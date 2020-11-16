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"Пора США отреагировать", - Лещенко призвал администрацию Белого дома привлечь к ответственности пророссийские силы

После победы Джо Байдена на выборах в США политика Белого дома в отношении Украины должна быть направлена на уменьшение российского влияния в Украине.

 Об этом в авторской статье для KyivPost "Как Байден может помочь Украине - и Америке"  написал народный депутат прошлого созыва Сергей Лещенко.

Сергей Лещенко отметил, что недавно YouTube удалил канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

"Удалили канал Азарова, который сбежал в Россию и оттуда распространял ложную информацию по всему миру. Медведчука тоже забанили. Но телеканалы его партии NewsOne, ZIK и 112 продолжают выполнять аналогичную миссию на YouTube, как и их политический сателлит Анатолий Шарий, пророссийский видеоблогер, который даже создал пророссийскую политическую партию, которая получила места в местных советах - успех полностью основан на его популярности на YouTube, - уверен политик.

По его мнению, если бы YouTube, платформа, принадлежащая американской компании Google, ужесточила свою политику в отношении дезинформации и удалила канал Шария и аналогичные российские пропагандистские аккаунты, это было бы большой услугой для Украины.

"Кроме того, США не должны ограничиваться санкциями против одного депутата Андрея Деркача, которого правительство США признало российским агентом, пытающимся повлиять на выборы 2020 года. Наказать следует всех союзников Деркача. Он перечислил их в своем фальшивом досье, который назвал "DemoCorruption". Это бывшие и действующие депутаты Александр Дубинский, Валентин Наливайченко, Олег Волошин, Андрей Артеменко, бывшие прокуроры Юрий Луценко, Виктор Шокин, Константин Кулик и другие", - подчеркнул он.

Экс-парламентарий выразил надежду, что администрация Байдена будет уделять больше внимания жизнеспособности антикоррупционных реформ в Украине.

"В частности, США должны стать союзником украинского гражданского общества для сохранения достижений в борьбе с коррупцией, которые в последние месяцы стали мишенью для пророссийских сил и Конституционного суда Украины, который уничтожает Национальное антикоррупционное бюро Украины. лишение смысла работе Национального агентства по предупреждению коррупции и создание угрозы для Высшего антикоррупционного суда", - отметил он.

Автор: 

Лещенко Сергей (697) США (26439)


