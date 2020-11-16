За два дня "карантина выходного дня" мобильность населения сократилась на 18-27%, - Ляшко
За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27%,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в понедельник.
По его словам, в частности в первую "карантинную" субботу мобильность населения снизилась на 18%, в воскресенье – на 27%.
Он отметил, что, "в случае, если бы у нас полноценно выполнялись предложенные карантинные ограничения", мобильность населения во время карантина выходного дня снизилась бы еще больше.
"Мы и надеемся, что наша совместная коммуникация в течение этой недели приведет к тому, что на следующей неделе мобильность населения уменьшится еще вдвое - до 50%", - сказал он.
Ляшко считает, что "такое уменьшение мобильности населения приведет к уменьшению социальных контактов и контактов с инфицированными лицами", что, в свою очередь, в итоге снизит количество госпитализированных с COVID-19.
Он также сообщил, что Минздрав не поддерживает инициативу об обязательстве Кабмина предупреждать о введении карантинных ограничений, в частности, на работу развлекательных и торговых объектов, а также учреждений общественного питания, не ранее чем за семь дней, так как решения о введении ограничений принимаются в оперативном порядке.
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Как его ещё можно вычислить, кроме как среднепотолочно ?
Трускавецкая академическая школа для дебилов
И кто и как её рассчитывает с точностью до процента ?
- Куме, яка вірогідність того, що ви у лісі зустрінете динозавра?
- 50 відсотків!
- Це як???
- Або зустрічну, або не зустрічну!
а какая логика в сокращении несуществующего показателя в субботу на 18 , а в воскресенье на 27 процентов ? )))
случай разовый.
В кино "Легенда о Нараями" встретили с первого раза.
Этого добивается дятел Ляшко?
типа раньше было перемещение миллиона тонн людей на 20 км,
а теперь стало перемещение 800 тонн людей на 18 км ?