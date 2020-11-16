Украина заняла 92 место в рейтинге благосостояния стран, составленном лондонским аналитическим центром Legatum Institute

По данным аналитического центра, за год Украина улучшила благосостояние, поднявшись в рейтинге на 4 позиции. При этом из-за войны на Донбассе она по-прежнему занимает последнее место среди всех стран Восточной Европы.

Ежегодный рейтинг благосостояния стран составляет аналитическая организация Legatum Institute, расположенная в Лондоне. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Среди всех стран Восточной Европы Украина занимает в рейтинге последнее место (Россия на 76 месте, Беларусь на 69). Причиной этого аналитики Legatum Institute называют войну на Донбассе, которая существенно снижает рейтинг безопасности Украины (до 144 места из 167).

Кроме того, аналитики указывают на проблемы Украины в сфере свободы собраний и объединений. А вот показатели религиозной терпимости в Украине за последние годы выросли.

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Исследование Legatum Institute указывает, что пандемия COVID-19 сильно отразилась на благосостоянии всех стран мира, но не изменила положительной тенденции. 147 стран из 167, включенных в рейтинг, в последние годы демонстрировали прогресс в большинстве показателей рейтинга.

"147 из 167 стран, входящих в индекс, демонстрируют рост показателей процветания за последнее десятилетие, создав прочную основу для преодоления текущей пандемии", - сообщили представители Legatum Institute.

Первые места в рейтинге Legatum Institute занимают Дания, Норвегия и Швейцария. Два последних - Центральноафриканская республика и Южный Судан.

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