Китайский эпидемиолог Наньшань заявляет, что вакцины КНР от COVID-19 так же эффективны, как американская
Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань утверждает, что китайские вакцины от коронавируса примерно так же эффективны, как и аналог от американской компании Pfizer.
Об этом он заявил в эфире центрального ТВ Китая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Иностранная вакцина Pfizer может остановить заражение в 90% (случаев. - Ред.), китайские разработки и исследования вакцины тоже (эффективны - Ред.) примерно на этом уровне", - сказал он.
Чжун Наньшань добавил, что ответов на многие важные вопросы о коронавирусе до сих пор нет, как нет и эффективного лекарства против него.
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Вакцина Pfizer показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний, а вакцина другой американской компании Moderna - более 94%. Компании приступили к третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Их исследования финансирует правительство США.
В Китае подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.
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Мене нудить від тих, хто захоплюється Китаєм: кажуть, що Китай економічно обжене Америку! Як? Китайці не створили жодної технології! Вони тупо копіюють технології, які винайшли на Заході.
думай лучше за Украину. а то я вижу в Украине не украсть не посторожить не могут.
всё кто то нам мешает. то росия, то китай, то сша.
Китайські: ну, ... "примерно на том же уровне"... ага
Кацапські: традиційні 147%