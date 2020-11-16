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Новости
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Украина заняла 92 место в рейтинге благосостояния стран, составленном лондонским аналитическим центром Legatum Institute

Украина заняла 92 место в рейтинге благосостояния стран, составленном лондонским аналитическим центром Legatum Institute

По данным аналитического центра, за год Украина улучшила благосостояние, поднявшись в рейтинге на 4 позиции. При этом из-за войны на Донбассе она по-прежнему занимает последнее место среди всех стран Восточной Европы.

Ежегодный рейтинг благосостояния стран составляет аналитическая организация Legatum Institute, расположенная в Лондоне. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Среди всех стран Восточной Европы Украина занимает в рейтинге последнее место (Россия на 76 месте, Беларусь на 69). Причиной этого аналитики Legatum Institute называют войну на Донбассе, которая существенно снижает рейтинг безопасности Украины (до 144 места из 167).

Кроме того, аналитики указывают на проблемы Украины в сфере свободы собраний и объединений. А вот показатели религиозной терпимости в Украине за последние годы выросли.

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Исследование Legatum Institute указывает, что пандемия COVID-19 сильно отразилась на благосостоянии всех стран мира, но не изменила положительной тенденции. 147 стран из 167, включенных в рейтинг, в последние годы демонстрировали прогресс в большинстве показателей рейтинга.

"147 из 167 стран, входящих в индекс, демонстрируют рост показателей процветания за последнее десятилетие, создав прочную основу для преодоления текущей пандемии", - сообщили представители Legatum Institute.

Первые места в рейтинге Legatum Institute занимают Дания, Норвегия и Швейцария. Два последних - Центральноафриканская республика и Южный Судан.

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Автор: 

безопасность (1101) рейтинг (1636) экономика (3878)


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Топ комментарии
+12
За нами 75 країн. Є ще куди падати. Хуже нє будєт.
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16.11.2020 16:02
+12
Зебуины еще не сказали, что Украина в ТОП-100 вошла?
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16.11.2020 16:06
+10
перші ззаду.
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16.11.2020 16:07
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Україна найбідніша країна Європі, але реально живуть краще ніж у Білорусії, Росії, Молдові, Грузії та Вірменії. Просто в українців є така риса характеру прибіднятись і завжди бути чимось невдоволеним, навіть якщо через пельку преться, на відміну від тих же білорусів, які завжди усім задоволені. Про кавказців мовчу, ті завжди вихваляються своїм багатством, навіть якщо не має чим хвалитись.
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16.11.2020 17:16 Ответить
Ось ще одна причина 96-го місця: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/703678.html Спад ВВП України в III кв.-2020 проти III кв.-2019 сповільнився до 3,5%. - Держстат. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/703678.html Падіння
валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2020
року становило 3,5% проти аналогічного періоду 2019 року, тоді як у
другому кварталі спад дорівнював 11,4%, а в першому - 1,3%, таку
попередню оцінку оприлюднив Держстат у понеділок.

За даними статвідомства, для порівняння, зростання ВВП у четвертому кварталі 2019 року становило 1,5%, у третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%.
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16.11.2020 17:28 Ответить
"Качество экономики" только один из 12 критериев. И Украина там не последняя.
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16.11.2020 17:35 Ответить
Белорусы хочет на 93-е.
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16.11.2020 17:36 Ответить
враховуючи, що у світі 195 країн, то Україна попала в саму середину! Україна - одна з НАЙНОРМАЛЬНІШИХ країн у цілому світі!!! А всякі там Сомалі, Конго чи Данії зі Швейцаріями є ВІДХИЛЕННЯМИ від нормального!
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16.11.2020 18:20 Ответить
Может 920 место?
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16.11.2020 19:58 Ответить
спасибо зеленскому... это чудо покончило с этапом бедности и начало этап нищеты... его рэндж ровер ему могилой...
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16.11.2020 20:26 Ответить
не может быть!
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16.11.2020 21:53 Ответить
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