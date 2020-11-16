РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
709 4

В СН не обсуждали поддержку постановления Рады об отмене карантина выходного дня: это будет свободное голосование, - нардеп Кравчук

В СН не обсуждали поддержку постановления Рады об отмене карантина выходного дня: это будет свободное голосование, - нардеп Кравчук

Парламентская фракция "Слуга народа" не обсуждала поддержку постановления об отмене карантина выходного дня. Сегодня нардепы решили не проводить заседания через карантинные ограничения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не обсуждали ни в чатах, ни каким-либо другим образом. Сегодня из-за карантина также мы не будем проводить фракцию. Поэтому, очевидно, это будет свободное голосование... Но там соавторы - председатель фракции, первый заместитель председателя фракции, поэтому это может быть хорошим сигналом, чтобы депутаты проголосовали", - отметила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не укладывается в сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2021, - Гетманцев

Напомним, Верховная Рада будет рекомендовать Кабинету Министров отменить карантин выходного дня. Соответствующий проект постановления №4381 был зарегистрирован в ВР сегодня. Завтра, 17 ноября, парламентарии намерены его рассмотреть.

Автор: 

ВР (29228) карантин (16729) Кравчук Евгения (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уроды, вы проголосуйте мораторий на РРО. Только стрелки переводят на тот сраный карантин.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:43 Ответить
Пох, как там беня с украденым баблом. Байден спросит
показать весь комментарий
16.11.2020 16:52 Ответить
Рестораны,фитнес центры,кинотеатры,убытки бизнеса...Таки правда что когда господь наказывает то лишает разума...
Болячка укладывает на койку минимум на месяц..Кому нибудь приходила в голову мысль, что делать если на смену не сможет заступить персонал ТЕЦ?Которую уложил на койку один менеджер после ночного клуба?Или пару тройку РЭСовских бригад? Если число заболевших сантехников будет исчисляется сотнями?
показать весь комментарий
16.11.2020 17:01 Ответить
А ЗаЧем им думать?
Они считают что ковид это удел слабых и старых....
показать весь комментарий
16.11.2020 17:18 Ответить
 
 