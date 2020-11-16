Зеленский о карантине выходного дня: Украина сделала правильный шаг, но надо усовершенствовать все программы помощи предпринимателям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение карантина выходного дня - правильный шаг.

Об этом глава государства заявил во время селекторного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на выходных фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - подчеркнул Зеленский.

Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между украинским. В частности, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

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