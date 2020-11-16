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Санду в ближайшее время встретится с Зеленским: "Будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения"

Санду в ближайшее время встретится с Зеленским:

Победитель выборов президента Молдовы Майя Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дата и место такой встречи пока неизвестны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Санду, она выступает за восстановление хороших отношений с Украиной. Она также подчеркнула, что за время президенства Игоря Додона почти не было официальных визитов и Молдова была изолирована.

"Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения", - отметила Санду.

В то же время она подчеркнула, что пока неизвестно, где состоится такая встреча. При этом в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договорились.

Санду также ответила на вопрос о "зеленом коридоре" между Украиной и Молдовой для вывода российских войск из Приднестровья.

"Для нас это очень важный вопрос - вывод войск. И мы будем искать решение этому вопросу", - сказала Санду.

Она также добавила, что считает оккупированный Крым украинской территорией. Однако на сегодня не готова присоединиться к крымской инициативе МИД Украины по деоккупации, поскольку еще не читала документ.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.

Также читайте: Для Украины важнее всего, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове, - Кулеба. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Молдова (1867) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+6
я привітаю місцеих юзерів з Молдови з їхнім адекватним вибором. До Майї не доберусь - але молдаван тут, на гілці - ВІТАЮ!

Тепер вам, колегам-юзерам з Молдови, переобрати би свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським. Отаке моє побажання Вам.
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16.11.2020 17:35
+5
Не к добру с бедоносцем встречаться
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16.11.2020 17:27
+4
лучше на ПМЖ)
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16.11.2020 17:30
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Впервые за 30 лет в Молдове адекватный президент избранный рекордным количеством граждан и особенно за границей - 243605 голосов (92,94%). Ждём от неё очень многого. Для начала восстановить все связи с Украиной, Румынией, Германией, США, Канадой, Европарламентом. Ждём Зеленского так же с визитом в Кишинёв.
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16.11.2020 17:27 Ответить
лучше на ПМЖ)
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16.11.2020 17:30 Ответить
Не к добру с бедоносцем встречаться
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16.11.2020 17:27 Ответить
Санду, подумай еще раз. Потоп, наводнение, дизентерия? Оно тебе надо?
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16.11.2020 17:28 Ответить
А как же коронавирус? Или с Майей решил поделиться по-соседски?
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16.11.2020 17:28 Ответить
Зачиняти кордони з ПМР,з обох боків.
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16.11.2020 17:28 Ответить
https://babel.ua/news/54661-na-viborah-prezidenta-moldovi-peremogla-opozicionerka-mayya-sandu Новообраний президент Молдови, опозиціонерка Майя Санду в інтерв'ю https://www.bbc.com/russian/news-54959157 російській службі BBC після оголошення https://babel.ua/news/54662-zelenskiy-privitav-sandu-z-peremogoyu-na-viborah-prezidenta-moldovi результатів другого туру президентських виборів заявила, що хоче ініціювати дострокові парламентські вибори. Вона пояснює, що чинних депутатів обирали ще за олігарха-втікача Володимира Плахотнюка (місцевого олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Молдови. Кілька років контролював всі гілки влади в Молдові, але торік був змушений тікати з країни. Він, зокрема, просив про політичний притулок в Україні).
«Народ хоче дострокові вибори, тому що цей парламент не представляє народ. Цей парламент обирали за Плахотнюка, не було ні вільних, ні чесних виборів. […] Я буду шукати рішення, як ми можемо прийти до дострокових парламентських виборів, щоб люди могли вибрати тих, хто буде реально їх представляти», - наголосила Санду і додала, що повернення Плахотнюка за її президентства неможливе.
Зараз у парламенті найбільшою фракцією є політсила її головного опонента Ігоря Додона - Партія соціалістів.
Санду також наголосила, що країні найбільше підходить європейська модель розвитку. На запитання, якою є ідеальна Молдова майбутнього в її розумінні - суверенна держава чи можливість якогось обʼєднання з Румунією, Санду відповіла: «Ми говоримо, що одного чудового дня ми хочемо стати частиною ЄС. Коли це станеться, ми не знаємо. Ми повинні працювати, щоб підвищити стандарти життя, щоб у нас було хороше керівництво країни - ось ці речі […] ми повинні створити тут, удома».
Серед найважливіших проблем Санду називає питання Придністровʼя. «Це найсерйозніша проблема, і Росія - частина переговорного формату, і ми будемо це обговорювати. Є речі, які ми можемо зробити в Кишиневі - це боротьба з корупцією і контрабандою, але є речі, які ми повинні зробити разом. [...] Я вважаю, що рішення Придністровського конфлікту треба знайти всередині країни», - наголосила вона.
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16.11.2020 17:33 Ответить
очень плохо она начинает свой путь.. очень плохо
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16.11.2020 17:33 Ответить
хто тобі сказав, що вона з Зе зустрінеться раніше, ніж, наприклад, з Йоханесом?
Вангую, що ще раніше вона в Брюссель завітає. І в Страсбург...
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16.11.2020 17:37 Ответить
Спершу б з Меркель би зустрілась і проконсультувалась про можливі наслідки, Меркель має особистий досвід.
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16.11.2020 18:37 Ответить
Їй спочатку б зустрітися з Гєнєалісімусом...
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16.11.2020 18:12 Ответить
я привітаю місцеих юзерів з Молдови з їхнім адекватним вибором. До Майї не доберусь - але молдаван тут, на гілці - ВІТАЮ!

Тепер вам, колегам-юзерам з Молдови, переобрати би свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським. Отаке моє побажання Вам.
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16.11.2020 17:35 Ответить
Сложно объявить досрочные выборы, но возможно. Через конституционный суд, через протесты, но выборы в парламент будут. Нынешний парламент - это сборище воров.
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16.11.2020 17:43 Ответить
вибирайте парламентарів промолдавських...
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16.11.2020 18:13 Ответить
рашистских оккупантов /ту сторону/ запереть наглухо с обоих сторон и со стороны Украины и со стороны Румынии с блокадой любых транспортных сообщений как незаконный террористический анклав.
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16.11.2020 17:36 Ответить
ласкаво просимо в Україну... хото поржеш тут
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16.11.2020 17:37 Ответить
Между нашими странами находится мерзкий гнойник - "ПМР" и базирующийся в ней российский военный контингент, и чем мы скорей его выдавим, тем будет лучше обеим нашим странам.
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16.11.2020 17:37 Ответить
Мы его не выдавим. Пока жеврие расея все их могильники типа ПМР будут процветать. А Молдова держится только за спиной Украины. Без Украины Молдова за месяц станет ПМР.
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16.11.2020 17:46 Ответить
Молдаване оказались умнее хохлов и кацапов.
Все законы мироздания, математики, и физики ... в труху.
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16.11.2020 18:51 Ответить
Женщина, оно вам надо с ним встречаться? Потом черт знает, что может с вами приключиться. Посмотрите его в записи, на ютубе. Можно с роялем, а можно и с гитарой. Больше пользы будет. А так вы только время зря потратите, ведь оно такое тупое, что и ЗЕленого понятия ни в чем не имеет.
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16.11.2020 19:02 Ответить
Майя, он заразный. Собрал всю гадость в Украине, не связывайся с ним.
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16.11.2020 19:58 Ответить
Женщина хочет посмотреть на весь процесс с другой стороны рояля.
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16.11.2020 20:22 Ответить
Новый Президент Молдовы встретится с ************? Зачем?
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16.11.2020 20:54 Ответить
 
 