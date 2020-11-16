Россия должна выполнить свои обязательства и призвать своих марионеток открыть КПВВ на Донбассе, - посольство Великобритания

Великобритания разочарована, что новые контрольные пункты въезда/выезда в Золотом и Счастье на Донбассе работают только с одной стороны - украинской.

Об этом говорится в Twitter посольства Соединенного королевства в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. РФ должна выполнить свои обязательства и призвать своих ставленников немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения", - заявили в посольстве.

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Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.

В частности, открыты два новых пункта пропуска - в Счастье и Золотом.