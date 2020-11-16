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Новости Коронавирус и карантин
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Китайский эпидемиолог Наньшань заявляет, что вакцины КНР от COVID-19 так же эффективны, как американская

Китайский эпидемиолог Наньшань заявляет, что вакцины КНР от COVID-19 так же эффективны, как американская

Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань утверждает, что китайские вакцины от коронавируса примерно так же эффективны, как и аналог от американской компании Pfizer.

Об этом он заявил в эфире центрального ТВ Китая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Иностранная вакцина Pfizer может остановить заражение в 90% (случаев. - Ред.), китайские разработки и исследования вакцины тоже (эффективны - Ред.) примерно на этом уровне", - сказал он.

Чжун Наньшань добавил, что ответов на многие важные вопросы о коронавирусе до сих пор нет, как нет и эффективного лекарства против него.

Читайте на Цензор.НЕТ: Еще одна вакцина от COVID-19 показала эффективность в 94,5% случаев

Вакцина Pfizer показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний, а вакцина другой американской компании Moderna - более 94%. Компании приступили к третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Их исследования финансирует правительство США.

В Китае подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

Также на Цензор.НЕТ: Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи

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вакцина (3815) карантин (16729) Китай (2913) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Китай - бандитська держава. Там є концтабори. І чомусь це не цікавить тих правозахисників, які волають про порушення прав ЛГБТ чи феміністок.

Мене нудить від тих, хто захоплюється Китаєм: кажуть, що Китай економічно обжене Америку! Як? Китайці не створили жодної технології! Вони тупо копіюють технології, які винайшли на Заході.
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16.11.2020 17:58
+6
Жрите сами свою вакцину, как и летучих мышей
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16.11.2020 17:50
+5
Скоты, заразили весь мир, а теперь вакциной будут торговать. Эта вакцина должна быть бесплатно поставлена всем странам.
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16.11.2020 18:19
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Жрите сами свою вакцину, как и летучих мышей
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16.11.2020 17:50 Ответить
Мэр Конотопа, молодой человек, только это кому то не достаточно.
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16.11.2020 17:50 Ответить
комуногниды сраные, - заразили планету теперь вакциной торгуют....
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16.11.2020 17:55 Ответить
Так а чінів нема ніякої епідемії...хіба ні? Якісь 3-4ТИсячі на півтора міліарда..
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16.11.2020 17:57 Ответить
Китай - бандитська держава. Там є концтабори. І чомусь це не цікавить тих правозахисників, які волають про порушення прав ЛГБТ чи феміністок.

Мене нудить від тих, хто захоплюється Китаєм: кажуть, що Китай економічно обжене Америку! Як? Китайці не створили жодної технології! Вони тупо копіюють технології, які винайшли на Заході.
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16.11.2020 17:58 Ответить
Они много чего создают своими силами, только для своей страны. Копируют для продаж. Зато они на втором месте по доходам в мире , и у них есть смертная казнь для всяких упырей.
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16.11.2020 18:27 Ответить
У них упыри у власти, смертная казнь там для неугодных режиму. Да и по доходам на человека они в жопе.
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16.11.2020 19:42 Ответить
Китайці створили ПОРОХ
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16.11.2020 18:46 Ответить
Если бы защитники прав человека не "волали" и про концлагеря уйгуров, ты бы про них и не узнал.
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16.11.2020 19:38 Ответить
да тебе не пох что там в китае?
думай лучше за Украину. а то я вижу в Украине не украсть не посторожить не могут.
всё кто то нам мешает. то росия, то китай, то сша.
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16.11.2020 23:01 Ответить
это как в 95 лет говорить что нормально секс пять раз за день, тоже не малеиших сомнении. Ведь говорить можно всё.
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16.11.2020 18:01 Ответить
Скоты, заразили весь мир, а теперь вакциной будут торговать. Эта вакцина должна быть бесплатно поставлена всем странам.
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16.11.2020 18:19 Ответить
Они показали что могут многое , и вирусы создавать тоже.
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16.11.2020 18:29 Ответить
Узкопленочное,пшел в будку
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16.11.2020 18:35 Ответить
Вирусы весь мир умеет создавать, китайцы показали, что либо не могут хранить созданное без утечки, либо что их исследования направлены на нарушение международных конвенций и заражение людей.
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16.11.2020 19:40 Ответить
Вірус створювали не китайці, а у співпраці з науковцями з Австралії, США, Данії в інституті вірусології в Ухані звідки відбувся витік матеріалу
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16.11.2020 21:39 Ответить
Американські: 90% та 94% ефективності
Китайські: ну, ... "примерно на том же уровне"... ага
Кацапські: традиційні 147%
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16.11.2020 18:23 Ответить
Китайози фуфлогони.
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16.11.2020 18:26 Ответить
https://censor.net/ru/news/3231382/kitayiskiyi_epidemiolog_nanshan_zayavlyaet_chto_vaktsiny_knr_ot_covid19_tak_je_effektivny_kak_amerikanskaya
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16.11.2020 18:41 Ответить
Пусть они на себе испытывают - хоть китайские, хоть американские.
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16.11.2020 19:09 Ответить
Если китайцы "родили" коронавирус, то совершенно неудивительно появление у них действенной вакцины для этого самого вируса. И я почему-то склоняюсь к тому, что либо сами китайцы, либо в тандеме с рашистами, разрабатывали биологическое оружие на основе этого вируса. А он как-то вырвался из лаборатории и айда гулять по миру.
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16.11.2020 20:07 Ответить
Про це писали ще весною, журналістське розслідування проводили. В інституті вірусології в Ухані, яким на паперах мав 4 рівень біобезпеки, а по факту, - ніхто правил не дотримувався, за участі науковців з різних країн (Австралії, здається Данії, США в 2015 чи 2016 році вийшли з цього проекту і припинили фінансування) проводили досліди з коронавірусами мишей.
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16.11.2020 21:45 Ответить
Після скандалу в Китаї з витоком коронавірусу багато китайських науковців, які говорили про це правду "пропали безвісти", китайський уряд вилучив усі докази, матеріали проведених досліджень і перевів стрілки на ринок в Ухані
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16.11.2020 21:48 Ответить
Вообще-то лабораторию из которой сбежал короновирус финансировали американцы . Институт который возглавляет главный эпидемиолог США Фауччи дал китайской лаборатории 2.5 миллиона долларов именно на работу с этим вирусом .
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16.11.2020 21:48 Ответить
Такие же вакцины, как и эта "болячка"
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16.11.2020 20:31 Ответить
Китайцы они такие
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17.11.2020 05:58 Ответить
 
 