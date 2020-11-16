Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение карантина выходного дня - правильный шаг.
Об этом глава государства заявил во время селекторного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на выходных фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - подчеркнул Зеленский.
Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между украинским. В частности, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.
Пожалуйста, подождите...
"Апеляційний суд відмінив заочний арешт Януковича".
Досить товкти одне й те ж саме про COVID.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Semen Kabakaev
- поднять цену на отопление и Э/Э.
- ввести РРО.
- поднять налоги.
Если это не поможет развитию ФОПов - введем полный локдаун на 1 год.
Україну тримають області... А вони натебе вже давно "Х.." поклали...
"Минздрав посоветовал предпринимателям искать "дополнительные источники дохода": "Больницы с радостью предоставят рабочие места".
Многие в этой профессии чтоб близким помочь.. Как сказала одна студентка) мед надо закончить для того чтоб знать врач дурак или нет)
Он же лично заявил на совещании у себя в ОП с волонтёрами, медиками, активистами, что карантин выходного дня не поможет избежать распространения короновируса и нужно готовится к локдану.
Это он сказал в узком кругу, волонтёры подтвердили.
А тут на широкую аудиторию он говорит, что карантин выходного дня - это шаг в правильном направлении.
А в реальности, там же на совещании в ОП было фактически заявлено, что власть не знает как бороться с короновирусом, как остановить или хотя бы уменьшить число заражений в сутки.
Просто экспериментируют на людях...
А, мол давай мы им ограничения сделаем.
Какие?
Не знаю... Какие нибудь.. Типа адаптивного карнатина.
Не помогает.
Ну давайте на зоны делить Украину и в разных зонах разные ограничения.
Не помогает.
А давайте карантин выходного дня введём.
Не помогает...
Бл... ну тогда остаётся жесткий локдаун... с запретом передвижения. Пусть сидят дома и с голоду подыхают.
Не помагает.
А тогда адаптивный.
Не помагает .
А тогда карантин выходного днЯ.
Ну они как тараканы всё выживают и выживают.
К тому моменту, когда "разродитесь", помогать будет некому (кроме ресторана как-он-там, "Велюр"? ) - разорятся предприниматели.
Вы так сразу и назовите: "Пакет адресной помощи Велюру и Эпицентру".
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З якого біса "предприниматели" повинні харчуватись "помощью" за рахунок злиднів пересічних? Хай їм допомогають українські "представники" Форбсу! Що це за фокуси такі, якщо "предприниматели" ломлять населенню ціни "Европа +" - з якого перепугу населення повинно ще й "предпринимателей" "у тяжкі часи" утримувати? Хай продадуть авто, помешкання, беруть кредити у якомусь "швидкогроші" як усі пересічні роблять...