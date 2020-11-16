В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху
На площади Свободы в Ереване стартовал митинг 16 политических сил.
.Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Азатутюн.
Участники митинга требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.
Накануне, в воскресенье, политические силы также созвали митинг. Такие акции протеста проходят уже несколько дней.
Они анонсировали, что представят в понедельник оценку сложившейся ситуации, а затем дорожную карту дальнейших действий.
Ранее Пашинян заявил, что не намерен уходить в отставку на фоне протестов, вспыхнувших после заявления о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
"В моей повестке лишь один вопрос - обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет", - подчеркнул глава армянского правительства на пресс-конференции 16 ноября.
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Да много их там
Ни до обеда не после.
Если будете - то читать их прийдется ВМЕСТО обеда
Этьен Махчупян, главный советник бывшего премьер-министра Давутоглу из правящей партии. https://en.wikipedia.org/wiki/*********%C3%A7upyan https://en.wikipedia.org/wiki/*********çupyan
Хайко Джепкин, один самых популярных рок певцов Турции. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/Джепкин,_Хайко
Да вообще много, футболисты, академики, и тд
Оказывается еще и школы армянские есть. В одном только Стамбуле 60 армянских церквей...
2. И у кого техники мало у Армении или у Карабаха?
3. С Украиной вообще вообще ситуация не похожа.
Не похоже это шо Рашка оккупировала чужую территорию, как и Армения?
Не рвутся - вы там протестующих спрашивал? Врывался с ними в гос. здания? И что "взял" то?
Ну еще на недельку мяса хватит, а потом и Ереван отдадут!
2. Главное почему не похоже это что практически гарантированно что на территории самой Армении боевые действия вестись не будут (россия вмешается изза базы и одкб), и сам Азербайджан об этом говорил что рассчитывают воевать исключительно на территории Карабаха. Технически весь Азербайджан простреливается ракетами малой дальности (а значит и ПВО будет эффективно процентов на 90) и при полномасштабном конфликте будут разрушены трубопроводы, объекты инфраструктуры и энергетики. Это сразу будет колоссальный удар по экономике и при том тогда еще непонятно чем все закончится. У Украины нет схожих возможностей так навредить россии.
3. Армянская диаспора очень влиятельная, конечно не израильская но уж точно не украинская.
4. Считаю Алиев очень выгодно и вовремя заключил тут договор взяв территории и высоту где Шуша. При этом избежал полномасштабной войны (см. пункт 2). Считай разменял сегодняшнее преимущество. Война потом думаю всеравно продолжится, и у Армении на тот момент уже будут беспилотники. Стороны будут готовится.
И кто тебе сказал? Путин? Эрдоган? Или ты - т.н. "Ванга"?
На и не говори бреда.
https://defence-line.org/2020/11/uzory-karabaxskogo-mira-chast-1/
там 5 частей - и сказано подробно - че Азербайджан победил(коридор сделали, не нападая собс. на тер. Армении!)
Эрдоган доволен, Путин мол "сохранил рыло", Пашинян на бутылке, Алиев - an Hero.
Чего вы не понял то?
Пашиняна сейчас от власти сковірнуть не удастся. Большитство депутатов в парламенте (а именно 88 из 105 кажись) пашиняновские