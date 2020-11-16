В Ривном не будут вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье, - горсовет
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В горсовете отметили, что в дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", такое решение приняли 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Руководитель пресс-службы Ривненского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии.
Перед принятием этого решения возле помещения городского совета состоялась акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. В ней приняли участие более 100 представителей предпринимательского сообщества Ривне.
По словам Прокопчука, как будут развиваться события дальше, неизвестно. Он отметил, что 22 ноября состоятся выборы мэра Ривне, после которых новоизбранный городской голова будет решать вопрос о введении карантина выходного дня.
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Просто прикалываются в правительстве и вводят никому не нужный карантин выходного дня, что бы типа показать бурную свою деятельность по защите населения от вируса.
Хотя все знают, что это никому не нужно и как мёртвому припарка.
Тут либо локдаун вводить, либо по принципу Швеции и Беларуси - ничего не делать.
После этого, 18 марта 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом.
Путь Северной Кореи - расстрел любого короновирусного и после этого - 100% гарантия отсутствия заболевания в стране
Этого 100%-ного избавления от короновируса хотите, как в С. Корее?
Во-первых, я не имею никакого отношения к ресторанному бизнесу или торговле.
Во-вторых, я НИЧЕГО не рассказывала, а задала вопрос.
Шлялся без маски с гастролями по стране, с детьми фотографировался.
И Степанов с ковидом, и куча других зеленых придурков, начиная от больной на голову Богуцкой в маске-сетке в Раде еще в мае.
Этого вы не заметили.