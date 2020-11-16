Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет"

Ирина Верещук считает своей недоработкой то, что не смогла убедить Владимира Зеленского, что с Николаем Тищенко у нее не получится сформировать команду.

Об этом в интервью Левому берегу заявила нардеп ("СН") Ирина Верещук, которая баллотировалась в мэры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, какую роль играл нардеп Николай Тищенко в избирательной кампании в Киеве, Верещук ответила: "Неконструктивную".

"Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить Президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду. Я говорила об этом Президенту, но было мало времени и сложный период - коронавирус, карантин, куча проблем. Решение приняли буквально с колес. Мы долго тянули с праймериз. Все уже штабы развернули, а мы еще принимали решение, кто будет баллотироваться. Нельзя иметь несколько центров принятия решений", - пояснила она.

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"Во-первых, деструктив заключался в том, и я уже говорила об этом публично, что я не могла понять, что делает у нас в штабе госпожа Шлапак. Человек баллотируется от "Батькивщины", является нашей конкуренткой, но при этом, условно, руководит в нашем штабе. Когда до меня дошли слухи об этом, я спросила, что этот человек делает в штабе. ... Но мне так и не объяснил, какова роль людей, которые фактически не имеют отношения к нашей политической силе. У нас было два штаба - на Московской, 8 и в "Парковом". Тоже мало кому понятно. (Штаб. - Ред.) На Московской, 8 - формально (возглавлял. - Ред.) Тищенко. На Парковой - Александр Корниенко. Это был и мой штаб. Штаб кандидата на городского голову был в "Парковом". Неоднократно делала попытки обсудить этот вопрос с ним (Тищенко. - Ред.). Но результат налицо", - добавила Верещук.

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Отвечая на вопрос, правда ли, что Верещук послала Тищенко на х...й, она ответила: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет". Она добавила, что с тех пор с ним больше не общалась.