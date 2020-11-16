В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху

На площади Свободы в Ереване стартовал митинг 16 политических сил.

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Азатутюн.

Участники митинга требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.

Накануне, в воскресенье, политические силы также созвали митинг. Такие акции протеста проходят уже несколько дней.

Они анонсировали, что представят в понедельник оценку сложившейся ситуации, а затем дорожную карту дальнейших действий.

Ранее Пашинян заявил, что не намерен уходить в отставку на фоне протестов, вспыхнувших после заявления о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

"В моей повестке лишь один вопрос - обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет", - подчеркнул глава армянского правительства на пресс-конференции 16 ноября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна. ВИДЕО+ФОТО