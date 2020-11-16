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Новости Местные выборы-2020
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Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет"

Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й:

Ирина Верещук считает своей недоработкой то, что не смогла убедить Владимира Зеленского, что с Николаем Тищенко у нее не получится сформировать команду.

Об этом в интервью Левому берегу заявила нардеп ("СН") Ирина Верещук, которая баллотировалась в мэры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, какую роль играл нардеп Николай Тищенко в избирательной кампании в Киеве, Верещук ответила: "Неконструктивную".

"Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить Президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду. Я говорила об этом Президенту, но было мало времени и сложный период - коронавирус, карантин, куча проблем. Решение приняли буквально с колес. Мы долго тянули с праймериз. Все уже штабы развернули, а мы еще принимали решение, кто будет баллотироваться. Нельзя иметь несколько центров принятия решений", - пояснила она.

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"Во-первых, деструктив заключался в том, и я уже говорила об этом публично, что я не могла понять, что делает у нас в штабе госпожа Шлапак. Человек баллотируется от "Батькивщины", является нашей конкуренткой, но при этом, условно, руководит в нашем штабе. Когда до меня дошли слухи об этом, я спросила, что этот человек делает в штабе. ... Но мне так и не объяснил, какова роль людей, которые фактически не имеют отношения к нашей политической силе. У нас было два штаба - на Московской, 8 и в "Парковом". Тоже мало кому понятно. (Штаб. - Ред.) На Московской, 8 - формально (возглавлял. - Ред.) Тищенко. На Парковой - Александр Корниенко. Это был и мой штаб. Штаб кандидата на городского голову был в "Парковом". Неоднократно делала попытки обсудить этот вопрос с ним (Тищенко. - Ред.). Но результат налицо", - добавила Верещук.

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Отвечая на вопрос, правда ли, что Верещук послала Тищенко на х...й, она ответила: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет". Она добавила, что с тех пор с ним больше не общалась.

Автор: 

Киев (25483) местные выборы (2752) Верещук Ирина (504) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+26
Гадюка плакала а жаба квакала
Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет" - Цензор.НЕТ 4878
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16.11.2020 15:17
+12
Нашла чем хвалится...
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16.11.2020 15:15
+8
что Тищенко что Верещук два сапога кеды....
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16.11.2020 15:20
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Нашла чем хвалится...
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16.11.2020 15:15 Ответить
Слуги 🤢🤡💩🎪 все придурковатые и вороватые
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16.11.2020 15:43 Ответить
Дура, самая настоящая, вот из чего состоит правительство.
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16.11.2020 16:20 Ответить

мадам, кому интересны ваши отношения с Котлетой
это же шебуршание мышей под полом
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16.11.2020 16:32 Ответить
Так дед ее служил в очистке ,кошек душил. У спел все таки Шариков семя бросить.
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16.11.2020 18:40 Ответить
А-а-а-а, пошли вы се на@уй....Песня такая была, если кто не знает. Вряд ли это из области высокого искусства. Но реальность мы видим, она тоже далека от идеала.
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16.11.2020 15:17 Ответить
Гадюка плакала а жаба квакала
Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет" - Цензор.НЕТ 4878
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16.11.2020 15:17 Ответить
что Тищенко что Верещук два сапога кеды....
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16.11.2020 15:20 Ответить
Зеленые клоуны по привычке плагиатят. Нахер их послали киевляне.
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16.11.2020 15:20 Ответить
Киевляне выбрали друга Тищенко и Комарницкого. И сами себя кинули.
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16.11.2020 15:36 Ответить
В чем только Кличко ни обвиняли. Но он явно лучше, чем остальные кандидаты, у которых был шанс.
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17.11.2020 00:14 Ответить
Мэри Поппинс оказалась Сонькой-золотой ручкой.
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16.11.2020 15:20 Ответить
Какие у "слуг урода" высокие отношения.
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16.11.2020 15:23 Ответить
Іра ! Єто же нє ваші мєтоди!
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16.11.2020 15:23 Ответить
Яке воно примітивне.
Може вислати на рашку цю марфу ?
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16.11.2020 15:27 Ответить
А если по другому не понимают. А посылает правильно, она их знает хорошо, они до баб равнодушны.
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16.11.2020 15:27 Ответить
да пошли Вы....
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16.11.2020 15:27 Ответить
Та забудьте ви цю Верещучку. Вона все. Підтерлись і викинули.
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16.11.2020 15:28 Ответить
Але вона стратила на компанію всі гроші, що заробила на кордоні в Раві-Руській!
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16.11.2020 17:50 Ответить
Так вона виходить є логіко-соціальний інтроверт!

