и аносмии и поражения глаз. В некоторых случаях эти признаки, наоборот, могут свидетельствовать о благоприятном прогнозе развития COVID- 19. И наоборот - "благополучный" на вид пациент может преподнести сюрприз. Объективно оценить состояние больного можно и нужно только по совокупности клинических и лабораторных данных, а не по отдельности. Ведь даже лабораторные критерии тяжести COVID-19 (в отличие от других инфекционных болезней) не всегда показательны. Поэтому и на первичном звене необходимо обеспечить клинико-лабораторный мониторинг групп риска, хотя это и очень сложно для нашей жизни", - добавила врач.
Пожалуйста, подождите...
1. Ковид - это не вирус, а бактерия (микроб, микроробот), которая СКОРОТЕЧНО поражает ослабленный вирусами (кроме герпеса) и отравлением (в носоглотке или кишечнике) организм человека.
2. Бороться с Ковидом надо теми же методами, как борятся с драчунами в барах - выбрасывая всех участников драки на кислород.
3. Чтобы обеспечить запас времени для работы "вышибалы", надо принимать противовирусные и витамины, они увеличат время для принятия контрмер.
4. При первых же признаках недомогания, независимо от его природы (лихорадка, слабость, жар, сопли или набухание чего-то в носу, боли в брюхе, понос) следует замерить температуру и прополоскать горло раствором фурацилина (1 таблетка на 100 мл горячей воды), и делать это каждые 1,5-2 часа независимо от времени суток и желания спать до полного выздоровления. Вести журнал. Каждым полосканием понижается температура на 0,1-0,2 градуса (хотя это теоретически невозможно). Учёные потом всё объяснят.
5. Если не успели перехватить заразу в носоглотке (лень, усталость, авось и т.п.) - принимайте антибиотики по назначению врача, обращайтесь в больницу, ложитесь на койку и т.д... короче, боритесь за проценты своих лёгких.
P.S. Я не врач, но имею ЗНАНИЕ.
P.S. Я не врач, но имею ЗНАНИЕ.
Хреновые шутки
А) ГРИПП сезонный, а эта херня круглый год!
Б) ГРИПП проходит в два раза быстрее, чем это говно!
В 2011-м Спилберг снял фильм "Заражение".
Кросс реактивный иммунитет в курсе что такое? Короновирус - самый распространненый из ОРВИ. Но не все штаммы COVID-19!
а влияние вирусного гриппа на все органы - это не новость. Знаю одну девушку, она на ногах перенесла грипп (это было 6 лет назад), экономист, надо было закончить отчет и сдать, ходила на работу, была температура, пила антивирусные якобы лекарства. Результат - долго болела, попала в Институт нейрохирургии, поражение мозга, капельницы 20 дней. Надо лечиться и строго выполнять все предписания и лечение.
И у всем помогло.
Или вы забыли?