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Новости Агрессия России против Украины
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На закупках БТР-4 у "Укроборонпрома" государство потеряло более 230 млн гривен, - Венедиктова

На закупках БТР-4 у

Поставка 45 бронетранспортеров Вооруженным силам Украины нанесла ущерб Украине на сумму более 230 млн гривен.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем отчете о работе спецпрокуратур в военной и оборонной сфере, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Как выявила специализированная прокуратура, только на закупке для Вооруженных сил Украины 45 бронетранспортеров, вследствие существования неэффективного механизма приобретения вооружения под государственные гарантии, излишне потрачено более 230 млн гривен", - сообщила генеральный прокурор.

По данным портала defence-ua.com, контракт на поставку БТР-4 не выполнялся должным образом долгое время "из-за многочисленных скандалов вокруг использования бронесталей".

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Кроме того, концерн замолчал, что для поставки ВСУ всех машин пришлось пустить в действие задел для изготовления 10 единиц БТР-4 для Нацгвардии.

"Из-за отказа госконцерна использовать натовские стали, все БТР-4 были изготовлены из отечественного стали марки "71", варить корпуса из которой могут только на "Лозовском кузнечно-механическом заводе". Он поднял стоимость своих услуг на 56% - с 2,1 млн грн до 3,2 млн за один корпус.

Напомним, контракт на поставку бронетранспортеров между Министерством обороны Украины и "Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова" подписан еще в 2016 году. Цена за один БТР-4 для ВСУ составляла 33,6 млн грн. В августе 2020 года в "Укроборонпроме" заявили о выполнении контракта.

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Автор: 

оборона (5199) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Укроборонпром (1238) БТР (364) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+15
И мало того. Из-за попыток надурить со сталью контракт был заблокирован в Минобороны до конца 2019 года. И уже новое руководство пошло на этот шаг с подменой бронелистов. И даже хвалились -- Какие мы, какие мы! Разблокировали заблокированное предыдущей властью барыг. А теперь все оказалось совсем не так, как говорилось.
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16.11.2020 17:35
+10
а "Укроборонпром" это разве не государственная компания ?
ну переложили из одного кармана в другой - Венедиктовой заняться нечем
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16.11.2020 17:28
+9
Так Укр-оборон. - это гос-компания. что она мелит!
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16.11.2020 17:31
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Правила форума Совет форумчан
а "Укроборонпром" это разве не государственная компания ?
ну переложили из одного кармана в другой - Венедиктовой заняться нечем
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16.11.2020 17:28 Ответить
И мало того. Из-за попыток надурить со сталью контракт был заблокирован в Минобороны до конца 2019 года. И уже новое руководство пошло на этот шаг с подменой бронелистов. И даже хвалились -- Какие мы, какие мы! Разблокировали заблокированное предыдущей властью барыг. А теперь все оказалось совсем не так, как говорилось.
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16.11.2020 17:35 Ответить
Т.е виновата новая власть???
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16.11.2020 17:57 Ответить
Контракт исполнялся с декабря 2019 по август 2020. Выводы делайте сами.
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16.11.2020 18:03 Ответить
Напомним, контракт на поставку бронетранспортеров между Министерством обороны Украины и "Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова" подписан еще в 2016 году.Источник: https://censor.net/ru/n3231374
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17.11.2020 00:07 Ответить
ребята так наловчились пилить бюджет что даже опилок не оставляют
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16.11.2020 19:28 Ответить
Я тоже не понял, при чём тут генпрокурор? Это она посчитала, сколько могло бы всё стоить в идеальном мире и решила из своей фантазии состряпать уголовное дело? Не даром все говорят, что она некомпетентная д***ра
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16.11.2020 17:47 Ответить
Читай внимательно "варить корпуса из которой могут только на "Лозовском кузнечно-механическом заводе". Не могли переложить, это технологически невозможно или очень дорого и медленно. Но вот заставить руководство делать это по нормальной цене могли, но не хотели. 1,1 млн с корпуса нормальная цифра для барыг.
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16.11.2020 17:55 Ответить
45 умножить на 1,1 равно 49,5 млн грн. Откуда 230 миллионов убытков? У них китайский калькулятор сломался??
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16.11.2020 19:53 Ответить
Так мимо рта же пронесли! Вот в чем прикол! А чьего рта? Да того, кто будет громче всех орать.
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16.11.2020 17:31 Ответить
Так Укр-оборон. - это гос-компания. что она мелит!
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16.11.2020 17:31 Ответить
БТР-4 были изготовлены из отечественного стали марки "71", варить корпуса из которой могут только на "Лозовском кузнечно-механическом заводе". Он поднял стоимость своих услуг .на 56% - с 2,1 млн грн до 3,2 млн за один корпус. Если дорого, сварите дешевле.
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16.11.2020 17:40 Ответить
Это называется - спекуляция с использованием монопольного положения.
Правильным выходом была был доработка технической документации, которая позволила бы использовать корпуса из шведской стали. И качественнее было бы, и дешевле - и у Лозовского кузнечно-механического появилась бы конкуренция, что не позволило бы ему спекулировать.
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16.11.2020 19:32 Ответить
БТРы ВСУ нужны сейчас как никогда,а дожидаться использования шведской стали дело долгое и не факт,что обойдется дешевле..Ну не варить же корпуса из котловой стали ?
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16.11.2020 21:22 Ответить
Дожидаться? Шведы готовы поставить достаточно быстро. С учетом крайне низкой скорости производства Лозовского завода - шведская сталь только ускорит получение БТРов - и удешевит их.
Ибо Лозовской завод явно решил пограбить страну.
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17.11.2020 00:45 Ответить
А где гарантия,что у нас дельцы от таможни,укроборонпрома,мо,внешторга и пр.не наварят на откатах поболее чем Лозовчане?
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17.11.2020 11:10 Ответить
Гарантий нет. Но конкуренция способствует установлению более реальной цены. Да и лозовчане банально не справляются - слишком медленно делают и слишком некачественно.
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17.11.2020 11:15 Ответить
Оце нарила, так нарила. Сміх та й годі.

