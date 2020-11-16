В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, - Микичак
Коечный фонд украинских клиник без учета ведомственных больниц и клиник системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) составляет 238 тыс. коек. Отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.
Об этом она сказала на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы имеем в Украине на 1 ноября 238 тыс. коек в стационарах, кроме того, есть коечная сеть в ведомственных медучреждениях и медучреждениях системы НАМНУ", - сообщила Микичак.
Замминистра отметила, что Минздрав работает над разворачиванием коечной сети для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и обеспечения всего объема неотложной и плановой медпомощи пациентам с другими заболеваниями "в полном консенсусе с ведомственными медучреждениями и медучреждениями НАМНУ".
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По словам Микичак, Минздрав совместно с руководством НАМНУ и входящих в ее систему медучреждений приняли решение, что "вся коечная сеть НАМНУ, находящаяся в Киеве, будет работать на оказание неотложной ургентной медпомощи жителям Киева и Киевской области, а также для некоторых видом плановой медпомощи для жителей всей Украины".
Вместе с тем клиники системы НАМНУ, находящиеся в Харькове, будут ориентированы на оказание медпомощи пациентам с COVID-19.
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Микичак также сообщила, что Минздрав договорился с "Укрзализныцей", что восемь ее ведомственных клиник будут подключены к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19, в частности, больница "Укрзализныци" в Харькове уже принимает таких пациентов.
При этом Микичак подчеркнула, что Минздрав не считает необходимой передачу клиник силовых ведомств для оказания медпомощи при COVID-19 гражданскому населению. "Мы не считаем необходимым ориентировать их на гражданское население, потому что они уже оказывают огромный объем медпомощи тем пациентам с COVID-19, которые к ним относятся", - сказала она.
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Микичак также отметила, что при решении вопросов передачи ведомственного коечного фонда для лечения COVID-19 необходимо решить проблему финансирования.
Она также считает, что "не у всех ведомственных больниц у нас есть такой высокий уровень оказания медпомощи".
"Поэтому мы продолжаем работу по обеспечению кислородом и кислородными концентраторами коммунальных медучреждений. Субвенция передана на территории", - сказала Микичак.
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То через два дня заместитель Степанова говорит, что всё нормально, хватает и коек в больницах и самих больниц...
Кто из них врёт?
пока что проблема снята
А все остальные больчки отменяются до особого распоряжения...
Власть совкодрочеров никогда и не при каких обстоятельствах не откажется от служебных автомобилей, ведомственных дач, квартир, клиник, санаториев, охотничьих угодий, халявных обедов в столовой ВР.
Они даже от бесплатного проезда в городском транспорте не откажуться!
Вот мне интересно инсульт у которых подверджденный ковид.. Это от ковид? Или ковид от инсульта?
Про це свідчать дані системи державних закупівель ProZorro
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У добычи янтаря карантин выходного дня!?