Санду в ближайшее время встретится с Зеленским: "Будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения"

Победитель выборов президента Молдовы Майя Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дата и место такой встречи пока неизвестны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Санду, она выступает за восстановление хороших отношений с Украиной. Она также подчеркнула, что за время президенства Игоря Додона почти не было официальных визитов и Молдова была изолирована.

"Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения", - отметила Санду.

В то же время она подчеркнула, что пока неизвестно, где состоится такая встреча. При этом в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договорились.

Санду также ответила на вопрос о "зеленом коридоре" между Украиной и Молдовой для вывода российских войск из Приднестровья.

"Для нас это очень важный вопрос - вывод войск. И мы будем искать решение этому вопросу", - сказала Санду.

Она также добавила, что считает оккупированный Крым украинской территорией. Однако на сегодня не готова присоединиться к крымской инициативе МИД Украины по деоккупации, поскольку еще не читала документ.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.

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