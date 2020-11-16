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Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение карантина выходного дня - правильный шаг.

Об этом глава государства заявил во время селекторного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на выходных фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - подчеркнул Зеленский.

Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между украинским. В частности, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Володимир Зеленський брехун. Записав чергове відео і жодного слова не сказав про проблеми, вдає наче їх не існує. Але браво рапортує про якісь досягнення, які ніхто не бачить.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 9217
Semen Kabakaev

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16.11.2020 14:25
+13
Кіндер кукуруЗЕн.

Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям - Цензор.НЕТ 5572
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16.11.2020 14:18
+9
Усовершенствованная программа:
- поднять цену на отопление и Э/Э.
- ввести РРО.
- поднять налоги.
Если это не поможет развитию ФОПов - введем полный локдаун на 1 год.
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16.11.2020 14:27
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Кіндер кукуруЗЕн.

Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям - Цензор.НЕТ 5572
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16.11.2020 14:18 Ответить
Кто сказал этому клоуну, что карантин выходного дня - это правильно? Или он сам делает глупости и говорит, что правильно? И у него всегда то, что должно стоять впереди оказывается сзади, то есть помощь только "надо разрабатывать", но денег нет, но вы держитесь.))
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16.11.2020 14:57 Ответить
Рішення твого суду прокоментуй, юрИст.
"Апеляційний суд відмінив заочний арешт Януковича".

Досить товкти одне й те ж саме про COVID.
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16.11.2020 14:20 Ответить
Влада зробила помилку, ПЛР тести показують не активних хворих а тих хто протягом 70 діб хворів на коронавірус, тому по кількості позитивних ПЛР тестів нічого сказати не можна, це не реальна статистика активних хворих! Потрібно припинити істерику і почати думати головою! Потрібно не карантини вводити а розмежовувати трудові колективи і виводити на роботу окремі частини колективів в окремі дні, переводячи всіх інших на віддалену роботу. Потрібно модернізовувати транспорт, щоб не було спільного повітряного простору в пасажирів. Порібно працювати а не шукати простих рішень з заборонами!
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16.11.2020 14:21 Ответить
обизянка, канешно, в субботу сьездила закупилась продуктами на рабочую неделю, купила замену сгоревшим лампочкам и зимнюю куртку ребенку, что с такой уверенностью рапортует о "верной дорогой"?
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16.11.2020 14:24 Ответить
Нашому Пилипові і з конопель не йметься...
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16.11.2020 14:24 Ответить
Володимир Зеленський брехун. Записав чергове відео і жодного слова не сказав про проблеми, вдає наче їх не існує. Але браво рапортує про якісь досягнення, які ніхто не бачить.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 9217
Semen Kabakaev

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16.11.2020 14:25 Ответить
Хуже не будет! Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 3563
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16.11.2020 14:27 Ответить
живут в своём мирке, о людях он и не думает...
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16.11.2020 15:18 Ответить
Так дальше слов дело не идет? Повыступал на сцене и забыл? Може Зеленському пороблено, до бабки шептухи його відвезти, чи то вже вивих назавжди?
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16.11.2020 14:26 Ответить
"Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям" - Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика
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16.11.2020 14:27 Ответить
Вдосконалити те, чого нема в природі?
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16.11.2020 14:27 Ответить
Усовершенствованная программа:
- поднять цену на отопление и Э/Э.
- ввести РРО.
- поднять налоги.
Если это не поможет развитию ФОПов - введем полный локдаун на 1 год.
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16.11.2020 14:27 Ответить
Вова, на твої "виперди" україна вже "поклала "Х.."... Зараз

Україну тримають області... А вони натебе вже давно "Х.." поклали...
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16.11.2020 14:29 Ответить
Це не Україна сдєлала, не треба переводити стрілки, це сдєлав ти.
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16.11.2020 14:29 Ответить
Идиот
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16.11.2020 14:32 Ответить
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 1971
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16.11.2020 14:32 Ответить
Вофа, а в какой еще стране власть оказывает "поддержку" бизнесу, страдающему от введенного тобой лоХдауна, советами идти работать в больницы?