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Топ комментарии
+40
єто тот сирожа шо бегал с "пленками дерькача"? или какой другой?
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16.11.2020 17:52
+37
"Пора США отреагировать", - Лещенко призвал администрацию Белого дома привлечь к ответственности пророссийские силы - Цензор.НЕТ 3430
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16.11.2020 17:53
+26
переобувается на лету Сирожа ))
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16.11.2020 17:53
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Лещенко заставит США объявить войну **********?
Если нет, нафига это в новостях?
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16.11.2020 17:52 Ответить
Пора РФ с говном мешать! и это факт!!!!!!!!!
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16.11.2020 17:54 Ответить
Вонь ТП вместе с кацапотварью - это апокалипсис
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16.11.2020 18:39 Ответить
Ты после кацапии забыла помытся
И специально для лахтинской самки кацапотвари: Дебильное. В сказки здесь никто не верит Если тебе, ТП еще не дошло - ты общаешся именно в интернете, который дает возможность оценить обстановку без всяких сказочных поездунов Пшла на...
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16.11.2020 18:55 Ответить
Иуда Лещенко ,получавшая мзду за своё предательство в банке России, ещё смеет открывать своё чёрное поддувало ? Зешвондер уголовное дело на Байдена умудрился состряпать ! Угадились вы , подпарашники 🤮
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16.11.2020 18:51 Ответить
єто тот сирожа шо бегал с "пленками дерькача"? или какой другой?
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16.11.2020 17:52 Ответить
о шлюха сирожа.а ты вообще кто такое чтобы давать указания белому дому)))или ты там курнул или нюхнул
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16.11.2020 17:52 Ответить
Не, он просто сейчас наверное самый главный соросёнок в Украине и,пожалуй, наверное на сегодня главнее даже самого мустафы, который наест
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16.11.2020 17:57 Ответить
Он такой же "соросенок" как и ты, чудо медведчуково)
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16.11.2020 18:00 Ответить
во блин и тут меня раскусили. Откуда узнал что я чудо?
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16.11.2020 18:02 Ответить
"Пора США отреагировать", - Лещенко призвал администрацию Белого дома привлечь к ответственности пророссийские силы - Цензор.НЕТ 3430
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16.11.2020 17:53 Ответить
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 5291
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16.11.2020 19:13 Ответить
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 3165
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16.11.2020 19:39 Ответить
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 3344
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16.11.2020 19:49 Ответить
Cunt Trump!
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16.11.2020 20:39 Ответить
переобувается на лету Сирожа ))
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16.11.2020 17:53 Ответить
Ж2 серьожа працює тільки на карман кагала, Україну згадує коли хоче щось вкрасти.
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16.11.2020 19:36 Ответить
это шо ?"вызываю огонь на себя"? а если на диск-жокейшу выйдут?или на сбербанк раисси?
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16.11.2020 17:55 Ответить
Іду на Ви))
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16.11.2020 17:59 Ответить
Америка тобі нічого нє далжна, Сєрьйожа, а ось таким як ти пора вже показати на що ви витрачаєте гроші американців!
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16.11.2020 18:00 Ответить
В тому й "перевага" для таких як Серьожа в партії-donkey , шо там дають гроші на на саму боротьбу с корупцією , а на її імітацію . Грошики для США дрібнєсеньки . Але даючи таким як Серьожа й Шабунін , які захищають Кобалєва з Ситником , є повна гарантія , що боротьба буде умовною й нескінченною . Й в ціх умовах напівхаоса можно і від "Бурізми" щось отримати . Можно землю як на Мадагаскарі зкупити ...
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16.11.2020 18:25 Ответить
Та вышо? Гениальный перекур Югасик, кум главного патриота и европейца Украины, и вдруг оказался пособником кагэбэшного шпийона Деркача. Безусловно это подлый наговор грантоедов и соросят на честного слугу олигархов.
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16.11.2020 18:02 Ответить
Кто б еще сереженьку удалил...
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16.11.2020 18:02 Ответить
А к каким силам ты относишься?
Или как Труфальдино из Бергамо: "а я всегда за тех, кто побеждает"!
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16.11.2020 18:03 Ответить
Дивно, що Сєря Юлю в шпигуни не записав. Він вже років з десять в неї лайном кидаєтся. Мов би перехопив естафету у Богословської. Дивно.
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16.11.2020 18:10 Ответить
Так у них свого часу був єдиний споносор з Богосранкою ...
Пінчук й його фонд .
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16.11.2020 18:19 Ответить
Ну так, Криворіжсталь, Юля добре залила Пінчуку сала за шкіру. Мільярда на два доларів. Таке не пробачають...
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16.11.2020 20:14 Ответить
А он кто такой, чтобы США указывать.
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16.11.2020 18:14 Ответить
Байдену ещё нужно взобраться на Капиталийский холм ... До Украины у него мысля дойдёт не раньше 2023 года , т.е. следующей предвыборной гонки . Донки оне такие , оне подемогогствовать любят и очень !

