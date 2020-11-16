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Война в Нагорном Карабахе: с азербайджанской стороны погибли 94 гражданских, 414 ранены

Война в Нагорном Карабахе: с азербайджанской стороны погибли 94 гражданских, 414 ранены

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 94 человека гражданского населения. Также был нанесен вред 530 жилым домам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате обстрела вооруженными силами Армении с 27 сентября до сегодня погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевые действия нанесли ущерб 120 многоквартирным жилым домам, 3 410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан намерен оценить ущерб от войны в Нагорном Карабахе. После этого через суд от Армении потребуют компенсации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджанские солдаты расстреляли колонну армянских добровольцев в ходе боев за Шушу 5-6 ноября. ВИДЕО

Кроме того, из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Также сообщалось, что жители ряда районов непризнанного Нагорного Карабаха сжигают свои дома.

Азербайджан (790) смерть (9213) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+3
Росіяни будуть гнати вірмен разом з азербайджанською армією, бо путін проти Пашиняна.
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16.11.2020 15:10
+3
Главарь сепаратистов Нагорного Карбаха Араик Арутюнян, официально озвучил цифру потерь армян за один день боёв и только в одном месте - во время боя за Шушу.

Он сказал, что армяне сейчас собрали из под Шушы тела 150 армянских военнослужащих.

И это ещё не все переданные армянам тела армянских военных. Некоторые тела армянских военных до сих пор ещё валяются на дороге, когда азербайджанский спецназ расстрелял колонну армянских военных посланных из Армении на помощь обороняющимся в Шуше.
И это только за один день боёв в одном месте - армяне потеряли сотни солдат.
А всего Шушу обороняло более тысячи кадровых военных из Армении.
Миноброны Армении и премьер Пашинян озвучивают цифру в 2,5 тысячи погибших армянских военных за 40 дней войны в Карабахе.
В реальности, можно смело умножать на два а то и на три, потому, что ещё сотни тел (если не тысячи) армянских военных раскиданы по всему Карабаху. Их армяне ещё не убрали или даже нечего убирать (присыпало,не найдёшь... разорвало на части, тоже уже не найдёшь, итд)
Это косвенно подтвердил тот же Арутюнян.
По словам Арутюняна, "еще сотни тел находятся на поле боя, что создает неопределенность для родных погибших и всего армянского народа".
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16.11.2020 15:20
+3
Втрати цивільного населення Азербайджану від обстрілів вірменських нацистів по мирних містах- відомі. Ільхам Алієв обіцяв оприлюднити і втрати військовослужбовців армії Азербайджану за весь час визвольної війни проти вірменських окупантів. Сподіваюсь , що це буде зроблено найближчим часом. Бачив з якою пошаною Азербайджан прощався з полеглою медсестрою 31-го року, котра загинула рятуючи поранених. Бачив з якою пошаною передавались рідним тіла полеглих воїнів Азербайджану в Нахічевані - туди було відправлено спеціальний літак. Азербайджан вшанує кожного полеглого в цій війні. Щодо Вірменії - я в цьому не впевнений. Азербайджан - поздоровляю тебе з великою Перемогою!
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16.11.2020 15:33
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Вангую, що армяне под каким-то предлогом откажутся уходить, а запоребрик уже там. Не уверен, что азеры сумеют назад отыграть.
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16.11.2020 15:09 Ответить
Росіяни будуть гнати вірмен разом з азербайджанською армією, бо путін проти Пашиняна.
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16.11.2020 15:10 Ответить
Це так, але запоребрик хоче залишитись на Кавказі. Тут два фактори працюють, і хто його знає, які міркування переможуть в голові у ввп. Пашиняна вони вже провчили.
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16.11.2020 15:13 Ответить
Совсем дурак?)
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16.11.2020 15:18 Ответить
Зачем рашики будут создавать условия для своего ухода из Азербайджана?) Они для этого туда пришли, чтобы потом уйти?) Да они еще будут вооружать армян... Постреливать под видом армян...
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16.11.2020 15:22 Ответить
Так они(рашка) будут помогать азербайджанцам гнать армян? Серьезно?
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16.11.2020 17:35 Ответить
Азербайджан во первых с помощью БПЛА наблюдает за выводом армянских террористов, не надеясь на россиян. Во вторых Минобороны уже заявило в случае отказа от вывода террористов Азербайджан самостоятельно силовым путем уничтожит оставшихся.
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16.11.2020 18:09 Ответить
Сейчас там уже запоребрик, а воевать с запоребриком - ну не уверен, что азера на это решаться. Будут продлевать сроки и взывать к мировой общественности.
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16.11.2020 20:55 Ответить
Продлили срок для выхода гражданских лиц из Кельбаджарского района, которые были заселены незаконно уже после оккупации ( Женевская Конвенция от 1949 г. ). А армянские террористы должны убраться в любом случае. МС России к зоне Кельбаджарского района не имеют никакого отношения, район не входит в полномочия МС России. Только древний монастырь Кавказской Албании Дадиваник по согласовании с Азербайджаном взят ими под контроль , до прихода азербайджанских властей. Поверьте Россия Азербайджану не указ по поводу обуздания армянских террористов в Кельбаджарском районе. Мировая общественность уже не на армянской стороне, все увидели истинное лицо армении. Вечно со своим нытьем, захватом чужих территорий, превращение в руины данные территории, а теперь перед уходом показывают на весь мир свою тупость , низость , вандализмом. Проводят теперь уже и экологический террор , вырубая и сжигая леса Азербайджана.
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17.11.2020 10:58 Ответить
Согласен, плюсую. Но Грады в Карабах запоребрик уже перекидывает. Сегодня пришла новость об обстреле со стороны Армении (непонятно - может быть, это старое видео).
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17.11.2020 12:13 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3231484/*************************************************************************************************** В сети появилась видеозапись артудара армянских военных по минометной позиции бойцов армии Азербайджана, который был произведен до заключения перемирия.

