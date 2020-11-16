Изнасилование и пытки в Кагарлыке: прокуратура завершила следствие, в деле пять фигурантов

Прокуроры завершили расследование дела об изнасиловании и пытках в Кагарлыкском отделении полиции на Киевщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

В деле фигурируют пятеро сотрудников полиции. Подозреваемым инкриминируются пытки, насильственное похищение и изнасилование.

По данным следствия, сотрудники полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности, в январе 2020 года трое полицейских наносили двум пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажнике, применяли электрический ток, приковали наручниками к батарее.

По другому факту в мае 2020 года с целью получения признания потерпевшему нанесли 17 ударов руками и ногами. Кроме того, в мае один из фигурантов вызвал в отделение полиции женщину в качестве свидетеля, в служебном кабинете надевал на нее противогаз, заковывал в наручники и стрелял над головой из табельного пистолета. После этого несколько раз изнасиловал ее.

"Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на действия подчиненных. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытки в Кагарлыке: экс-полицейского Левандюка отпустила из-под стражи судья Колдина, которая не прошла оценивание, но была "отмазана" ВСП, - ЦПК

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы. 22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.