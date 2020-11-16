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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия должна выполнить свои обязательства и призвать своих марионеток открыть КПВВ на Донбассе, - посольство Великобритания

Россия должна выполнить свои обязательства и призвать своих марионеток открыть КПВВ на Донбассе, - посольство Великобритания

Великобритания разочарована, что новые контрольные пункты въезда/выезда в Золотом и Счастье на Донбассе работают только с одной стороны - украинской.

Об этом говорится в Twitter посольства Соединенного королевства в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. РФ должна выполнить свои обязательства и призвать своих ставленников немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения", - заявили в посольстве.

Россия должна выполнить свои обязательства и призвать своих марионеток открыть КПВВ на Донбассе, - посольство Великобритания 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ОС

Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.

В частности, открыты два новых пункта пропуска - в Счастье и Золотом.

Автор: 

Великобритания (4931) россия (95381) Донбасс (26955) пункт пропуска (675) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+3
Зачем?
Чем хуже ведут себя на Донбасе кацапы, тем выгоднее это Украине.
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16.11.2020 18:34
+3
Простой вопрос - нафига нам эти блокпосты нужны. Сепарских пенсов кормить за наш счет? Засчитайте им еще в трудовой стаж службу в бандформированиях. К этому абсурду ведет банда гнусавого ушлепка.
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16.11.2020 19:17
+1
Маленький гундосый наполеончик , трусился и блеял в своих видосиках , что-то невразумительное
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16.11.2020 18:42
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Зачем?
Чем хуже ведут себя на Донбасе кацапы, тем выгоднее это Украине.
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16.11.2020 18:34 Ответить
Маячня. Через деякий час через ці КПВВ ходить буде нікому. Звісно, крем розвідників та деверсантів. Старі люди в окупації потихенку мрут, молодь тікає.
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16.11.2020 18:47 Ответить
Маленький гундосый наполеончик , трусился и блеял в своих видосиках , что-то невразумительное
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16.11.2020 18:42 Ответить
И это, млять, все!? Т.е. граждане сепары , откройте, пожалуйста, калитку в свой лепрозорий, а мы за это еще на 20 км линию фронта передвинем, а то и вообще сольемся в экстазе единого государства с вами и дорогой расеей? Это суть договоренностей? Нах нам эти калитки нужны, чтоб всякие даунбасяне ползали туду-сюда за второй пенсией и вирус разносили?
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16.11.2020 18:57 Ответить
Формируется европейское мнение о недоговороспособности рашки.
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16.11.2020 19:02 Ответить
Та ни хрена там не формируется! 7 лет обеспокоенности!
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16.11.2020 19:33 Ответить
Простой вопрос - нафига нам эти блокпосты нужны. Сепарских пенсов кормить за наш счет? Засчитайте им еще в трудовой стаж службу в бандформированиях. К этому абсурду ведет банда гнусавого ушлепка.
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16.11.2020 19:17 Ответить
Великобритания должна обеспечить целостность территории Украины а не разочаровываться , что новые контрольные пункты закрыты .Источник: https://censor.net/ru/n3231396
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16.11.2020 19:17 Ответить
Получіть від параші дулю,панове англичани.,як у 1936-39 роках і глибоко забезтуєжуйтеся долею Європи.Ви,пановє,глибоко скорбували про долі Австрії,Чехословаччині,Польші,Франції.Забийте свої скорботи собі глибоко в задниці і дайте нам спокій розібратися самим із блатною рашеордою,обійдемося без вас,глибокостурбованиїх.
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16.11.2020 19:58 Ответить
Е-е-е , воно нам не треба . Добре робить шо не відкриває . Нема чого до хунти по їжу шастати . Задовбали вже тою ватою .
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16.11.2020 23:04 Ответить
 
 