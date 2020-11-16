Столичному оценщику недвижимости сообщено о подозрении в нанесении 143 млн грн ущерба госбанку, - прокуратура
Сообщено о подозрении оценщику недвижимости, который злоупотребляя полномочиями, нанес государственному банку убытки на 143 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно материалам следствия, государственный банк с целью оценки рыночной стоимости принадлежащих ему 52 квартир, расположенных в центральной части столицы, обратился к услугам оценщика.
Однако, действуя в интересах отдельных лиц и субъектов хозяйствования, оценщик на основании поддельных документов занизил в три раза рыночную стоимость указанных объектов недвижимости.
По результатам реализации квартир по заниженной стоимости ПАО АБ "Укргазбанк" нанесен ущерб в размере 143 млн гривен.
С целью недопущения дальнейших незаконных действий решению суда на объекты недвижимости наложен арест. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлениям.
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Такое возможно только в одном случае: если бы этот оценщик, вступил в сговор с должностными лицами этого банка.
банк пострадав... а дехто з працівників банку прикупив нерухомісмть за кордоном.. чи якесь бентлі-мазераті))