Для Лещенко и Шабунина Байден очевидно лучший вариант . Ну там для Кобалева - безусловно , для ещё Сытника ... Ну вообщем для всех тех , кто как и демократы мастера разговорного жанра . В смысле поговорить об коррупции вместо что-то существенное сделать . Терь и Белого Дома буде в разы больше гневных аяяев . Масса осуждамсов и даже новые санкции введут , но там , шобы шума было много а эффект нулевой .
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16.11.2020 18:17 Ответить
Байден за бесплатно не работает.
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16.11.2020 18:18 Ответить
Администрация Белого дома должна забанить каналы на юьтюб? Дебил б....
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16.11.2020 18:32 Ответить
Лещенко, наверное, всю коррупцию в "укрзализныци" победил, если Байдену советы раздает?
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16.11.2020 18:34 Ответить
Давно уже пора лишить ютубы и твиттеры законодательной защиты которая позволяет им вводить цензуру. Или ты провайдер и тогда предоставляй платформу всем без исключения или ты автор - тогда готовся к судам и возмещению ущерба за то что постят юзера.
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16.11.2020 18:35 Ответить
Все эти перечисленные Лещенко персонажи спокойно живут и работают, либо делают бизнес в Украине. И у украинского государства к ним нет никаких претензий, более того, многие из них входят в так называемую "элиту" украинского общества (чтоб они здохли). Так почему же Лещенко обращается к американцам, а не к своему патрону Шмаркле с просьбой наказать их? Видимо, очень уж теплое местечко получил Серега чтобы беспокоить с невыполнимыми просьбами преЗедента.
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16.11.2020 18:37 Ответить
Він колись мені дуже подобався...Такий борець з корупцією,мочить всіх не дивлячись на жодні статуси...Навіть квартиру його я пробачив,але вже коли він проліз в раду - не можу на ту продажну шльондру дивитись...Тільки побачу його щолкаючу брекетами бородату фізію - тут же переключаюсь на інший канал...Отака фальшива і вся наша боротьба з корупцією,у нас тільки злодійство і бандитизм справжні...
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16.11.2020 18:40 Ответить
Тема поднята правильно. Учитывая степень пронизаности Украины рашстской агентурой, наши союзники должны помочь очистить Украину от 5 колонны и колабарантов. Вплоть до выставления жестких условий власти и изменения законодательства. Без зачистки не будет ни инвестиций, ни плана Маршалла. Все сдадут мордору и раскрадут.
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16.11.2020 18:40 Ответить
Зельцман № 1 ! Слил две спецоперации ! Это только пока , то , что известно ! Использует стариков в маразме , как прикрытие своего плана КАПИТУЛЯЦИИ ПЕРЕД ******
.
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16.11.2020 19:01 Ответить
Це що Луценко і фокіна і куліка змішали до однієї купи?Хлопці розплющіть очі!Де Луценко, а де шарій.
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16.11.2020 18:45 Ответить
Наивность Лещенко граничит с тупостью . США до левой пятки что там происходит в Украине , а тем более "легитимному" Байдену который стал президентом благодаря избирательному софту Доминион написанному китайскими програмерами . Из первых указов после коронации у Байдена возвращение к парижскому климатическому соглашению , отмена запрета на операции по изменению пола в Армии США за счет бюджета , и возвращение к членству во всемирной организации здравоохранения, тому самому ВОЗУ который скрывал опасносность короновируса по просбе китайских товарищей . Украины в его списке не значиться ,товарищ Лещенко . Вернитесь на землю и включайте мозги . Это глобализм ,детка. Обещания после выборов выполнял только Трамп .
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16.11.2020 18:46 Ответить
Но стену он таки не построил 😆
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16.11.2020 19:49 Ответить
Построил только часть , все его попытки были блокированы федеральными судьями . Как только он находил источники финансирования судья выставлял запрет . Трамп не дикататор он не может действовать совецкими методами .
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16.11.2020 19:52 Ответить
ты читал список Байдена что значится ,а что нет? Это глобализм ,детка,а как же без Украины ???,Обещания выполнял ,и пролетел с выполнеными обещаниями только Трамп
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16.11.2020 20:40 Ответить
Естественно , клоун зеленый . Он его опубликовал еще на прошлой неделе . Но тебе на сруцкий язык еще не перевели .
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16.11.2020 21:44 Ответить
Цілком можливо,що на днях В-52 знову навідаються в повітрянний простір України на цей раз в супроводі E-3В , для клоунів , друкуються списки ,а все решту не підлягає розголошенню(да бы сруцкий не волновалси на весь мир)
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16.11.2020 22:02 Ответить
В ответ США заявили, что кому должны, то прощают.
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16.11.2020 18:47 Ответить
Лещенко эта ситуиация должна напомнить последние президенцкие выборы в Украине , когда зеизбиратели выбрали шоумена вместо бизнесмена Порошенко . Точно такая же ситуация сложилась в Америке . На смену бизнесмену пришел политический шоумен с 47 стажем который в политике отметился исключительно созданием коррупционных схем .

