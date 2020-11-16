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Новости Коронавирус и карантин
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За два дня "карантина выходного дня" мобильность населения сократилась на 18-27%, - Ляшко

За два дня

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27%,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в понедельник.

По его словам, в частности в первую "карантинную" субботу мобильность населения снизилась на 18%, в воскресенье – на 27%.

Он отметил, что, "в случае, если бы у нас полноценно выполнялись предложенные карантинные ограничения", мобильность населения во время карантина выходного дня снизилась бы еще больше.

Также читайте: Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня. ИНФОГРАФИКА

"Мы и надеемся, что наша совместная коммуникация в течение этой недели приведет к тому, что на следующей неделе мобильность населения уменьшится еще вдвое - до 50%", - сказал он.

Ляшко считает, что "такое уменьшение мобильности населения приведет к уменьшению социальных контактов и контактов с инфицированными лицами", что, в свою очередь, в итоге снизит количество госпитализированных с COVID-19.

Он также сообщил, что Минздрав не поддерживает инициативу об обязательстве Кабмина предупреждать о введении карантинных ограничений, в частности, на работу развлекательных и торговых объектов, а также учреждений общественного питания, не ранее чем за семь дней, так как решения о введении ограничений принимаются в оперативном порядке.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Такого показателя вообще не существует ))))

Как его ещё можно вычислить, кроме как среднепотолочно ?

Трускавецкая академическая школа для дебилов
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16.11.2020 18:47
+6
"Парки та сквери на період карантину в Україні закривали не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для залякування людей і появи у них відчуття небезпеки" - заявив Ляшко, 10 травня 2020 р.
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16.11.2020 18:44
+5
А шо такое єта "мобильность населения" ?

И кто и как её рассчитывает с точностью до процента ?
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16.11.2020 18:38
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Среднепотолочно
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16.11.2020 18:34 Ответить
Такого показателя вообще не существует ))))

Как его ещё можно вычислить, кроме как среднепотолочно ?

Трускавецкая академическая школа для дебилов
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16.11.2020 18:47 Ответить
А шо такое єта "мобильность населения" ?

И кто и как её рассчитывает с точностью до процента ?
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16.11.2020 18:38 Ответить
Так 28, чи 27? Чи хрен його знає? Згадпвся анекдот:
- Куме, яка вірогідність того, що ви у лісі зустрінете динозавра?
- 50 відсотків!
- Це як???
- Або зустрічну, або не зустрічну!
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16.11.2020 18:38 Ответить
в этом примере присутствует логика,

а какая логика в сокращении несуществующего показателя в субботу на 18 , а в воскресенье на 27 процентов ? )))
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16.11.2020 19:13 Ответить
Думаете если кум из того анекдота сходит два-три раза в лес, обязательно встретит динозавра?)
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16.11.2020 19:21 Ответить
а вот не надо сюда приплетать теорию вероятностей, математическое моделирование, математический анализ и математическую статистику.

случай разовый.

В кино "Легенда о Нараями" встретили с первого раза.
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16.11.2020 20:02 Ответить
ну ок )))
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16.11.2020 22:26 Ответить
Ви захотіли побачити логіку у алогічних зебілів? Зебіли і логіка - два різні всесвіти, які якщо і перетнуться, то ймовірно десь у безкінечності. Але ми цього точно не побачимо.
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16.11.2020 20:21 Ответить
На кладбище вообще мобильность лежащих в гробах - нулевая.
Этого добивается дятел Ляшко?
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16.11.2020 18:39 Ответить
водафон и киевстар сливают информацию о наших перемещениях государственным органам, по номеру мобильного телефона
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16.11.2020 18:40 Ответить
даже если так, то как они считали этот "показатель" ?

типа раньше было перемещение миллиона тонн людей на 20 км,

а теперь стало перемещение 800 тонн людей на 18 км ?
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16.11.2020 19:05 Ответить
"Парки та сквери на період карантину в Україні закривали не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для залякування людей і появи у них відчуття небезпеки" - заявив Ляшко, 10 травня 2020 р.
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16.11.2020 18:44 Ответить
и уже не верим
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16.11.2020 18:55 Ответить
Народец бухал на кухнях...выручка с алкоголя в ашанах ..атб и прочих выросла в разы..
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16.11.2020 18:51 Ответить
Есть ложь, а есть наглая ложь, которую несут нам преЗЕрвативы о дурантине выходного дня лишь бы оправдать свою беспомощность на фоне беспрецендентного разворовывания короновирусного фонда ними.
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16.11.2020 18:54 Ответить
Ляшко не врахував мою мобільність. Я кожної неділі долаю в приміській зоні, по полях і лісах 15 км прискореним кроком. Не можна допускати застійних явищ в легенях(після 75 р). Не беру з собою навіть звонілки.
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16.11.2020 19:01 Ответить
Звонілку лучче брати
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16.11.2020 19:05 Ответить
От нєкоторі на прізвище Антоненко і Кузьменко не пользувались пару суток мобілками і результат наліцо - длітєльне прєдварітєльне заключєніє.
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16.11.2020 19:15 Ответить
Мої мій маршрут знають. Контрольний час 2 год +- 5 хв. Далі музичний інструмент і квадроцикл. Стараюсь до цього не допустити. Мене по трасі всі знають. Зайці і лисиці навіть не втікають.
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16.11.2020 20:00 Ответить
этому санитарному врачу только еще осталось в атодоре работать с его "мобильностью"
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16.11.2020 19:06 Ответить
Так нам надо мобильность населения снизить или заболеваемость населения?
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16.11.2020 19:13 Ответить
им надо, шоб построенные дороги не изнашивались
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16.11.2020 19:16 Ответить
Яким же чином все таки вираховується мобільність наша? Можливо в гуглі або в Яндекс картах чи в наших картах є така функція,через спутнік фіксується наша метушливість, як у броунівських часточок, а може заміряна десь кількість вуглекислого газу, що кожен видихує, коли прискорено копошиться, як же все-таки, за якою ж формулою?
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16.11.2020 19:33 Ответить
Спорное снижение мобильности, когда многие вышли на акции против введения ограничений.
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16.11.2020 19:54 Ответить
А как сей опус понять? И как он определен, да еще так быстро? Эта карикатура на имитацию бурной деятельности по борьбе с вирусом можно охарактеризовать как всю неделю с понедельника по пятницу таскаешься по бл"дям , на в субботу и воскресенье только с презервативом! И как оказалось, что мастера спорта по борьбе с ковид оказались не готовы? Видать в порыве укладки асфальта забылись?
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16.11.2020 20:17 Ответить
кабмину срочно нужно ввести должность " министр мобильный счетчик " должность сан врача упразднить к ,,,ям
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16.11.2020 20:22 Ответить
Опять чучело безмозглое выпустили
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16.11.2020 20:28 Ответить
 
 