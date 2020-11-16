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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ОС

С начала суток наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь, режим тишины соблюдается по всей линии разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 16 ноября, нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 2 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника.

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Автор: 

Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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А шо таке? Може у них якись проблемы.
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16.11.2020 18:02 Ответить
пора награждать козломордых,да любители гнусавого наркоши?
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16.11.2020 18:50 Ответить
если до утра продержится... то это будет реально первый тихий день...точнее сутки...
а не 100500-й как в голове у ковидногопобедителя...
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16.11.2020 21:36 Ответить
согласно сводкам штаба ООС и МО у нас перемирие никто и никогда не нарушал с самого начала последнего. А военнослужащие погибали сами по неизвестно от чего.
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16.11.2020 22:02 Ответить
 
 