Верещук рассказала, как послала Тищенко на х#й: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет" - Цензор.НЕТ 6870
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16.11.2020 15:30 Ответить
По-ходу: ви з Нього там усі і не злізаєте!
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16.11.2020 15:31 Ответить
М.Митчелл "Унесенные на...й".
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16.11.2020 15:31 Ответить
Правильно бы было ВСЕХ кто ***"ми в корыте последние 30 лет послать именно туда а возможно и подальше ...
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16.11.2020 15:32 Ответить
вы скоро уже сношаться будете в прямом эфире.недоразвитые
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16.11.2020 15:32 Ответить
Подпись к фото:
- Еще раз так скажешь, я тебя на котлеты в Велюре пущу.
- Если не заткнешься, я тебе это палец знаешь куда вставлю?
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16.11.2020 15:35 Ответить
Шлапак - это кобыла от Тищенко и Комарницкого. Застройщица времён Кличка и Черновецкого
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16.11.2020 15:35 Ответить
При съемке ролика наверное зонтик не раскрылся. А в кино Мэри Поппинс детей учила высокой культуре и лучшим человеческим качествам. Надо уронить снова, вдруг произойдет восстановление.
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16.11.2020 15:39 Ответить
Гггг, в СН вже на повну йде жабагадюкінг. Верещук відкрито атакує Тищенко. Кінець вже близенько.
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16.11.2020 15:41 Ответить
А не хочет ли Николай Тищенко отчитаться перед своими избирателями, что он сделал полезного на округе, такого, что люди бы видели и могли пользоваться? Что сделал предыдущий депутат от этого округа, Александр Третьяков, мы знаем: он регулярно отчитывался, пусть и в газетной форме.
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16.11.2020 15:42 Ответить
Шось воно забагато верещить!
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16.11.2020 15:45 Ответить
Пані Ірина погорячкувала. З того відіо танця бедрами, що Тіщенко робив в автівці, він може скласти конкуренцію багатьом жінкам
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16.11.2020 15:57 Ответить
Та да ,наверно с писюанистами на корпоративах и банях подрабатывает.
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16.11.2020 18:43 Ответить
За вас проголосовало ограниченное количество ограниченных людей (прошу прощения за каламбур).
И какой бы состав вы не предложили, словосочетание "ЗЕ", было бы на нем Каиновой печатью!
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16.11.2020 16:04 Ответить
Ірусю! Ваші новиє ліца ще гірші, ніж старі дупи. Але зебілам нравіццо.
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16.11.2020 16:12 Ответить
Да , - Киевляне Послали всю эту команду еще По дальше, - Факт на лице, а сейчас идет Отбеливание и , кто виноват и свою подальшою судьбу. Но уже они перечеркнули в тот момент , когда переступили порог Слуг.
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16.11.2020 16:35 Ответить
дуже гарно сказано
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16.11.2020 21:46 Ответить
"Новые лица" - это те, которые матерятся напропалую?
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16.11.2020 16:41 Ответить
Это не лица ****..ники.
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16.11.2020 21:31 Ответить
Всі претензії треба адресувати зонтику.
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16.11.2020 17:45 Ответить
Така культурна ! Така культурна ! Ось так плюне... От щоб ти зробила ? А вона плюне -- тьху , і розітре, плюне і розітре ...
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16.11.2020 20:17 Ответить
Клоуны - цвет нации.
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18.11.2020 11:02 Ответить
 
 