Вот та самая информация про артобстрел. Только не понятно по какой причине этот сайт соизволил сейчас это разместит, похоже на размахивание кулаками после драки.
Про Грады в соглашении ни слова, поэтому их там не будет. Грады пока есть у армян в Ханкенди , которые должны быть убраны оттуда. Возможно речь шла о них.
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17.11.2020 16:48 Ответить
Війна в Нагірному Карабасі, а є вбиті і зруйновані будівлі в Алербайджані і це говорить, що російські слуги - вірмени, аналогії кацапів, обстрілювали Азербайджан.
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16.11.2020 15:20 Ответить
Главарь сепаратистов Нагорного Карбаха Араик Арутюнян, официально озвучил цифру потерь армян за один день боёв и только в одном месте - во время боя за Шушу.

Он сказал, что армяне сейчас собрали из под Шушы тела 150 армянских военнослужащих.

И это ещё не все переданные армянам тела армянских военных. Некоторые тела армянских военных до сих пор ещё валяются на дороге, когда азербайджанский спецназ расстрелял колонну армянских военных посланных из Армении на помощь обороняющимся в Шуше.
И это только за один день боёв в одном месте - армяне потеряли сотни солдат.
А всего Шушу обороняло более тысячи кадровых военных из Армении.
Миноброны Армении и премьер Пашинян озвучивают цифру в 2,5 тысячи погибших армянских военных за 40 дней войны в Карабахе.
В реальности, можно смело умножать на два а то и на три, потому, что ещё сотни тел (если не тысячи) армянских военных раскиданы по всему Карабаху. Их армяне ещё не убрали или даже нечего убирать (присыпало,не найдёшь... разорвало на части, тоже уже не найдёшь, итд)
Это косвенно подтвердил тот же Арутюнян.
По словам Арутюняна, "еще сотни тел находятся на поле боя, что создает неопределенность для родных погибших и всего армянского народа".
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16.11.2020 15:20 Ответить
Втрати цивільного населення Азербайджану від обстрілів вірменських нацистів по мирних містах- відомі. Ільхам Алієв обіцяв оприлюднити і втрати військовослужбовців армії Азербайджану за весь час визвольної війни проти вірменських окупантів. Сподіваюсь , що це буде зроблено найближчим часом. Бачив з якою пошаною Азербайджан прощався з полеглою медсестрою 31-го року, котра загинула рятуючи поранених. Бачив з якою пошаною передавались рідним тіла полеглих воїнів Азербайджану в Нахічевані - туди було відправлено спеціальний літак. Азербайджан вшанує кожного полеглого в цій війні. Щодо Вірменії - я в цьому не впевнений. Азербайджан - поздоровляю тебе з великою Перемогою!
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16.11.2020 15:33 Ответить
У диктатур никогда не бывает правдивых данных.
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16.11.2020 16:28 Ответить
В твоей армянской демократии лгали все 44 дня. Как по ситуации на фронтах так и по цифрам о погибших. Они сейчас сами признают что лгали , что бы не провоцировать панику. Озвучивать ложные цифры и что есть на самом деле ,не есть одно и тоже. Правда о реальных потерях армяне только сейчас начали озвучивать и то не все . Лгали о гибели сотнях мирных армянских граждан , оказалось 41. Лгали о 1300 погибших солдат , оказалось 3 тыс. И это еще не все трупы собраны со всех фронтов.
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16.11.2020 18:26 Ответить
 
 