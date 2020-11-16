На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский
Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.
Об этом и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский сообщил на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал он.
Виленский отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".
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Он также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койко-местах растет.
При этом Виленский раскритиковал проект постановления ВР о передаче под лечение коронавируса больниц системы Национальной академии медицинских наук. Он отметил, что медучреждение должно отвечать определенным условиям.
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"На данный момент таким условиям отвечают только медучреждения "Укрзализныци", и мы проводим подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними", - сказал Виленский.
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укладывайте "мудрый украинський нарид" на асфальт, от ковида не вылечит, но время подумать будет....
Там было намного больше, чем не хватает для стационаров.
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Можна поверх зеленої цвілі.
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А кто эго назначил в очистку?? Не зеленое ли стадо во главе с ослом??