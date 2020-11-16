Украина должна привлекать инвестиции в экомодернизацию, если не хочет отстать от развитых стран, – эксперт

Для Украины привлечение инвестиций в экомодернизацию является жизненной необходимостью, чтобы сохранить свои позиции на европейских рынках.

Об этом заявил директор GMK Center, глава комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко в ходе выступления на "Дне устойчивого развития", проведенного ЕБА.

По его словам, в настоящее время лидерами экологической трансформации являются развитые страны. Однако, по его мнению, развивающиеся страны не могут оставаться лишь наблюдателями этого процесса. "Сейчас в Евросоюзе готовится механизм ограничения импорта углеродоемкой продукции – carbon border adjustment. Поэтому для сохранения рынка ЕС развивающиеся страны, также должны соответствовать тренду экологичности", - рассказал Зинченко.

Он считает, что развивающимся странам в направлении экомодернизации следует использовать опыт развитых стран, заимствовать применяемые у них технологии и политики для повышения уровня переработки отходов, снижения вредных выбросов и повышения энергоэффективности. "Если развивающиеся страны, стремятся сохранить свое место в глобальных цепочках создания стоимости, выйти на новые рынки, то реализация зеленой промышленной политики – не опция, а жизненная необходимость", - подчеркнул Зинченко.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции. В свою очередь в.и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура сообщил, что Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности и международными партнерами разработали законопроект, принятие которого позволит инвестировать в энергомодернизацию предприятий почти 1 млрд грн от налога на выбросы СО2.