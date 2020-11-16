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В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху

В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху

На площади Свободы в Ереване стартовал митинг 16 политических сил.

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Азатутюн.

Участники митинга требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.

Накануне, в воскресенье, политические силы также созвали митинг. Такие акции протеста проходят уже несколько дней.

Они анонсировали, что представят в понедельник оценку сложившейся ситуации, а затем дорожную карту дальнейших действий.

Ранее Пашинян заявил, что не намерен уходить в отставку на фоне протестов, вспыхнувших после заявления о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

"В моей повестке лишь один вопрос - обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет", - подчеркнул глава армянского правительства на пресс-конференции 16 ноября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На митинге в Ереване задержаны десятки людей, требующих отставки Пашиняна. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Армения (829) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127) Ереван (13)


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Топ комментарии
+10
А это каа правило митингуют те, кого на фронт и силком не могли затянуть. Ну вот, как у нас Егорка Соболев, Серожа Лещенко и прочая мразота.
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16.11.2020 18:57
+7
Армяшки еще не навоевались?
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16.11.2020 18:54
+4
Армяни в Турции? Были до 1915 года.
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16.11.2020 19:05
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Армяшки еще не навоевались?
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16.11.2020 18:54 Ответить
А это каа правило митингуют те, кого на фронт и силком не могли затянуть. Ну вот, как у нас Егорка Соболев, Серожа Лещенко и прочая мразота.
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16.11.2020 18:57 Ответить
Однозначно
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16.11.2020 19:56 Ответить
это митингуют те, которые с кремлевской руки кормятся. путлер хочет убрать Пашиняна, чтобы окончательно превратить Армению в своих вассалов.
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17.11.2020 00:13 Ответить
Какая отставка? Загоните его в ссылку. На гору Арарат. Правда это Турция, но там армяне живут лучше чем в Армении.
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16.11.2020 18:55 Ответить
Армяни в Турции? Были до 1915 года.
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16.11.2020 19:05 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
Да много их там
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16.11.2020 19:21 Ответить
И сейчас их там хватает. Прошлым живёте, батенька, прошлым.
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16.11.2020 19:44 Ответить
Никогда не читайте кацапских газет
Ни до обеда не после.
Если будете - то читать их прийдется ВМЕСТО обеда
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16.11.2020 19:58 Ответить
Пропаганда из московских болот. В Турции живут, как минимум миллион армян, все целые. Многие известные лица, например:
Этьен Махчупян, главный советник бывшего премьер-министра Давутоглу из правящей партии. https://en.wikipedia.org/wiki/*********%C3%A7upyan https://en.wikipedia.org/wiki/*********çupyan
Хайко Джепкин, один самых популярных рок певцов Турции. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/Джепкин,_Хайко
Да вообще много, футболисты, академики, и тд
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16.11.2020 21:17 Ответить
И кстати из вики страницы рок певца "Родился в 1978 году в армянской христианской семье. После окончания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB армянской средней школы «Гетронаган» ," https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Армянская_средняя_школа_«Гетронаган»
Оказывается еще и школы армянские есть. В одном только Стамбуле 60 армянских церквей...
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16.11.2020 21:31 Ответить
О, уже "стабильность" в речах появилась. "Не буду хвататься за власть посиневшими пальцами" и "если не путин, то кто", верный ученик получается
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16.11.2020 18:57 Ответить
Потеряли столько солдат за сорок дней сколько мы за ... скажем так, немного больше, и это при в 15 раз меньшем населении и рвутся воевать дальше? У нас вышвыривают главу шоб войну закончить, а там - шоб наоборот. И это при том шо техники мало осталось вообще?? О_О
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16.11.2020 18:58 Ответить
1. Та никуда они не рвутся. Это все политическая требуха создать и возглавить протестное движение а потом на выборах взять власть.
2. И у кого техники мало у Армении или у Карабаха?
3. С Украиной вообще вообще ситуация не похожа.
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16.11.2020 19:07 Ответить
Это как спросить у кого мало техники - у Рашки, или у боевиков(а это не одно и то же?)
Не похоже это шо Рашка оккупировала чужую территорию, как и Армения?
Не рвутся - вы там протестующих спрашивал? Врывался с ними в гос. здания? И что "взял" то?
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16.11.2020 19:12 Ответить
Таких протестующих добровольцев, айзера щёлкают как семечки!
Ну еще на недельку мяса хватит, а потом и Ереван отдадут!
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16.11.2020 19:27 Ответить
см. сразу нижё
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16.11.2020 19:52 Ответить
1. Так тыж сам пишешь техники мало осталось.
