Война в Нагорном Карабахе: с азербайджанской стороны погибли 94 гражданских, 414 ранены
В результате боевых действий в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 94 человека гражданского населения. Также был нанесен вред 530 жилым домам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
"В результате обстрела вооруженными силами Армении с 27 сентября до сегодня погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевые действия нанесли ущерб 120 многоквартирным жилым домам, 3 410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам.
Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан намерен оценить ущерб от войны в Нагорном Карабахе. После этого через суд от Армении потребуют компенсации.
Кроме того, из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Также сообщалось, что жители ряда районов непризнанного Нагорного Карабаха сжигают свои дома.
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Вот та самая информация про артобстрел. Только не понятно по какой причине этот сайт соизволил сейчас это разместит, похоже на размахивание кулаками после драки.
Про Грады в соглашении ни слова, поэтому их там не будет. Грады пока есть у армян в Ханкенди , которые должны быть убраны оттуда. Возможно речь шла о них.
Он сказал, что армяне сейчас собрали из под Шушы тела 150 армянских военнослужащих.
И это ещё не все переданные армянам тела армянских военных. Некоторые тела армянских военных до сих пор ещё валяются на дороге, когда азербайджанский спецназ расстрелял колонну армянских военных посланных из Армении на помощь обороняющимся в Шуше.
И это только за один день боёв в одном месте - армяне потеряли сотни солдат.
А всего Шушу обороняло более тысячи кадровых военных из Армении.
Миноброны Армении и премьер Пашинян озвучивают цифру в 2,5 тысячи погибших армянских военных за 40 дней войны в Карабахе.
В реальности, можно смело умножать на два а то и на три, потому, что ещё сотни тел (если не тысячи) армянских военных раскиданы по всему Карабаху. Их армяне ещё не убрали или даже нечего убирать (присыпало,не найдёшь... разорвало на части, тоже уже не найдёшь, итд)
Это косвенно подтвердил тот же Арутюнян.
По словам Арутюняна, "еще сотни тел находятся на поле боя, что создает неопределенность для родных погибших и всего армянского народа".