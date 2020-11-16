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Новости Коронавирус и карантин
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Немчинов о предложении нардепов отменить карантин выходного дня: Завтра в Раде будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы

Немчинов о предложении нардепов отменить карантин выходного дня: Завтра в Раде будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы

Министр Кабинета министров Олег Немчинов прокомментировал инициативу депутатов Верховной Рады отменить карантин выходного дня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы завтра будем отчитываться о ситуации в соответствии с решением, которое было согласовано на согласительном совете. Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - сказал министр.

Немчинов отметил, что аналитика СНБО насчет карантина выходного дня "показала снижение активности наших граждан в субботу на 18%, а в воскресенье на 2%".

"Это первый результат, который есть. По-моему, это хороший шаг в направлении того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше, и делать выводы", - отметил министр Кабмина.

По словам Немчинова, Нацполиция и Госпродпотребслужба в выходные провели мероприятия по выявлению нарушений карантина, составлено много протоколов.

"Во многих городах, где было принято решение исполкомов местных советов, которые не отвечают за карантинные ограничения, и рекомендовали работать людям, уже предприниматели перенаправляют штрафы руководителям, которые принимали эти решения и таким способом обманывали предпринимателей", - сказал Немчинов.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об отмене карантина выходного дня.

Также читайте: В секретариате Кабмина не переболели коронавирусом только двое сотрудников, - Немчинов

Автор: 

ВР (29228) Кабмин (14025) карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042)


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Дело не в самом карантине,а в способе его введения с нарушением Законов и Конституции Украины. Зеленые хотят переложить ответственность и затраты от введения карантина на плечи бизнеса.
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16.11.2020 17:16 Ответить
Как-бы не пришлось давать ответы разъярённому народу это будет сделать ой как нелегко .
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16.11.2020 17:16 Ответить
Объяснять логику? В ковидное их отправьте
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16.11.2020 17:23 Ответить
Немчинов о предложении нардепов отменить карантин выходного дня: Завтра в Раде будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы - Цензор.НЕТ 7983
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16.11.2020 17:25 Ответить
т.е дискуссия не о нецелевом использовании ковидного фонда...не о набирающей скорость пандемии...не об отсутствии гос/финансирования лечения в стационаре...не о наличии и доступности мест в тех же стационарах...не о нехватке концентрата и ИВЛ... не об отмене плановых операций и доступности диагностики... там все пучком???
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16.11.2020 17:30 Ответить
может быть лучше собрать в кучу этих дебилов, разворовавших ковидфонд и отправить в тюрьму?
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16.11.2020 17:37 Ответить
 
 