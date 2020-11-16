В СН не обсуждали поддержку постановления Рады об отмене карантина выходного дня: это будет свободное голосование, - нардеп Кравчук

Парламентская фракция "Слуга народа" не обсуждала поддержку постановления об отмене карантина выходного дня. Сегодня нардепы решили не проводить заседания через карантинные ограничения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не обсуждали ни в чатах, ни каким-либо другим образом. Сегодня из-за карантина также мы не будем проводить фракцию. Поэтому, очевидно, это будет свободное голосование... Но там соавторы - председатель фракции, первый заместитель председателя фракции, поэтому это может быть хорошим сигналом, чтобы депутаты проголосовали", - отметила нардеп.

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Напомним, Верховная Рада будет рекомендовать Кабинету Министров отменить карантин выходного дня. Соответствующий проект постановления №4381 был зарегистрирован в ВР сегодня. Завтра, 17 ноября, парламентарии намерены его рассмотреть.