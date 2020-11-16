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Новости Янтарная мафия
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В аэропорту "Борисполь" задержан житель Ривного: пытался вывезти из Украины 5,4 кг уникального янтаря-сырца, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 кг уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жители Ривненской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ривненской области.

Сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали, что житель Ривного пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 г. Такие камни являются эксклюзивным и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.

В аэропорту Борисполь задержан житель Ривного: пытался вывезти из Украины 5,4 кг уникального янтаря-сырца, - СБУ 01

Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря. ФОТО

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ривненской области совместно с Киевской таможней ГТС Украины.

В аэропорту Борисполь задержан житель Ривного: пытался вывезти из Украины 5,4 кг уникального янтаря-сырца, - СБУ 02
В аэропорту Борисполь задержан житель Ривного: пытался вывезти из Украины 5,4 кг уникального янтаря-сырца, - СБУ 03
В аэропорту Борисполь задержан житель Ривного: пытался вывезти из Украины 5,4 кг уникального янтаря-сырца, - СБУ 04
В аэропорту Борисполь задержан житель Ривного: пытался вывезти из Украины 5,4 кг уникального янтаря-сырца, - СБУ 05
Фото: сайт СБУ

контрабанда (2408) правоохранительные органы (2968) СБУ (19861) силовики (2797) янтарь (581)


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Топ комментарии
+7
СБУ вместо того, что бы ловить шпионов в ВР и ОП ловим мелких контрабантистов.
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16.11.2020 14:57
+3
В аеропорту "Бориспіль" затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ - Цензор.НЕТ 3339
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16.11.2020 14:49
+2
а зерно в госрезерве едят мыши
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16.11.2020 16:13
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Так получилось. Не фартануло..
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16.11.2020 14:45 Ответить
треба було з"їсти?
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16.11.2020 14:56 Ответить
В аеропорту "Бориспіль" затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ - Цензор.НЕТ 3339
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16.11.2020 14:49 Ответить
В аеропорту "Бориспіль" затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ - Цензор.НЕТ 1467
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16.11.2020 14:50 Ответить
треба було на нитку їх повісити і на шию почепити тоді б була біжутерія.
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16.11.2020 14:54 Ответить
СБУ вместо того, что бы ловить шпионов в ВР и ОП ловим мелких контрабантистов.
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16.11.2020 14:57 Ответить
Я не хвахівець, але думаю такий сирець десь 4000 баків за кіло потягне на чорному ринку...
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16.11.2020 15:05 Ответить
Воруют.....
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16.11.2020 15:06 Ответить
Зелена влада .
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16.11.2020 16:25 Ответить
а зерно в госрезерве едят мыши
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16.11.2020 16:13 Ответить
Пейзажний бурштин ...гарний !
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16.11.2020 16:24 Ответить
Нищать, розкрадають Україну.
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16.11.2020 18:13 Ответить
 
 