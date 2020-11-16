Экс-глава правления одного из банков предстанет перед судом за растрату более $9 млн, - Офис Генпрокурора

Офисом Генерального прокурора направлен в Автозаводской районный суд Кременчуга обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления одного из банков по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Гепрокурора.

Установлено, что чиновник совершил растрату более 9 млн долларов США средств банка при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах этого банка в банковском учреждении иностранного государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ. Поддержание публичного обвинения будет обеспечиваться прокурорами Офиса Генерального прокурора.

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