Необоснованное давление АМКУ и резкие повышения акцизов сдерживают инвестиции в Украину, – ФРУ

В Федерации работодателей Украины (ФРУ) привели пример Италии, которая без необоснованных налогов и штрафов смогла привлечь от табачной отрасли дополнительно 100 млн евро инвестиций и открыла первую в мире фабрику по производству ТИЭНов (табачных изделий для электрического нагрева).

Когда правительство говорит о 1 трлн долларов нереализованного экономического и инвестиционного потенциала Украины, ему следует вспомнить многочисленные государственные инициативы по необоснованно повышенных налогов и штрафов, которые создали существенные проблемы для украинского бизнеса и не позволили реализовать упомянутый потенциал в 1 трлн долларов.

Об этом написал в своем блоге на сайте "ЛИГАБизнесИнформ" директор департамента конкурентоспособности бизнеса и регуляторной политики ФРУ Александр Яворский, передают Українські новини.

"Стоит вспомнить, прежде всего, недавний закон №466, который посадил очень много различных отраслей - от IT до металлургов, от табачной отрасли до фактически каждого украинского экспортера - на очень "короткую цепь" наших налоговиков. О правиле "деловой цели" стоит упомянуть. О том, как налоговый комитет Верховной Рады по сути проигнорировал все негативные сигналы от всех ведущих бизнес-ассоциаций Украины при принятии этого закона", - напомнил Яворский.

Также екcперт на примере табачной отрасли вспомнил о давлении регуляторных органов с необоснованными штрафами.

"В той же табачной отрасли - как только было завершена 3-летнюя судебная тяжба между налоговиками и "Филипп Моррис Украина" путем подписания утвержденного правительством мирового соглашения так сразу Антимонопольный комитет открыл дело о якобы государственной помощи. То есть восстановление нарушенных прав компании АМКУ рассматривает как поддержку от государства. При том, что налоговое обязательство по этому делу не было согласовано ни одного дня. И у компании не было обязательства платить по ошибке доначисленные Налоговой (службой) суммы в бюджет. С таким успехом, Антимонопольный комитет может открыть дела о госпомощи против всех налогоплательщиков , которые добились отмены в судах незаконных доначислений, выписанных налоговиками", - пояснил Яворский.

К тому же, напомнил эксперт, "в этом году Антимонопольный комитет браво отчитался, как он оштрафовал всех крупнейших иностранных инвесторов на табачном рынке на несколько миллиардов гривен - якобы за монополизации рынка оптовой продажи сигарет. Причем сначала сам же Антимонопольный комитет дал официальное разрешение на такую ​​монополизацию".

Также представитель ФРУ привел негативный пример резкого повышения акцизов на инновационную и потенциально менее вредную для здоровья табачную продукцию - т.н. ТИЭНы (табачные изделия для электрического нагрева) - сразу в 4 раза - с января 2021 года. Вопреки существующей налоговой практике Европейского Союза и имеющимся выводам контролирующих органов США.

"Вспомнив это все, можно прийти к простому выводу: украинскому государству нужны необоснованно высокие налоговые платежи, нужны драконовские штрафы. Но ей не нужны большие инвестиции. Той же "Филипп Моррис" украинская власть по сути зарубила крупный инвестиционный проект открытия экспортного хаба по производству и продажи сигарет из Украины за границу. Хотя до сих пор компания пытается экспортировать из Украины сигареты не только в страны Кавказа, но даже в Японию", - отметил Яворский.

При этом эксперт привел противоположный пример - значительно более успешного привлечения иностранных инвестиций.

"А вот в Италии резко не повышают налоги, не стараются изо всех сил наложить необоснованные штрафы на иностранных инвесторов. И имеют результат - та же "Филипп Моррис" недавно объявила план открытия в Италии нового Сервисного центра цифровой информации. В его создание компания инвестирует 100 млн евро (более 3,3 млрд гривен). В рамках центра будет создано около 400 новых рабочих мест. Центр будет работать над развитием взаимоотношений с клиентами компании на основе цифровых и т.н. "облачных" технологий", - рассказал Александр Яворский.

Он напомнил, что именно в Италии компания открыла свою первую высокотехнологичную фабрику в Болонье по производству ТИЭНов для IQOS. При этом только в Италии под эту фабрику компания уже успела выстроить огромную сеть поставщиков - около 8 тыс. итальянских компаний - в т.ч. небольших, которые работают в местном сельском хозяйстве.

"В Украине сейчас только обсуждают возможность построения такой фабрики по производству ТИЭНов. Хотя мощные промышленные возможности есть - в частности, у компании есть фабрика по производству сигарет в Харьковской области. Правда, как уже заявили в Совете предпринимателей Харьковской области, после резкого повышения акцизов на ТИЭНы в 4 раза, запланированного на январь 2021 года, на этих планах, вероятно, также будет поставлен крест", - спрогнозировал директор департамента конкурентоспособности бизнеса и регуляторной политики ФРУ Александр Яворский.