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Новости Коронавирус и карантин
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На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский

На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский

Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.

Об этом и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский сообщил на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал он.

Виленский отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, "чтобы этот вопрос был решен".

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Он также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койко-местах растет.

При этом Виленский раскритиковал проект постановления ВР о передаче под лечение коронавируса больниц системы Национальной академии медицинских наук. Он отметил, что медучреждение должно отвечать определенным условиям.

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"На данный момент таким условиям отвечают только медучреждения "Укрзализныци", и мы проводим подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с ними", - сказал Виленский.

Автор: 

карантин (16729) финансирование (1794) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Виленский Андрей (17)


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Топ комментарии
+26
Тю, возьмите с дорожного фонда.
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16.11.2020 17:43
+21
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 4203

...
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16.11.2020 17:51
+20
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 3112
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16.11.2020 17:45
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Неужели?
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16.11.2020 17:42 Ответить
пусть ЗЕмедиа запилят ролик "Ковидный фонд-2" и покажут много много бабла !!!
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16.11.2020 19:22 Ответить
Тю, возьмите с дорожного фонда.
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16.11.2020 17:43 Ответить
низзя, там осталось только на видосики
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16.11.2020 17:44 Ответить
а асфальт ?
укладывайте "мудрый украинський нарид" на асфальт, от ковида не вылечит, но время подумать будет....
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16.11.2020 19:20 Ответить
Та простіше зразу цей нарід заасфальтувати щоб питання не задавав:" Хто вкрав гроші на моє лікування?"
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16.11.2020 20:39 Ответить
Я слышал в Ковид-фонде 35 миллиардов завалялись
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16.11.2020 17:43 Ответить
зато асфальта завались
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16.11.2020 17:44 Ответить
СпросиТе у Бубы со Шмыгалем зачем они грабанули ковидный фрнд.
Там было намного больше, чем не хватает для стационаров.
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16.11.2020 17:44 Ответить
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 4203

...
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16.11.2020 17:51 Ответить
Зебилы сэр...
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16.11.2020 17:44 Ответить
зЁлопи!!!
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16.11.2020 18:22 Ответить
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 7963
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16.11.2020 17:45 Ответить
накормить бы этим жидозеленую тварь и его подручных
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16.11.2020 17:50 Ответить
Порошенко астанавісь...
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16.11.2020 17:45 Ответить
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 3112
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16.11.2020 17:45 Ответить
Борьбу с короновирусом нужно начинать с посадки тех, кто забрал деньги с кортновирусного фонда на строительство дорог.
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16.11.2020 17:51 Ответить
Та не было никакого фонда. Нарисовали виртуальные деньги. Ничем не подкрепленные.
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16.11.2020 17:51 Ответить
на чемпионате по ********* власть зебилов взяла б все призы...
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16.11.2020 17:47 Ответить
Асфальтом додайте.
Можна поверх зеленої цвілі.
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16.11.2020 17:47 Ответить
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 3910
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16.11.2020 17:47 Ответить
А если поковырять асфальт??
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16.11.2020 17:47 Ответить
- а... лохдаун.. пишется слитно или раздельно???
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 3412

...
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16.11.2020 17:49 Ответить
Не верю. В фонде 65 млрд. берите и не говорите ерунды.
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16.11.2020 17:49 Ответить
Было 65 млрд! Почти 40 закатали в асфальт, еще 10-15 млрд пошло мусорам и на сериальчики. Вобщем денег в фонде уже нет.
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16.11.2020 17:53 Ответить
Эти деньги с той части бюджета, которая называется дефицитная. Реально только на дороги небольшая часть и то - тестю и Юзику.
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16.11.2020 17:58 Ответить
А ще бєні бабломойському треба компенсувати за....за фсьо
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16.11.2020 17:58 Ответить
так возьмите и продайте асфальт... вместе со слугами урода....
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16.11.2020 17:50 Ответить
Так нету ни асфальта ни денег. Хотя, часть денег у Бубочкиного тестя.
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16.11.2020 17:52 Ответить
А куда же тогда приглашают на работу, если денег на зарплату медработникам нет? Опять волонтеры нужны?
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16.11.2020 17:58 Ответить
Хай зефани відгукнуться на заклики кумира
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16.11.2020 18:00 Ответить
кто такой виленский и почему в добробуте его прогнали. Виленского правительство назначило на должность пока без конкурса, поэтому он исполняет обязанности временно. Конкурс не провели, ссылаясь на карантинные ограничения.
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16.11.2020 17:58 Ответить
Временно...но таки исполняет...не так ли??
А кто эго назначил в очистку?? Не зеленое ли стадо во главе с ослом??
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16.11.2020 18:02 Ответить
выставляете это мнение авторитетным, тогда кто оно такое и.о.
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16.11.2020 18:00 Ответить
Оно ио...работает и получает зп...и все его распоряжения и приказы равны тем которые бы отдавал не ио..?
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16.11.2020 18:03 Ответить
Зебилы, готовьтесь к асфальту.
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16.11.2020 18:09 Ответить
На оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 5454
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16.11.2020 18:12 Ответить
Вот они где скоты упоротыеНа оплату стационарного лечения COVID-19 не хватает 5,6 млрд грн, - и.о. главы НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 5031
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16.11.2020 18:12 Ответить
Это всё Порох украл. И ковидом Янелоха с когортой его холуёв заразил.
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16.11.2020 18:14 Ответить
да. И деньги в казне оставил Мародер специально. Шоб подставить Бубочку. Типа - посмотрите на лошару. И денег оставили, работающую экономику. И шо оно сделало. Изверг.
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16.11.2020 18:24 Ответить
И в штаны Янелоху насрал.
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16.11.2020 18:49 Ответить
ЗАТОНЕБАРИГА!!!!
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16.11.2020 18:32 Ответить
спекотна буде зима..
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16.11.2020 18:38 Ответить
Так откуда-же будет хватать, если зе-клоун их потратил на дороги, да и по карманам ещё по распихивали???
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16.11.2020 19:44 Ответить
 
 