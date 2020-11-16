На закупках БТР-4 у "Укроборонпрома" государство потеряло более 230 млн гривен, - Венедиктова

Поставка 45 бронетранспортеров Вооруженным силам Украины нанесла ущерб Украине на сумму более 230 млн гривен.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем отчете о работе спецпрокуратур в военной и оборонной сфере, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Как выявила специализированная прокуратура, только на закупке для Вооруженных сил Украины 45 бронетранспортеров, вследствие существования неэффективного механизма приобретения вооружения под государственные гарантии, излишне потрачено более 230 млн гривен", - сообщила генеральный прокурор.

По данным портала defence-ua.com, контракт на поставку БТР-4 не выполнялся должным образом долгое время "из-за многочисленных скандалов вокруг использования бронесталей".

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Кроме того, концерн замолчал, что для поставки ВСУ всех машин пришлось пустить в действие задел для изготовления 10 единиц БТР-4 для Нацгвардии.

"Из-за отказа госконцерна использовать натовские стали, все БТР-4 были изготовлены из отечественного стали марки "71", варить корпуса из которой могут только на "Лозовском кузнечно-механическом заводе". Он поднял стоимость своих услуг на 56% - с 2,1 млн грн до 3,2 млн за один корпус.

Напомним, контракт на поставку бронетранспортеров между Министерством обороны Украины и "Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова" подписан еще в 2016 году. Цена за один БТР-4 для ВСУ составляла 33,6 млн грн. В августе 2020 года в "Укроборонпроме" заявили о выполнении контракта.

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