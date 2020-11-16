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Военнослужащий застрелил сослуживца в Станице Луганской и пытался выдать его смерть за самоубийство, - Офис Генпрокурора

Военнослужащий застрелил сослуживца в Станице Луганской и пытался выдать его смерть за самоубийство, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачен и задержан военнослужащий одной из воинских частей по факту умышленного убийства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

16 ноября 2020 в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о якобы совершении суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

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Автор: 

убийство (6476) военнослужащие (6102) Станица Луганская (189) Офис Генпрокурора (2460) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+10
"Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату" - что за неук тексты пишет?
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16.11.2020 19:09
+4
Когда армия не воюет, она деградирует и разлагается...
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16.11.2020 18:08
+2
Так иди сам в окопи. Не пий, не кури, постійно будь у бойовій готовності. Принеси нам довгоочикувану перемогу над ворогом. Або сиди мовчки зі свої описами про 70% небойових втрат. На війні всі втрати бойові. Не було б війни, і не було б і втрат.
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16.11.2020 18:26
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некоторых РОССИЙСКИХ СМИ
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16.11.2020 18:18 Ответить
Так иди сам в окопи. Не пий, не кури, постійно будь у бойовій готовності. Принеси нам довгоочикувану перемогу над ворогом. Або сиди мовчки зі свої описами про 70% небойових втрат. На війні всі втрати бойові. Не було б війни, і не було б і втрат.
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16.11.2020 18:26 Ответить
Когда армия не воюет, она деградирует и разлагается...
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16.11.2020 18:08 Ответить
"Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату" - что за неук тексты пишет?
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16.11.2020 19:09 Ответить
этоне тот что с80 ки???какая дич
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16.11.2020 19:16 Ответить
Влада постійно так робить - в них загиблий від підриву, не є бойовою втратою...
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16.11.2020 22:28 Ответить
Понабирали сепарів в окопи, а вони підкладають "неизвестньіе взрьівньіе устройства", стріляють наших бійців. Недавно вбили львівського патріота, оголосили, що "суїцид". Нелюди.
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17.11.2020 06:08 Ответить
якби не в потилицю, то б знов був суіцид.
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17.11.2020 09:27 Ответить
он?Військовослужбовець застрелив товариша по службі в Станиці Луганській і намагався видати його смерть за самогубство, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1089
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17.11.2020 09:53 Ответить
 
 