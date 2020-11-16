Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, - "слуга народа" Верещук

Если такой опрос имел целью увеличить явку именно молодых людей, то это вообще нелогично. Где медицинский каннабис, а где марихуана для молодежи?

Об этом в интервью Левому берегу заявила нардеп ("СН") Ирина Верещук, которая баллотировалась в мэры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на комментарий о том, что идея опросом от президента Владимира Зеленского увеличить яваку на выборах не сработала, Верещук ответила: "В Киеве тем более (не сработала. - Ред.). Киевляне вообще не поняли эти пять вопросов. На встречах меня спрашивали, что мы хотим ими сказать, почему спрашиваем у людей о свободной экономической зоне на Донбассе или Будапештском меморандуме, если люди выбирают власть в городе. Если такой опрос имел целью увеличить явку именно молодых людей, я уже читала в прессе, что, оказывается, вопрос о медицинском каннабис должен был, так сказать, поощрить молодежь прийти и высказаться за легализацию или нет марихуаны, то это вообще нелогично. Где медицинский каннабис, а где марихуана для молодежи? Не знаю, кто посоветовал это сделать. Но я была очень зла на тех людей, которые уговорили президента провести такой опрос. Я бы таких людей уволила".

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Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.