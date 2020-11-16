С начала суток наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь, режим тишины соблюдается по всей линии разграничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, 16 ноября, нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 2 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.
Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а не 100500-й как в голове у ковидногопобедителя...