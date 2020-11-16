Санду в ближайшее время встретится с Зеленским: "Будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения"
Победитель выборов президента Молдовы Майя Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дата и место такой встречи пока неизвестны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам Санду, она выступает за восстановление хороших отношений с Украиной. Она также подчеркнула, что за время президенства Игоря Додона почти не было официальных визитов и Молдова была изолирована.
"Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения", - отметила Санду.
В то же время она подчеркнула, что пока неизвестно, где состоится такая встреча. При этом в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договорились.
Санду также ответила на вопрос о "зеленом коридоре" между Украиной и Молдовой для вывода российских войск из Приднестровья.
"Для нас это очень важный вопрос - вывод войск. И мы будем искать решение этому вопросу", - сказала Санду.
Она также добавила, что считает оккупированный Крым украинской территорией. Однако на сегодня не готова присоединиться к крымской инициативе МИД Украины по деоккупации, поскольку еще не читала документ.
Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.
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«Народ хоче дострокові вибори, тому що цей парламент не представляє народ. Цей парламент обирали за Плахотнюка, не було ні вільних, ні чесних виборів. […] Я буду шукати рішення, як ми можемо прийти до дострокових парламентських виборів, щоб люди могли вибрати тих, хто буде реально їх представляти», - наголосила Санду і додала, що повернення Плахотнюка за її президентства неможливе.
Зараз у парламенті найбільшою фракцією є політсила її головного опонента Ігоря Додона - Партія соціалістів.
Санду також наголосила, що країні найбільше підходить європейська модель розвитку. На запитання, якою є ідеальна Молдова майбутнього в її розумінні - суверенна держава чи можливість якогось обʼєднання з Румунією, Санду відповіла: «Ми говоримо, що одного чудового дня ми хочемо стати частиною ЄС. Коли це станеться, ми не знаємо. Ми повинні працювати, щоб підвищити стандарти життя, щоб у нас було хороше керівництво країни - ось ці речі […] ми повинні створити тут, удома».
Серед найважливіших проблем Санду називає питання Придністровʼя. «Це найсерйозніша проблема, і Росія - частина переговорного формату, і ми будемо це обговорювати. Є речі, які ми можемо зробити в Кишиневі - це боротьба з корупцією і контрабандою, але є речі, які ми повинні зробити разом. [...] Я вважаю, що рішення Придністровського конфлікту треба знайти всередині країни», - наголосила вона.
Вангую, що ще раніше вона в Брюссель завітає. І в Страсбург...
Тепер вам, колегам-юзерам з Молдови, переобрати би свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським. Отаке моє побажання Вам.
Все законы мироздания, математики, и физики ... в труху.