"Минздрав посоветовал предпринимателям искать "дополнительные источники дохода": "Больницы с радостью предоставят рабочие места".
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16.11.2020 14:34 Ответить
А про медиков забыл? Ну да у них ж надбавки.. Только потом не удивляйтесь что некому вас лечить.. Еще лет десять назад пришли две девчонки после института покрутились и сказали ну его.. Пошли шить брезентовые хрени для машин... И лично знаю человека который заканчивал ленинградский институт стоматологии.. На хер он тутНужен.. Торгует на базаре.
Многие в этой профессии чтоб близким помочь.. Как сказала одна студентка) мед надо закончить для того чтоб знать врач дурак или нет)
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16.11.2020 14:35 Ответить
Зеленский брешет как дышит. Нагло в глаза всем врёт и даже не краснеет...
Он же лично заявил на совещании у себя в ОП с волонтёрами, медиками, активистами, что карантин выходного дня не поможет избежать распространения короновируса и нужно готовится к локдану.
Это он сказал в узком кругу, волонтёры подтвердили.
А тут на широкую аудиторию он говорит, что карантин выходного дня - это шаг в правильном направлении.
А в реальности, там же на совещании в ОП было фактически заявлено, что власть не знает как бороться с короновирусом, как остановить или хотя бы уменьшить число заражений в сутки.
Просто экспериментируют на людях...
А, мол давай мы им ограничения сделаем.
Какие?
Не знаю... Какие нибудь.. Типа адаптивного карнатина.
Не помогает.
Ну давайте на зоны делить Украину и в разных зонах разные ограничения.
Не помогает.
А давайте карантин выходного дня введём.
Не помогает...
Бл... ну тогда остаётся жесткий локдаун... с запретом передвижения. Пусть сидят дома и с голоду подыхают.
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16.11.2020 14:36 Ответить
Зеленский: давайте раззорим предпринимателей и страну . Для этого введем полный локдаун.
Не помагает.
А тогда адаптивный.
Не помагает .
А тогда карантин выходного днЯ.
Ну они как тараканы всё выживают и выживают.
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16.11.2020 15:45 Ответить
Как можно усовершенствовать то, чего нет? И нельзя для начала создать, усовершенствовать, а потом вводить и запрещать?
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16.11.2020 14:45 Ответить
"но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям"

К тому моменту, когда "разродитесь", помогать будет некому (кроме ресторана как-он-там, "Велюр"? ) - разорятся предприниматели.
Вы так сразу и назовите: "Пакет адресной помощи Велюру и Эпицентру".
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16.11.2020 14:51 Ответить
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 730
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16.11.2020 15:05 Ответить
Лікування в Феофанії ЗЕ за допомогою асфальту
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 2352
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16.11.2020 15:15 Ответить
НКВД - Національний Карантин Вихідного Дня
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16.11.2020 15:16 Ответить
Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 1716 Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям - Цензор.НЕТ 2107
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16.11.2020 15:32 Ответить
Зеленский ПНХ.
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16.11.2020 15:32 Ответить
Зеленский в отпуск свалил в Феофанию? Наркоман сделал из Феофании личный санаторий, кутит там под коксом и выдает видосы о прекрасной жизни, оставшимся своим, 10% зебилам?
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16.11.2020 15:33 Ответить
А знаете в чём помощь предпринимателям состоит - в выделении кредитов. И всё. Пусть он эти кредиты у себя на своей шее зашморгнеёт.
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16.11.2020 15:38 Ответить
и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям,Источник: https://censor.net/ru/n3231317

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З якого біса "предприниматели" повинні харчуватись "помощью" за рахунок злиднів пересічних? Хай їм допомогають українські "представники" Форбсу! Що це за фокуси такі, якщо "предприниматели" ломлять населенню ціни "Европа +" - з якого перепугу населення повинно ще й "предпринимателей" "у тяжкі часи" утримувати? Хай продадуть авто, помешкання, беруть кредити у якомусь "швидкогроші" як усі пересічні роблять...
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16.11.2020 15:54 Ответить
 
 