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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, - Микичак

В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, - Микичак

Коечный фонд украинских клиник без учета ведомственных больниц и клиник системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) составляет 238 тыс. коек. Отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

Об этом она сказала на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы имеем в Украине на 1 ноября 238 тыс. коек в стационарах, кроме того, есть коечная сеть в ведомственных медучреждениях и медучреждениях системы НАМНУ", - сообщила Микичак.

Замминистра отметила, что Минздрав работает над разворачиванием коечной сети для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и обеспечения всего объема неотложной и плановой медпомощи пациентам с другими заболеваниями "в полном консенсусе с ведомственными медучреждениями и медучреждениями НАМНУ".

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По словам Микичак, Минздрав совместно с руководством НАМНУ и входящих в ее систему медучреждений приняли решение, что "вся коечная сеть НАМНУ, находящаяся в Киеве, будет работать на оказание неотложной ургентной медпомощи жителям Киева и Киевской области, а также для некоторых видом плановой медпомощи для жителей всей Украины".

Вместе с тем клиники системы НАМНУ, находящиеся в Харькове, будут ориентированы на оказание медпомощи пациентам с COVID-19.

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Микичак также сообщила, что Минздрав договорился с "Укрзализныцей", что восемь ее ведомственных клиник будут подключены к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19, в частности, больница "Укрзализныци" в Харькове уже принимает таких пациентов.

При этом Микичак подчеркнула, что Минздрав не считает необходимой передачу клиник силовых ведомств для оказания медпомощи при COVID-19 гражданскому населению. "Мы не считаем необходимым ориентировать их на гражданское население, потому что они уже оказывают огромный объем медпомощи тем пациентам с COVID-19, которые к ним относятся", - сказала она.

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Микичак также отметила, что при решении вопросов передачи ведомственного коечного фонда для лечения COVID-19 необходимо решить проблему финансирования.

Она также считает, что "не у всех ведомственных больниц у нас есть такой высокий уровень оказания медпомощи".

"Поэтому мы продолжаем работу по обеспечению кислородом и кислородными концентраторами коммунальных медучреждений. Субвенция передана на территории", - сказала Микичак.

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Автор: 

больница (1437) карантин (16729) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Феофания может расслабится
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16.11.2020 18:38
+7
Да щас!
Власть совкодрочеров никогда и не при каких обстоятельствах не откажется от служебных автомобилей, ведомственных дач, квартир, клиник, санаториев, охотничьих угодий, халявных обедов в столовой ВР.
Они даже от бесплатного проезда в городском транспорте не откажуться!
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16.11.2020 18:46
+6
Может министерство здравоохранения определится уже коек хватает для ковид больных или нет? все равно эти элитные феофании полупусты, перепрофилируйте в конце концов, если в стране вводятся ограничения для предпринимателей, то и элитные врачи могут спустится с небес и начать заниматься тем, чем положено в пандемию
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16.11.2020 18:42
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Правила форума Совет форумчан
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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16.11.2020 18:34 Ответить
В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, Микичак - Цензор.НЕТ 2193
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16.11.2020 18:56 Ответить
То пару дней назад, Степанов верещал, что скоро некуда будет ложить больных на короновирус, даже все коридоры и лестничные площадки в больницах будут забиты...
То через два дня заместитель Степанова говорит, что всё нормально, хватает и коек в больницах и самих больниц...
Кто из них врёт?
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16.11.2020 18:36 Ответить
Оба. Каждый за свои деньги.
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16.11.2020 18:55 Ответить
зам дал знать, что количество взросло за счет новых коек, установленных в коридорах, на лестницах и даже теплых чердаках...
пока что проблема снята
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16.11.2020 19:06 Ответить
А Степашка своє вже відбарабанив?
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16.11.2020 18:37 Ответить
И 291 000 больных.
А все остальные больчки отменяются до особого распоряжения...
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16.11.2020 18:37 Ответить
болячки
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16.11.2020 18:47 Ответить
Феофания может расслабится
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16.11.2020 18:38 Ответить
Таки да

В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, Микичак - Цензор.НЕТ 8558
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16.11.2020 18:54 Ответить
Может министерство здравоохранения определится уже коек хватает для ковид больных или нет? все равно эти элитные феофании полупусты, перепрофилируйте в конце концов, если в стране вводятся ограничения для предпринимателей, то и элитные врачи могут спустится с небес и начать заниматься тем, чем положено в пандемию
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16.11.2020 18:42 Ответить
Да щас!
Власть совкодрочеров никогда и не при каких обстоятельствах не откажется от служебных автомобилей, ведомственных дач, квартир, клиник, санаториев, охотничьих угодий, халявных обедов в столовой ВР.
Они даже от бесплатного проезда в городском транспорте не откажуться!
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16.11.2020 18:46 Ответить
Ну так,ми ж не європейці щоб наші урядовці лікувалися разом із простими громадянами в районній лікарні Святого Томаса як прем'єр-міністра Великої Британії...
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16.11.2020 18:45 Ответить
Какраз мелкие чиновники в обычные или частные больнички обращаются. Речь больше о больницах системы МВД, Укрзализныци, министерских и т.д.
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16.11.2020 19:14 Ответить
Шло бы ты домой, одноклеточное. А лаптеногие лишнехромосомные? Мрут молча с величайшего позволения *****?
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16.11.2020 18:59 Ответить
Когда придет ковид вам будет не до болячек
Вот мне интересно инсульт у которых подверджденный ковид.. Это от ковид? Или ковид от инсульта?
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16.11.2020 19:20 Ответить
у меня сосед умер от инсульта...и никого не заинтересовало,ковидный или нет
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16.11.2020 19:37 Ответить
УРЯД ЗАКУПИВ КАРТИНИ З БУРШТИНУ, ЩОБ РАДУВАЛИ ШМИГАЛЯ .Кабінет Міністрів, купив 20 картин з бурштину для прикраси приміщень під час заходів і офіційних прийомів за участю прем'єр-міністра.
Про це свідчать дані системи державних закупівель ProZorro
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16.11.2020 19:27 Ответить
ну надо ж как то бурштынокопачив поддержать...

https://twitter.com/TekilaUa

https://twitter.com/TekilaUa T E Q U I L A

У добычи янтаря карантин выходного дня!?

В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, Микичак - Цензор.НЕТ 5957
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16.11.2020 19:39 Ответить
гнида-Зеленский передаёт привет лохам избирателям
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16.11.2020 21:18 Ответить
микичак, бажаю тебе отам на тих койках полежати місяці з три без ліків, кисню та належного догляду
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17.11.2020 01:35 Ответить
Ликвидировать на хрен все эти Ведомственные клиники и больницы и передать их в общий фонд МОЗ!! А заодно и Феофанию и Ахмадит и тысячи прочих злачных мест!! Президент!! Где твои обещания и выполнения!!??
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17.11.2020 11:07 Ответить
 
 