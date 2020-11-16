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Украина должна привлекать инвестиции в экомодернизацию, если не хочет отстать от развитых стран, – эксперт

Украина должна привлекать инвестиции в экомодернизацию, если не хочет отстать от развитых стран, – эксперт

Для Украины привлечение инвестиций в экомодернизацию является жизненной необходимостью, чтобы сохранить свои позиции на европейских рынках.

 Об этом заявил директор GMK Center, глава комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко в ходе выступления на "Дне устойчивого развития", проведенного ЕБА.

По его словам, в настоящее время лидерами экологической трансформации являются развитые страны. Однако, по его мнению, развивающиеся страны не могут оставаться лишь наблюдателями этого процесса. "Сейчас в Евросоюзе готовится механизм ограничения импорта углеродоемкой продукции – carbon border adjustment. Поэтому для сохранения рынка ЕС развивающиеся страны, также должны соответствовать тренду экологичности", - рассказал Зинченко.

Он считает, что развивающимся странам в направлении экомодернизации следует использовать опыт развитых стран, заимствовать применяемые у них технологии и политики для повышения уровня переработки отходов, снижения вредных выбросов и повышения энергоэффективности. "Если развивающиеся страны, стремятся сохранить свое место в глобальных цепочках создания стоимости, выйти на новые рынки, то реализация зеленой промышленной политики – не опция, а жизненная необходимость", - подчеркнул Зинченко.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции. В свою очередь в.и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура сообщил, что Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности и международными партнерами разработали законопроект, принятие которого позволит инвестировать в энергомодернизацию предприятий почти 1 млрд грн от налога на выбросы СО2. 

Автор: 

инвестиции (1163) Европейская бизнес ассоциация (61)


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Топ комментарии
+3
Ну это как зеленая энергетика. Кучу бабла втюхать в убыточное дело.
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16.11.2020 16:18
+2
Украина должна привлекать инвестиции в экомодернизацию, если не хочет отстать от развитых стран, – эксперт - Цензор.НЕТ 1225
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16.11.2020 16:16
+2
Остановить АЭС и топить опилками, пока немцы с амерами бьются за кацапский газопровод...
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16.11.2020 16:20
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Правила форума Совет форумчан
Что, что, что? Экомодернизация чего?
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16.11.2020 16:15 Ответить
Украина должна привлекать инвестиции в экомодернизацию, если не хочет отстать от развитых стран, – эксперт - Цензор.НЕТ 1225
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16.11.2020 16:16 Ответить
92 места в рейтинге благосостояния стран
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16.11.2020 16:16 Ответить
Ну это как зеленая энергетика. Кучу бабла втюхать в убыточное дело.
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16.11.2020 16:18 Ответить
Остановить АЭС и топить опилками, пока немцы с амерами бьются за кацапский газопровод...
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16.11.2020 16:20 Ответить
немцы топят опилками и нормально
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16.11.2020 16:24 Ответить
А зачем им северный поток 2?
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16.11.2020 16:25 Ответить
так у немцев кроме угля и опилок ничего нет из ресурсов
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16.11.2020 16:27 Ответить
И опилками производят металл из руды? И алюминий, кремний и медь и пластик и прочее прочее?
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16.11.2020 16:32 Ответить
А Украине предлагают топить опилками в металлургии или хим. производстве?
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16.11.2020 17:23 Ответить
Я тем свидетелям "чистой" эко энергии. Нет никакой чистой и зеленой. Как нет вечного двигателя.
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16.11.2020 17:46 Ответить
Какие инвестиции ? Какой эксперт ? Шмаркля и инвестиции -2 взаимно исключающие понятия. Даже когда мы нагоним шмпрклю инвестиций ещё в течение года не будет.
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16.11.2020 16:25 Ответить
Очередной слёт мечтателей и трепачей.
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16.11.2020 16:29 Ответить
В Украине гуманитарная катастрофа маячит, нам хоть бы не высдыхать.
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16.11.2020 16:33 Ответить
ThyssenKrupp Nirosta - изготовитель нержавеющего проката с обширной программой марок, размеров и исполнений поверхности; работает с 1995 года. Производство фирмы расположено в немецких городах Бохуме, Крефельде, Дюссельдорфе и Дилленбурге. В 2006 году в этой фирме работали 4185 человек, оборот составил €2,503 млрд.----Плавят металл электричеством, полученным из солнечных батарей, которые расположены на крышах предприятия.
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16.11.2020 16:37 Ответить
Что ты мелешь?
Температура плавления железа 1538 С !
Ты представляешьт сколько для этого нужно электричества ???
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16.11.2020 16:52 Ответить
А шо. А как же тогда производить ветрогенераторы, солнечные панели, аккумуляторы? мачты и прочее? Не из гамна и палок же.
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16.11.2020 16:59 Ответить
Почему в Нас эксперты становясь политиками превращаются в Оборотней .
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16.11.2020 16:38 Ответить
Пока немцам есть чем плавить металл - до тех пор и будет существовать так называемая зеленая энергетика. И чистый транспорт на аккумуляторах, всякие теслы и прочая лабуда.
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16.11.2020 16:42 Ответить
Досить вже цієї "екодурні"!
Гоніть їх взашийок. Нам вистачило і "зеленої" електроенергії!
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16.11.2020 16:42 Ответить
И шо, даже инвестиционные няни не помогают?
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16.11.2020 16:53 Ответить
Україна має залучати інвестиції в екомодернізацію, якщо не хоче відстати від розвинених країн, - експерт - Цензор.НЕТ 2457
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16.11.2020 17:09 Ответить
 
 