В Ривном не будут вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье, - горсовет

В горсовете отметили, что в дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", такое решение приняли 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Руководитель пресс-службы Ривненского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии.

Перед принятием этого решения возле помещения городского совета состоялась акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. В ней приняли участие более 100 представителей предпринимательского сообщества Ривне.

По словам Прокопчука, как будут развиваться события дальше, неизвестно. Он отметил, что 22 ноября состоятся выборы мэра Ривне, после которых новоизбранный городской голова будет решать вопрос о введении карантина выходного дня.

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