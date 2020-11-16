В аэропорту "Борисполь" задержан житель Ривного: пытался вывезти из Украины 5,4 кг уникального янтаря-сырца, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 кг уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жители Ривненской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ривненской области.
Сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали, что житель Ривного пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 г. Такие камни являются эксклюзивным и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.
Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ривненской области совместно с Киевской таможней ГТС Украины.
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