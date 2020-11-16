На закупках БТР-4 у "Укроборонпрома" государство потеряло более 230 млн гривен, - Венедиктова
Поставка 45 бронетранспортеров Вооруженным силам Украины нанесла ущерб Украине на сумму более 230 млн гривен.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем отчете о работе спецпрокуратур в военной и оборонной сфере, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"Как выявила специализированная прокуратура, только на закупке для Вооруженных сил Украины 45 бронетранспортеров, вследствие существования неэффективного механизма приобретения вооружения под государственные гарантии, излишне потрачено более 230 млн гривен", - сообщила генеральный прокурор.
По данным портала defence-ua.com, контракт на поставку БТР-4 не выполнялся должным образом долгое время "из-за многочисленных скандалов вокруг использования бронесталей".
Кроме того, концерн замолчал, что для поставки ВСУ всех машин пришлось пустить в действие задел для изготовления 10 единиц БТР-4 для Нацгвардии.
"Из-за отказа госконцерна использовать натовские стали, все БТР-4 были изготовлены из отечественного стали марки "71", варить корпуса из которой могут только на "Лозовском кузнечно-механическом заводе". Он поднял стоимость своих услуг на 56% - с 2,1 млн грн до 3,2 млн за один корпус.
Напомним, контракт на поставку бронетранспортеров между Министерством обороны Украины и "Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова" подписан еще в 2016 году. Цена за один БТР-4 для ВСУ составляла 33,6 млн грн. В августе 2020 года в "Укроборонпроме" заявили о выполнении контракта.
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ну переложили из одного кармана в другой - Венедиктовой заняться нечем
Правильным выходом была был доработка технической документации, которая позволила бы использовать корпуса из шведской стали. И качественнее было бы, и дешевле - и у Лозовского кузнечно-механического появилась бы конкуренция, что не позволило бы ему спекулировать.
Ибо Лозовской завод явно решил пограбить страну.
Кримінал то де: Завантажили роботою ЛКМЗ чи ЛКМЗ необґрунтовано ціни завищів?
А зрозумів - схема по закупівлі натовської сталі не спрацювала.
45*0,9=230
Новые законы умножения?
3,2 - 2,1 = 1,1
Но 45*1,1 всё равно у меня не получается 230.
Откуда по-вашему в бюджете 2020, который утверждался в 2019м году, взялся многомиллиардный "Коронавирусный фонд"?