2. Главное почему не похоже это что практически гарантированно что на территории самой Армении боевые действия вестись не будут (россия вмешается изза базы и одкб), и сам Азербайджан об этом говорил что рассчитывают воевать исключительно на территории Карабаха. Технически весь Азербайджан простреливается ракетами малой дальности (а значит и ПВО будет эффективно процентов на 90) и при полномасштабном конфликте будут разрушены трубопроводы, объекты инфраструктуры и энергетики. Это сразу будет колоссальный удар по экономике и при том тогда еще непонятно чем все закончится. У Украины нет схожих возможностей так навредить россии.
3. Армянская диаспора очень влиятельная, конечно не израильская но уж точно не украинская.
4. Считаю Алиев очень выгодно и вовремя заключил тут договор взяв территории и высоту где Шуша. При этом избежал полномасштабной войны (см. пункт 2). Считай разменял сегодняшнее преимущество. Война потом думаю всеравно продолжится, и у Армении на тот момент уже будут беспилотники. Стороны будут готовится.
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16.11.2020 19:46 Ответить
Езжайте кричать в москвабад,теперь в том городе будет всегда решаться судьба Армении и армян.
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16.11.2020 18:59 Ответить
Швидше в Анкару, вітаємо НАТО ще в одній бувшій республиці СРСР.
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16.11.2020 19:02 Ответить
Таки у Азеррбайджана победу с Карабахом украли....с помощью той расеи!
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16.11.2020 19:00 Ответить
Даааа????
И кто тебе сказал? Путин? Эрдоган? Или ты - т.н. "Ванга"?
На и не говори бреда.
https://defence-line.org/2020/11/uzory-karabaxskogo-mira-chast-1/
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16.11.2020 19:14 Ответить
Прочитал.И шо? Бла блабла...
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17.11.2020 00:13 Ответить
чего бла-бла?
там 5 частей - и сказано подробно - че Азербайджан победил(коридор сделали, не нападая собс. на тер. Армении!)
Эрдоган доволен, Путин мол "сохранил рыло", Пашинян на бутылке, Алиев - an Hero.
Чего вы не понял то?
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17.11.2020 09:15 Ответить
майданить на думали?
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16.11.2020 19:02 Ответить
Что-то не слышно было о длинных очередях ар в военкоматы или огромных сумм пожертвований от них. Уроды.
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16.11.2020 19:02 Ответить
армяне хитрые и наглые, примерно как цигане которые приняли христианство!
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16.11.2020 19:29 Ответить
кацапам дохнуть доведеться
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16.11.2020 19:30 Ответить
путин не простит пашиняну способ его прихода к власти.
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16.11.2020 19:11 Ответить
Мало ли что там плешивая тварь хочет
Пашиняна сейчас от власти сковірнуть не удастся. Большитство депутатов в парламенте (а именно 88 из 105 кажись) пашиняновские
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16.11.2020 20:02 Ответить
кацапи зайшли... тепер хєрої
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16.11.2020 19:29 Ответить
Это те что в окопах сидеть точно не будут .походу базарные армяне))
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16.11.2020 19:33 Ответить
Сейчас толпа вместе с путлером уничтожает пашиняна, путлер конечно воспользуется таким поларком и умоет руки.
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16.11.2020 19:33 Ответить
У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна за підписання ним угоди щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 9260
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16.11.2020 19:36 Ответить
Ну, что Пашинянку, помогли тебе твои ляхи?
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16.11.2020 19:43 Ответить
Кацапи
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16.11.2020 19:56 Ответить
У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна за підписання ним угоди щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 9274
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16.11.2020 20:02 Ответить
Митингуют те, кто воевал или Рафик и Тофик с Центрального рынка?
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16.11.2020 19:45 Ответить
А что им армия не показатель, которая говорит, что воевать не хочет, да и нечем? Ну что они предлагают - просто Пашиняна долой или отказ от соглашений и новую войну, а может официально объявить войну Азербайджану от имени Армении, ведь до сих пор это была гибридная война, типа только между армянами Карабаха и Азербайджаном. Армия - это показатель. Если бы армянская армия могла реально сейчас воевать и хотела этого, послали бы Пашиняна далеко и подальше и продолжали бы воевать.
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16.11.2020 19:57 Ответить
Всі хто вважає що кацапи НЕ ВКРАЛИ перемогу у азербайджану суть ...без уму!
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16.11.2020 19:57 Ответить
Пуйлу только этого и надо. Поставят прокацапскую марионетку, типа Додона.
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16.11.2020 20:00 Ответить
Кацапы сбитым вертолетом повязали азеров кровью, как турков когда-то.
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16.11.2020 20:31 Ответить
"Неожиданно" сбитый вертолет ( как раз в нужное время) это как взрывы в городах РФ перед второй чеченской войной.. А если из истории то "нападение" Финляндии на СССР ,Польши на Германию, Грузии на российских " миротворцев".
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16.11.2020 22:13 Ответить
Отстранение Пащиняна и его команды ( пришедших к власти в результате революции) и была одной из задач Раши ( если не основной) не вмешательства в войну последних месяцев. И Алиев об этом знал.. даже точнее сказать возможно даже был предупрежден ( почему то предыдущие 29 лет от не начинал активных военных действий когда во главе Армении стоял "карабахский клан" российских слуг не проводил.. ( А теперь в виде второго бонуса Раша размещает свои войска и в этом регионе бывшего СССР, теперь уже во всех без исключения)) Так что все идет по ранее утвержденному плану. И постоянные заявления Алиева что Пашинян слуга Запада и Сороса только это подтверждает.
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16.11.2020 22:10 Ответить
 
 