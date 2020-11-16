РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15937 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
865 12
горсовет (659) карантин (16730) Ривне (505) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

В Ривном не будут вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Ривном не будут вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье, - горсовет

В горсовете отметили, что в дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", такое решение приняли 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Руководитель пресс-службы Ривненского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии.

Перед принятием этого решения возле помещения городского совета состоялась акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. В ней приняли участие более 100 представителей предпринимательского сообщества Ривне.

По словам Прокопчука, как будут развиваться события дальше, неизвестно. Он отметил, что 22 ноября состоятся выборы мэра Ривне, после которых новоизбранный городской голова будет решать вопрос о введении карантина выходного дня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Соседи выгнали бездомных из комнаты в общежитии, которую для них купил пастор в Ривном. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все хорошо в Ривном? никаких им субвенций на кислородные концентраторы. перераспредилить финансы на города которые вводят карантин.
показать весь комментарий
16.11.2020 14:08 Ответить
Так, это даже в администрации Зели знают и даже на совещании там сообщили, что карантин выходного дня не поможет от распространения короновируса.
Просто прикалываются в правительстве и вводят никому не нужный карантин выходного дня, что бы типа показать бурную свою деятельность по защите населения от вируса.
Хотя все знают, что это никому не нужно и как мёртвому припарка.
Тут либо локдаун вводить, либо по принципу Швеции и Беларуси - ничего не делать.
показать весь комментарий
16.11.2020 14:11 Ответить
В Чехии после ввода комендантского часа с 20-00 до 6-00 уменьшились случаи заражения с 16000 до 2000 человек в сутки, это для малоразвитых информация
показать весь комментарий
16.11.2020 14:14 Ответить
В Северной Корее, после расстрела ещё весной этого года одного больного короновирусом, который вышел из самоизоляции, совсем исчез короновирус.
После этого, 18 марта 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом.
Путь Северной Кореи - расстрел любого короновирусного и после этого - 100% гарантия отсутствия заболевания в стране В Ривном не будут вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье, - горсовет - Цензор.НЕТ 3733
Этого 100%-ного избавления от короновируса хотите, как в С. Корее?
показать весь комментарий
16.11.2020 14:25 Ответить
Я бы тебя в реанимацию на две недели загнал носаками, что бы у тебя мозги прочистились бы, барыга
показать весь комментарий
17.11.2020 09:22 Ответить
Там помимо этого еще и локдаун был 3 недели, один комендантский час ничего не даст.
показать весь комментарий
16.11.2020 14:31 Ответить
Каким образом власти Чехии поддерживают предпринимателей, которые вынуждены прикрыть свои магазины, кафе, рестораны и т.д.?
показать весь комментарий
16.11.2020 15:27 Ответить
Не рассказывай мне сказки что им жрать нечего, я знаю сколько даёт ресторан , кафе магазин, и сколько денег они в товар выкидывают, так что пару недель икру не поедят не помрут, про людей нужно думать а не про себя, пенсионеры на 2000-3000 живут, а про помощь, а вы что с кассовыми аппаратами все работаете, нет потому что жадные до без тями, или у вас работники зарплаты в конвертах не получают, или за налик не расплачивается, мне такое на уши не ложится, людьми нужно быть а не барыгами
показать весь комментарий
17.11.2020 09:16 Ответить
"Остапа понесло..." (с)
Во-первых, я не имею никакого отношения к ресторанному бизнесу или торговле.

Во-вторых, я НИЧЕГО не рассказывала, а задала вопрос.
показать весь комментарий
17.11.2020 09:50 Ответить
Вы понимаете что ситуация со смертностью раза в два хуже чем официальная статистика, тестов в сёлах та даже в Киеве, никто не делает как должны, если ничего не делать как требуют барыганы, то через неделю ситуацию ещё ухудшиться и Италия нам покажется мечтой, а вы тут бабло торгуетесь, в сёлах каждый день похорон, а знаете почему потому что такие отмороженные с хорошим иммунитетом ходят и заражают пожилых и слабых, яркий пример теща Порошенко, дети безголовые по ресторанам и клубам шаблаютсч и заразу в дом несут, теперь поняли мои слова, хотя сомневаюсь
показать весь комментарий
17.11.2020 12:52 Ответить
Так и Зеля вроде как ковидный, почти одновременно с Порошенко.
Шлялся без маски с гастролями по стране, с детьми фотографировался.
И Степанов с ковидом, и куча других зеленых придурков, начиная от больной на голову Богуцкой в маске-сетке в Раде еще в мае.
Этого вы не заметили.
показать весь комментарий
17.11.2020 13:04 Ответить
Карантин вводить не будут, просто полиция будет штрафовать тех кто откроется.))
показать весь комментарий
16.11.2020 14:29 Ответить
 
 