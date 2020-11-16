Главная проблема местных выборов - катастрофически низкая явка избирателей, это облегчает фальсификации, - Турчинов

Катастрофически низкая явка избирателей показательна для повторных выборов 15 ноября.

Об этом на брифинге заявил руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Для примера, в городе Сумы всего на избирательные участки пришло 19% избирателей. Это серьезная проблема, потому что именно в условиях такой низкой явки очень легко фальсифицировать результаты выборов", - подчеркнул он.

Турчинов связывает низкую активность избирателей с растерянностью людей из-за кононакризиса, с которым не справляются власти.

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Он напомнил, что кандидаты от "ЕС" будут бороться за должности мэров во Львове и Ривно на повторных выборах 22 ноября. Он призвал избирателей быть активнее: "От вас зависит, пройдут выборы честно или нет. От вашей позиции зависит будущее ваших городов. Низкая явка, отказ идти на избирательные участки приведет к тому, что результаты можно будет очень легко исказить. И подкуп избирателей, и фальсификация результатов, и использование админресурса приведет к тому, что городами будут управлять те люди, за которых не голосовало большинство их жителей".

Напомним, по неофициальным данным ЦИК, явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила в среднем 24%. При этом самая высокая явка - 34,29% - зафиксирована в Хмельницкой области на выборах Каменец-Подольского городского головы. На Киевщине выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%. На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы - 25,14%. Мэра Краматорска Донецкой области пришли выбирать 23,14% избирателей. В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах - 19,02%.