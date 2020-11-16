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Изнасилование и пытки в Кагарлыке: прокуратура завершила следствие, в деле пять фигурантов

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: прокуратура завершила следствие, в деле пять фигурантов

Прокуроры завершили расследование дела об изнасиловании и пытках в Кагарлыкском отделении полиции на Киевщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

В деле фигурируют пятеро сотрудников полиции. Подозреваемым инкриминируются пытки, насильственное похищение и изнасилование.

По данным следствия, сотрудники полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности, в январе 2020 года трое полицейских наносили двум пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажнике, применяли электрический ток, приковали наручниками к батарее.

По другому факту в мае 2020 года с целью получения признания потерпевшему нанесли 17 ударов руками и ногами. Кроме того, в мае один из фигурантов вызвал в отделение полиции женщину в качестве свидетеля, в служебном кабинете надевал на нее противогаз, заковывал в наручники и стрелял над головой из табельного пистолета. После этого несколько раз изнасиловал ее.

"Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на действия подчиненных. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы. 22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4118) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+8
Интересно посмотреть на биографии этих недополицейских, откуда вообще подобная дичь берётся в стройных рядах? А то сейчас опять начнут плести сказки о "полиции - срезе общества" . А что там с налоговиками привезёнными на вертолётах Аваковым и руководстве горотдела в Павлограде, крышевавшем наркоторговлю, может кто слышал?
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16.11.2020 17:06
+5
ПОЖИЗНЕННОЕ ТВАРЯМ И ТОЛЬКО ТАК !!!!
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16.11.2020 17:11
+3
в данном случае в лице насильника действовало государство
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16.11.2020 17:15
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Интересно посмотреть на биографии этих недополицейских, откуда вообще подобная дичь берётся в стройных рядах? А то сейчас опять начнут плести сказки о "полиции - срезе общества" . А что там с налоговиками привезёнными на вертолётах Аваковым и руководстве горотдела в Павлограде, крышевавшем наркоторговлю, может кто слышал?
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16.11.2020 17:06 Ответить
Да нормальные у них биографии, поди получше твоей. Просто плохие у них учителя в ментовке были или учились сами на земле.
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16.11.2020 17:26 Ответить
А там других и нет.
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16.11.2020 20:32 Ответить
ПОЖИЗНЕННОЕ ТВАРЯМ И ТОЛЬКО ТАК !!!!
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16.11.2020 17:11 Ответить
Нет никакой логики в пожизненном содержании насильников за счет государства. Посидит лет 10, а потом пусть идет на работу дворником чтобы самостоятельно обеспечивать себе жизнь.
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16.11.2020 17:26 Ответить
Єта.Палєтьїчьєсскає прі слєдаваньїє чєсних пацанофь.
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16.11.2020 22:21 Ответить
в данном случае в лице насильника действовало государство
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16.11.2020 17:15 Ответить
Нет. Потому что государство не приняло действия своего представителя и наказывает его.
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16.11.2020 17:33 Ответить
Що мелеш, пив сьогодні ?
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16.11.2020 20:22 Ответить
местним гопнікам мусора списали усє прегрешенія за те, що ушатали "прієзжих"...
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16.11.2020 17:17 Ответить
Аваков говорит, что в Кагарлыцком районе нет нормальных парней, и мол, в Кагарлыцком райотеле милиции работали самые лучшие парни. *издит.
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16.11.2020 18:55 Ответить
Aleksandr Ermak. Що мелеш, пив сьогодні ?
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16.11.2020 20:31 Ответить
Сашка Билого тоже убило государство, убийца не найден, но все знают чьих рук эта работа.
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16.11.2020 22:51 Ответить
 
 