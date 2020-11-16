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Экс-глава правления одного из банков предстанет перед судом за растрату более $9 млн, - Офис Генпрокурора

Экс-глава правления одного из банков предстанет перед судом за растрату более $9 млн, - Офис Генпрокурора

Офисом Генерального прокурора направлен в Автозаводской районный суд Кременчуга обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления одного из банков по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Гепрокурора.

Установлено, что чиновник совершил растрату более 9 млн долларов США средств банка при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах этого банка в банковском учреждении иностранного государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ. Поддержание публичного обвинения будет обеспечиваться прокурорами Офиса Генерального прокурора.

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Автор: 

банки (1935) растрата (241) суд (25080) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+5
Условное и ссылка на Мальдивы на пол года с судьями и прокурорами .
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16.11.2020 15:31
+2
Вообще мутный город. Друг у меня там живет... Много интересного рассказывал. Очень много сладких мест там для олигархов начиная от гиганта НПЗ, ГОКов и заканчивая автозаводами, вагонзаводами и пр. заводиками...
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16.11.2020 16:18
+1
під Жеваго копають?
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16.11.2020 15:32
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Условное и ссылка на Мальдивы на пол года с судьями и прокурорами .
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16.11.2020 15:31 Ответить
під Жеваго копають?
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16.11.2020 15:32 Ответить
Два года максимум получит и 1 с испытательным сроком.
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16.11.2020 15:33 Ответить
ойо йой горе то какое, клетчатое одеяло погладили? моральный ущерб уже посчитали? лэндроверы под суд подогнали? статья у этого вора тяжёлая, желательно приговор объявлять в присутствии врача.
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16.11.2020 15:37 Ответить
Ну..предстане. А далі шо?!
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16.11.2020 15:42 Ответить
Обилетит прокурора и всё будет ок !
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16.11.2020 15:45 Ответить
Это "Бегущий Банкир" очевидно?
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16.11.2020 16:06 Ответить
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16.11.2020 16:19 Ответить
Вообще мутный город. Друг у меня там живет... Много интересного рассказывал. Очень много сладких мест там для олигархов начиная от гиганта НПЗ, ГОКов и заканчивая автозаводами, вагонзаводами и пр. заводиками...
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16.11.2020 16:18 Ответить
Как город хороший, зелёный, речек и озёр много и новые троллейбусы по два грн.
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16.11.2020 17:36 Ответить
Да, что то друг рассказывал на эту тему. Говорит в городе ни одного старого тролейбуса не осталось и действительно проезд 2 гривни, что удивительно...
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17.11.2020 10:04 Ответить
Кто-то кое-где порой.....
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16.11.2020 16:57 Ответить
 
 