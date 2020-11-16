Военнослужащий застрелил сослуживца в Станице Луганской и пытался выдать его смерть за самоубийство, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачен и задержан военнослужащий одной из воинских частей по факту умышленного убийства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

16 ноября 2020 в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о якобы совершении суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

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