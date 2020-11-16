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Новости Опрос Зеленского
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Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, - "слуга народа" Верещук

Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, -

Если такой опрос имел целью увеличить явку именно молодых людей, то это вообще нелогично. Где медицинский каннабис, а где марихуана для молодежи?

Об этом в интервью Левому берегу заявила нардеп ("СН") Ирина Верещук, которая баллотировалась в мэры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на комментарий о том, что идея опросом от президента Владимира Зеленского увеличить яваку на выборах не сработала, Верещук ответила: "В Киеве тем более (не сработала. - Ред.). Киевляне вообще не поняли эти пять вопросов. На встречах меня спрашивали, что мы хотим ими сказать, почему спрашиваем у людей о свободной экономической зоне на Донбассе или Будапештском меморандуме, если люди выбирают власть в городе. Если такой опрос имел целью увеличить явку именно молодых людей, я уже читала в прессе, что, оказывается, вопрос о медицинском каннабис должен был, так сказать, поощрить молодежь прийти и высказаться за легализацию или нет марихуаны, то это вообще нелогично. Где медицинский каннабис, а где марихуана для молодежи? Не знаю, кто посоветовал это сделать. Но я была очень зла на тех людей, которые уговорили президента провести такой опрос. Я бы таких людей уволила".

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Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) местные выборы (2752) опрос (2823) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+36
Верещук - "Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского...."

Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4358
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16.11.2020 15:45
+25
Значит у клоуна🤢🤡 , вообще своих мозгов нет , почему ему должны , что- то советовать и объяснять ? Глухой, слепой, придурковатый !🤮
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16.11.2020 15:40
+21
где-где.. зелена шмаркля услышала кодовое слово "марихуана" и дальше оно уже думать не могло))
та и до этого - оно не думало, а снимало видосики для тупых.
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16.11.2020 15:48
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Что за дурацкие вопросы? Где медицинский каннабис, там и марихуана для молодежи. А по поводу увольнения. Скоро. Но не "их", а "его".
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16.11.2020 15:39 Ответить
где-где.. зелена шмаркля услышала кодовое слово "марихуана" и дальше оно уже думать не могло))
та и до этого - оно не думало, а снимало видосики для тупых.
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16.11.2020 15:48 Ответить
Значит у клоуна🤢🤡 , вообще своих мозгов нет , почему ему должны , что- то советовать и объяснять ? Глухой, слепой, придурковатый !🤮
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16.11.2020 15:40 Ответить
От же ж открытие))
Это и так давно все знают))
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16.11.2020 15:57 Ответить
Хто це? Как я зла, как я зла! Дайте мухобойку!
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16.11.2020 15:40 Ответить
А потом, Жабащук, вместе с Зеленкиным пошла кататься на зонтике.
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16.11.2020 15:41 Ответить
Верещук - "Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского...."

Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4358
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16.11.2020 15:45 Ответить
Через дефіс...))...!
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16.11.2020 17:10 Ответить
Дякую! Поправив / додав:

