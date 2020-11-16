В оккупированном Крыму 110 человек удерживаются за решеткой по политическим мотивам, - правозащитники

По состоянию на конец октября 2020 года не менее 110 человек лишены свободы в рамках политически мотивированных или религиозных уголовных преследований в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

По информации правозащитников, все эти люди находятся в следственных изоляторах или колониях.

Полный список опубликован на сайте КПГ.

Согласно списку, в делах крымских мусульман или "Хиз бут-Тахрир" фигурируют почти 70 человек. Еще 15 человек проходят по делам "украинских диверсантов", шесть - по делу Свидетелей Иеговы. Также один человек преследуется по делу "группы Сенцова".

Ранее в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человек сообщили, что по состоянию на ноябрь 2020 года 130 граждан Украины преследуются Россией по политическим мотивам.

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