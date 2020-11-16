Немчинов о предложении нардепов отменить карантин выходного дня: Завтра в Раде будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы
Министр Кабинета министров Олег Немчинов прокомментировал инициативу депутатов Верховной Рады отменить карантин выходного дня в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Мы завтра будем отчитываться о ситуации в соответствии с решением, которое было согласовано на согласительном совете. Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - сказал министр.
Немчинов отметил, что аналитика СНБО насчет карантина выходного дня "показала снижение активности наших граждан в субботу на 18%, а в воскресенье на 2%".
"Это первый результат, который есть. По-моему, это хороший шаг в направлении того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше, и делать выводы", - отметил министр Кабмина.
По словам Немчинова, Нацполиция и Госпродпотребслужба в выходные провели мероприятия по выявлению нарушений карантина, составлено много протоколов.
"Во многих городах, где было принято решение исполкомов местных советов, которые не отвечают за карантинные ограничения, и рекомендовали работать людям, уже предприниматели перенаправляют штрафы руководителям, которые принимали эти решения и таким способом обманывали предпринимателей", - сказал Немчинов.
Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об отмене карантина выходного дня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль