С начала суток наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь, режим тишины соблюдается по всей линии разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 16 ноября, нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 2 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника.

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