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Заместитель Кернеса Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова, - СМИ

Заместитель Кернеса Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова, - СМИ

Заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяна Овинникова обеспечила выделение участка земли в историческом центре города своему сыну Антону, несмотря на прямой конфликт интересов.

Как свидетельствуют имеющиеся в распоряжении редакции документы, сын заместителя мэра Харькова Антон Овинников обратился в марте 2020 года с заявлением к непосредственному начальнику своей матери – городскому голове Харькова Геннадию Кернесу с просьбой "предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для обслуживания индивидуального гаража".

Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова. Там у Антона Овинникова есть гараж, который был подарен ему дедом в 2014 году. При этом информация о земле, на которой находится гараж, в открытом доступе отсутствует. И там же – на улице Данилевского, в том же 2014 году тогда еще 18-летний сын харьковской чиновницы приобрел квартиру площадью почти 100 кв. м., где проживает вместе с матерью, сообщает РБК Украина.

В день подачи заявления при непосредственном участии его матери – Татьяны Овинниковой – прошение ушло в работу, и в конечном итоге 24 июня на заседании Харьковского горсовета было удовлетворено.

Произошедшее имеет явные признаки реального конфликта интересов. Согласно Закону "О предотвращении коррупции" лица, у которых существует реальный конфликт интересов должны предпринять меры для его урегулирования (проинформировав начальство или исключив себя из управленческой цепочки). В данной ситуации ничего подобного сделано не было.

Напомним, в настоящее время заместитель мэра Харькова Татьяна Овинникова является подозреваемой в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве. Следствие считает Овинникову ключевой фигурой в разворовывании 650 га харьковской земли. В 2017 году ей было официально вручено подозрение, а сама Овинникова была арестована, но вышла под залог в 30 млн грн.

В этом деле речь шла о реализации так называемых "кооперативных схем". По информации правоохранителей, по этим схемам во времена руководства Харьковом Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом с 2008 по 2016 годы на подставных лиц бесплатно было передано более 650 га городской земли. Схема строилась на создании жилищно-строительных кооперативов. Земельные участки выделялись подобранным лицам, которые организовывали кооперативы номинально.

По данным Генпрокуратуры, Овинникова "согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

2 июня 2017 года Овинникова покинула должность заместителя мэра по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, но осталась работать в горсовете как советник Кернеса. Однако 28 ноября 2018 года Кернес решил вернуть Овинникову на пост своего заместителя, вернув прежние полномочия.

Судебный процесс по делу о "кооперативных схемах" длится уже несколько лет и технически затягивается. Следующее заседание назначено на 16 ноября 2020 года в Дзержинском районном суде Харькова.

Автор: 

земля (1946) Харьков (7452)


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Топ комментарии
+14
Харьковчане! Да у вас тут просто готовый новый мэр!
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16.11.2020 15:20
+13
Хай краде. Харьковчане не против.
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16.11.2020 15:12
+11
Нормально.
Харьковчане выберут ее мэром после Кернеса.
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16.11.2020 15:13
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Как это мило 😁😁😁
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16.11.2020 15:11 Ответить
Ага: "все найкраще - дітям!"
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16.11.2020 15:33 Ответить
Харьковчане-ВЫ ТЕРПИЛЫ !!!! тащитесь дальше-руцький мир вам в ДУПУ !!!!!!!
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16.11.2020 16:08 Ответить
Русккєє рулять!
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16.11.2020 22:30 Ответить
И что, кернес подписал?
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16.11.2020 15:11 Ответить
Колесом коляски.
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16.11.2020 15:12 Ответить
Ну а як же? Все по закону.
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16.11.2020 15:12 Ответить
Риторический вопрос.
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16.11.2020 15:13 Ответить
Благословил...
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16.11.2020 15:18 Ответить
Навіщо дратуєте Адольфовича землею...Подумає що намекають щоб потихеньку готувався...
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16.11.2020 17:35 Ответить
Хай краде. Харьковчане не против.
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16.11.2020 15:12 Ответить
Заместитель Кернеса Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова, - СМИ - Цензор.НЕТ 8331
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16.11.2020 15:13 Ответить
Нормально.
Харьковчане выберут ее мэром после Кернеса.
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16.11.2020 15:13 Ответить
Ну киевлянам же нравится Виталя, хотя например тот же ремонт "переправы" на Шулявке распилили нормально так .... у каждого населенного пункта свои герои.
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16.11.2020 17:16 Ответить
В случае с замом Кернеса есть документально подтвержденный факт.
История про распил при ремонте на Шулявке и причастность к этому лично Кличко уже подтвержден документально?
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16.11.2020 17:36 Ответить
Как говорят наркоманы - ,,Доверяй делам,, !
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16.11.2020 15:14 Ответить
Это всё "биндеры" виноваты. Ведь так подумают ваторылые харьковчане опять выбравшие гэпу.
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16.11.2020 15:16 Ответить
никакого кумовства!
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16.11.2020 15:17 Ответить
так и запишем..-от вечной жизни отказалась.
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16.11.2020 15:17 Ответить
Позорище, а не заместитель
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16.11.2020 15:18 Ответить
Да ради Б-га. Если еще чего, пусть не стесняется.
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16.11.2020 15:19 Ответить
Для харьковчан это норм. Как и выбрать мера криминала-сепара.
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16.11.2020 15:20 Ответить
Харьковчане! Да у вас тут просто готовый новый мэр!
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16.11.2020 15:20 Ответить
В них вже є нащадок Кернеса)

Харків, Одеса... Україна обирають... чим завгодно, але не головою(
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17.11.2020 00:04 Ответить
Я от не розумію у чому новина. А ви що хотіли, щоби вона не своєму сину виділила а вашому?
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16.11.2020 15:30 Ответить
Світлина називається: "ШовJопунада?"
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16.11.2020 15:31 Ответить
ну нормальный такой мамик за дытыну беспокоится а как хотели?
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16.11.2020 15:35 Ответить
расстрелять классовую буржуйку на гильотине как в французкую революцию це ведьмаааааааааааааа
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16.11.2020 15:38 Ответить
Погодите, она по вашему с родного сына должна была бабло требовать? Да у вас просто нет сердца!
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16.11.2020 15:41 Ответить
Да достали!!!! Гепа имеет право грабить! Вот справка
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
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16.11.2020 15:48 Ответить
На нары её вместе с сынишкой и все дела.
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16.11.2020 15:49 Ответить
Неужели в Харькове 64% быдла, скорее всего гепа систематически фальцифицирует выборы, да и крыша была мощная, 5 лет крышевал гепу шоколад, уже 1,5 года крышует клоун, не жизнь, а малина.
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16.11.2020 15:51 Ответить
Не может же она с родной кровинушки деньги брать...
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16.11.2020 16:21 Ответить
Заступниця Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7768
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16.11.2020 16:25 Ответить
В тюрьму цю шльондру!
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16.11.2020 17:02 Ответить
ой, я вас умоляю, дед подарил, значит гараж стоит ещё со времён усср.
все старые гаражисты в таком положении - и снести нельзя и узаконить нельзя.
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16.11.2020 19:20 Ответить
Харкевчанє, вашому гепі ще один "заступник" не потрібен ? Я б теж міг "заступіцца" ! Вам все одно, а мені було б приємно клаптик земельки урвати на дурняк...
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16.11.2020 20:26 Ответить
 
 