Кримінал то де: Завантажили роботою ЛКМЗ чи ЛКМЗ необґрунтовано ціни завищів?
А зрозумів - схема по закупівлі натовської сталі не спрацювала.
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16.11.2020 17:41 Ответить
Госпредприятие может закупать материалы у приватных предприятий (сталь) или из-за кордону, или пользуются услугой частника (сварка листов стали). Можно купить по разной цене и разница идёт в карман владельцев этих предприятий и...немного в свой карман. Вот и набежало 230 миллионов. Не булку хлеба покупали!
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16.11.2020 17:44 Ответить
Откуда набежало, если исполнялся контракт по согласованной цене за единицу? Лозовая подняла цены, так она частное предприятие, хозяин барин. А ХКБМ пришлось влазить в старые цены снижая свою маржу. Где тут преступление? Разве что в нежелании за взятку диверсифицировать изготовление корпусов? Так Бубочка приказал.
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16.11.2020 18:49 Ответить
45 БТР на 900тыс дороже.
45*0,9=230
Новые законы умножения?
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16.11.2020 17:47 Ответить
как в Трускавце научили так и считают
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16.11.2020 17:52 Ответить
Зеленая арифметика, она такая.
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16.11.2020 18:01 Ответить
Поправлю
3,2 - 2,1 = 1,1
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16.11.2020 17:58 Ответить
Спасибо! Начитался "их новой арифметики".
Но 45*1,1 всё равно у меня не получается 230.
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17.11.2020 08:19 Ответить
Странно как-то: из короновирусного фонда украдено почти 50 млрд и денег на лечение коронобольнях нет вообще у государства, а венедиктова в танчики играется.
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16.11.2020 17:56 Ответить
Это же каким жопоруким должно быть государство, что бы потерять более 230 млн гривен? Сказано же - следить надо за вещами когда в комнату входишь.
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16.11.2020 17:56 Ответить
Что ты несешь кончита тухлодырая, у тебя под носом рассп.здили коронавирусный фонд на десятки миллиардов.На закупках БТР-4 у "Укроборонпрома" государство потеряло более 230 млн гривен, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7769
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16.11.2020 18:24 Ответить
Это не коронавирусный фонд. Эти деятели просто переименовали Резервный фонд в Коронавирусный фонд, а потом решили, что тратить весь Резервный фонд на коронавирус - перебор.
Откуда по-вашему в бюджете 2020, который утверждался в 2019м году, взялся многомиллиардный "Коронавирусный фонд"?
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17.11.2020 01:04 Ответить
Как что нибудь минобороны купит, так и потери для бюджета. Есть два способа решения этой проблемы: ничего не покупать или всех растрелять. Так как не покупать нереально, то остается только РАСТРЕЛ.
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16.11.2020 18:44 Ответить
Так кто деньги украл? Фамилию давай.
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16.11.2020 19:57 Ответить
 
 