Я була дуже зла на людей, які вмовили Зеленського провести опитування. Я б їх звільнила, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 79
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16.11.2020 20:02 Ответить
А хто ета такая? Без фотографии, желательно топлесс, неясна!
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16.11.2020 15:45 Ответить
Да кому они были нужны, эти опросы-вопросы?1 Надо было бабло отмыть, и они это сделали. Может, это взятки сейчас так оформляются, как знать?!
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16.11.2020 15:50 Ответить
врщ - пнх
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16.11.2020 15:52 Ответить
Вже погнали: одразу ж після виборів у відставку був відправлений заступник голови ОП і любитель фотографій зі священниками московського патріархату Сергій Трофімов.
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16.11.2020 15:57 Ответить
Я бы таких людей уволила, но на Лубянці сказали, не ти їх призначала, не тобі звільняти?
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16.11.2020 15:57 Ответить
там 99% идиотов и Верещук в том числе
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16.11.2020 16:03 Ответить
Чому цю дуру продовжують цитувати ?
В нас день кривляк із кунсткамери ?
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16.11.2020 16:04 Ответить
Ви не розумієте задуму. На фоні цієї дури, навіть Зеленський геній. Тому таких як вона, буде надалі ставати усе більше, більше...
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16.11.2020 16:35 Ответить
Точно ! )
Але я вже втомилась споглядати цих уродців.
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16.11.2020 16:47 Ответить
поважайте співгромадян. 73% вважають що це шапіто має тривати.
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16.11.2020 16:49 Ответить
Когда недалекой чернозеленоротой Ире внушили, что она необыкновенно умна, хороша собой и обречена на шикарное политическое будущее, поскольку пипл истосковался по новому лиТцу вместо стареющей Юли, дура Ира с радостью ухватилась за зонтик. Когда она оглушительно прилюдно обосралась и трахнулась (с небес на землю), а режиссеры остались в тени, Ира отряхнулась и, как условно порядочная женщина, решила им за свой позор мстить. Что-то подсказывает, что полку Богдана прибыло.
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16.11.2020 17:36 Ответить
Вопрос кто оплатил весь этот цирк налом! Хватить косить под дураков.
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16.11.2020 16:04 Ответить
никак не пойму, чего столько вони по поводу этого опроса? кому он на фиг здался вообще?
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16.11.2020 16:09 Ответить
А зачем на него деньги тратили? Если было известно, что он никому не нужен ? А почему не устроили опроса перед приёмом закона о Земле ?
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16.11.2020 16:19 Ответить
Пока шут лечится, рагуля имеет шанс перехватить власть, тем более, как мы видим, вовчик ведомый, уверен, хуже уже не может быть, но если шута отдать в руки психиатров, появится шанс для Украины, избежать падения в прпасть.
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16.11.2020 16:10 Ответить
Вывод: одно дерьмо критикует другое дерьмо именно за то, что оно дерьмо.
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16.11.2020 16:20 Ответить
Хватит про "шептал" и "теплую ванну"-мы кого выбрали?Задолбали.
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16.11.2020 16:23 Ответить
А зачем дебила нужно было уговаривать провести этот опрос? (Тебя никто не спрашивает, мусор. К-Ф "Место встречи изменить нельзя")
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16.11.2020 16:24 Ответить
У них других нет !😂
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16.11.2020 16:27 Ответить
Потому, что не лох?
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16.11.2020 16:27 Ответить
Пусть лижет ему дальше, но при этом рассказывает как она зла. Как она зла!
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16.11.2020 16:31 Ответить
Верховній Раді треба приймати зміни до закондавства, що прямо забороняють всілякі опитування та інші подібні маніпулятивні технології в день проведення голосування будь-яких виборів, запроваджуйте кримінальну відповідальність за такий "креатив", не гайте часу, бо ця квартальна зєкоманда на цьому не зупиниться і на наступних виборах знову щось таке зробить, щоб підняти собі рейтинг. Казали ж блазні, що хочуть зробити такі опитування в день виборів традиційними.
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16.11.2020 16:34 Ответить
Запихнуть бы это нечто обратно, откуда оно выпало, и перетрахать на что - нибудь поприличнее.
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16.11.2020 16:39 Ответить
Ой, а когда следующий обещанный опрос?
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16.11.2020 16:45 Ответить
Опороснік Зеленського можна прирівняти по тупісті хіба що з польтом на зеленій парасолі на мотузці.)))
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16.11.2020 17:27 Ответить
Те, що це політтехнологічна одноденка, не розуміли тільки зе-лохи. Але якщо вже хочете, чому саме ці питання. 1. Про довічне ув'язнення. Дуже актуальна річ буде, але після зміни влади. 2. Про зону на Донбасі - це побажання спонсорів. 3. Про скорочення депутатів. Це просили слуги народа - тісно їм, особливо Юзіку. 4. Про канабіс. Це головне. Це основа основ. Це початок розширення свідомості. "Бєрітє в рукі канабіс ми начінаєм фсьо на біс". 5. Щось не зрозуміло що про Будапешт. Це мабуть натяк на Жолта Боркої, теж любителя розширювати свідомість. Коротше, все це маячня, про яку забули на другий день. Але Верещукам вже б нічого не допомогло.
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16.11.2020 17:34 Ответить
Медицинский каннабис) хаха) Она курица сама не зуб ногой что по чем. Просто порожняк ради рейтинга ганяет. Цена этого мед каннабиса, все равно не по карману будет большинству.
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16.11.2020 17:39 Ответить
лишнее подтверждение того, что своего мозга у препрезедента нет априори....
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16.11.2020 18:16 Ответить
Получается она их знает !Может она и бьі и хвамилии назвала єтих людей, кто так подставил преза ?
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16.11.2020 18:51 Ответить
Там был нормальный вопрос за легалайз. Но Аваков сказал Зеле, что его петушня легалайз не поддерживает, так как это основной источник (после крышевания наркодилеров) дохода департамента борьби з накрозлочинныстю
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16.11.2020 19:11 Ответить
І знову теж саме - цар розумний, але призначені їм радники чомусь дають погані поради. То може проблема в розумності царя?
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16.11.2020 19:40 Ответить
Розумний цар і нерозумні піддані - це коли в країні монархічна форма державного правління. А в нас форма правління, яка зветься охлократією. Натовп, різношерстні охломони обирають вожака... Наукове визначення таке. У наш час під охлократією розуміють:
владу суспільно-політичних груп, що у реальній політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані, люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи й архетипи масової свідомості у їхніх примітивних, масованих проявах, вдається до провокацій для спонукання масових пристрастей і заворушень;
як наслідок: політична ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій господарем становища є натовп.
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16.11.2020 21:19 Ответить
 
 