..
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16.11.2020 18:55 Ответить
Сережа Лещенко так привык к чужому члену в своей *опе, что ему стало не важно, чей это член
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16.11.2020 18:57 Ответить
К Сироже можно обращаться так...


"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 8680
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16.11.2020 20:04 Ответить
Это то небритое существо, что создало грязные фейки против кандидата в Президенты и вмешательства в выборы в USA ???
Грязная наволочь, Америка тебе ничего не должна!!
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16.11.2020 19:06 Ответить
У Серуни свои источники доходов и свои предпочтения ы банках
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 2570
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16.11.2020 19:41 Ответить
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16.11.2020 19:09 Ответить
Во-первых, Байден ещё не победил, так что пророссийским чмо рано радоваться. А во-вторых, с каких пор это США должны бороться с пятой колонной в Украине? Американцы что, за вас и тротуары заметать скоро должны будут?
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16.11.2020 19:19 Ответить
Як це мило. Лещенко - за троцкістську цензуру.
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16.11.2020 19:45 Ответить
Зачем Вы пишите об этом дерьмовом "безхатченке"?
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16.11.2020 19:54 Ответить
Хорошо быть флюгером, да, СИрОжа?
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16.11.2020 19:59 Ответить
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 2454
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16.11.2020 20:02 Ответить
А к Зеленскому для начала с таким призывом нельзя обратиться?
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16.11.2020 20:05 Ответить
Там сидить на 200% Вєнєдіктова, тому до Байдена безпечніше
Сєря хитрий, підлий, продажний, серливий, мерзотний... але аж жодного разу не дурень
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16.11.2020 20:24 Ответить
для Украины "соросятники " типа сурожи, все те же пособники гибридной рашистской окупации
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16.11.2020 20:31 Ответить
"Пора США відреагувати", - Лещенко закликав адміністрацію Білого дому притягнути до відповідальності проросійські сили - Цензор.НЕТ 6218
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16.11.2020 20:41 Ответить
ну да, надо ограничить эрефию, но обезлимитить влияние штатов?
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16.11.2020 21:12 Ответить
чого ви пристали до Сергія, в царській росії був такий же журналіст, його звали Манусевич-Мануйлов. Він заробляв гроші на Гришці Распутіну, виступав під псевдом -Маска. Потім Гришка йому відкрито платив гроші за власну рекламу. Однак історія Маски закінчилась трагічно - вступив до ВЧК, почав брати під мандат хабарі, посварився із земляками (першим предВЧК в Петрограді), почав втікати, перехопили на КПВВ за Виборгом, розстріляли. А Сергій заробив квартиру дуже просто-йому Львочкін з Фурсіним дали потримати амбарну книгу ПР, дати пресі компромат на тренера африканських людоїдів Манафорта. А дальше зять кучми визначив йому місце застосування "журналістських якостей" на УЗ - замальовувати лайливі слова з трьох букв на парканах УЗ. А на разі побачив слабинку в СН і знову почав борматати -щоб не забули.
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16.11.2020 21:22 Ответить
Саме холую блазня, заслуженому залізничнику визначати якою має бути політика США. Розправляйте вуха, зебіли, для чергової порції лайна.
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16.11.2020 21:28 Ответить
Сірожа у нас новий Павлик Морозов.Так труситься за свою дупу,що навіть сепаршею діджеїхою ладен пожертвувати.Вона по всих параметрах підходить до тих прокацапських сил.
От така "любов" у Сірожи.
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16.11.2020 21:56 Ответить
Прихлебатель и приспособленец, Дубинский наоборот.
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16.11.2020 23:34 Ответить
Сыр'йожа за своєю суттю малоросійський кацап-пристосуванець.
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17.11.2020 01:11 Ответить
Когда в белый дом поедешь,не забудь с собой мыло взять или вазелин.
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17.11.2020 09:09 Ответить
 
 