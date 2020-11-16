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Новости Местные выборы-2020
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Главная проблема местных выборов - катастрофически низкая явка избирателей, это облегчает фальсификации, - Турчинов

Главная проблема местных выборов - катастрофически низкая явка избирателей, это облегчает фальсификации, - Турчинов

Катастрофически низкая явка избирателей показательна для повторных выборов 15 ноября.

Об этом на брифинге заявил руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Для примера, в городе Сумы всего на избирательные участки пришло 19% избирателей. Это серьезная проблема, потому что именно в условиях такой низкой явки очень легко фальсифицировать результаты выборов", - подчеркнул он.

Турчинов связывает низкую активность избирателей с растерянностью людей из-за кононакризиса, с которым не справляются власти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Среди самых грубых нарушений второго тура местных выборов - использование админресурса действующей властью, - Турчинов. ВИДЕО

Он напомнил, что кандидаты от "ЕС" будут бороться за должности мэров во Львове и Ривно на повторных выборах 22 ноября. Он призвал избирателей быть активнее: "От вас зависит, пройдут выборы честно или нет. От вашей позиции зависит будущее ваших городов. Низкая явка, отказ идти на избирательные участки приведет к тому, что результаты можно будет очень легко исказить. И подкуп избирателей, и фальсификация результатов, и использование админресурса приведет к тому, что городами будут управлять те люди, за которых не голосовало большинство их жителей".

Напомним, по неофициальным данным ЦИК, явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила в среднем 24%. При этом самая высокая явка - 34,29% - зафиксирована в Хмельницкой области на выборах Каменец-Подольского городского головы. На Киевщине выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%. На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы - 25,14%. Мэра Краматорска Донецкой области пришли выбирать 23,14% избирателей. В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах - 19,02%.

Автор: 

местные выборы (2752) Турчинов Александр (3335) явка (145) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+3
Просто цифри.У III кварталі 2020 року реальний ВВП України зменшився на 3,5% порівняно з III кварталом 2019 року,джерело-Держстат.
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16.11.2020 18:58
+3
С учетом того, что в магазины сейчас ходит отнюдь не 19% людей, которые ходили год назад, можно с уверенностью сказать, что причина низкой явки, это нежелание оторвать зад от дивана.
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16.11.2020 19:00
+3
Самолайкер.
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16.11.2020 19:07
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Просто цифри.У III кварталі 2020 року реальний ВВП України зменшився на 3,5% порівняно з III кварталом 2019 року,джерело-Держстат.
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16.11.2020 18:58 Ответить
С учетом того, что в магазины сейчас ходит отнюдь не 19% людей, которые ходили год назад, можно с уверенностью сказать, что причина низкой явки, это нежелание оторвать зад от дивана.
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16.11.2020 19:00 Ответить
У меня это не желание быть в людных местах, пандемия, знаете ли) но с учетом сказанного автором пожтому их и проводили...
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16.11.2020 23:52 Ответить
Самолайкер.
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16.11.2020 19:07 Ответить
Україні життєво необхідний закон,виборці виключно платники податків. Ні які зекі,пенси та інший мотлох не може обирати владу.
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16.11.2020 19:15 Ответить
Ты это, геноцыд рускагаварящих тут замутить желаиш!? ))
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16.11.2020 19:19 Ответить
А в Израиле никакие пейсатые -- так ?!
Пенсы - пейсаты ... очень созвучно !

Вообще - токо диктатура меня любимого . Собирается коммисиия и решает , кому можно голосовать , а кому нет . Кому незя - того ещё и кастрировать , шобы не разбмножался .

Потом и газовые печи подтянутся !
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16.11.2020 19:20 Ответить
В світі існують вдалі країни,які мають такого закону, сплачуєш податки,обираєш.
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16.11.2020 20:55 Ответить
У світі (СА) йще кілька десятиріч тому існувало на державнцицькому рівні рабовласництво .
Те ж років тисяч кілька ... Топто теж вдала країна .
Коли більшовики прийли до влади , то правячий клас складав тоді 1% населення імперії . Вони (більшовики) сказали сьобі -- якого фуя нам рахуватися с такою меньшостю . Давайте її ліквідуємо ... Наслідки ми бачимо . Наслідки сортування суспільства .
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17.11.2020 01:33 Ответить
Знаєте , я реально вважаю , що 99.9% виборців ШАСу , виборців "Симхат Тора" -- розумово нерозвинуті , а деякі просто дегенерати з 12 століття . Виборці арабского списку -- вороги Ізраїлу . Але будь яке обмежання цього лекторату в його правах автоматично перетворює Ізраїль в Саудію .
Не соромно з Ізраїлю таке пропонувати ?!
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17.11.2020 01:41 Ответить
Араби припинили сплачувати податки,чи додли пішли працювати? Вже не смішно.
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17.11.2020 06:24 Ответить
Бажано щоб не лояльна частина населення країни,була трохи уражена у своїх правах. І наче країні буде *****. Це звичайний світовий регулятор,всі так роблять.
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17.11.2020 06:27 Ответить
Живу в относительной глубинке. 100 км от Киева. У нас не то, чтобы пенсионеры, у нас -
40-летние плохо понимают, что происходит в мире и в стране. Голосуют за "брат, кум, сват". Все остальное пох.

Убежден: право голосовать и право быть избранным надо заслужить. А вот по каким критериям отбирать - тема отдельного разговора.

Всеобщее избирательное право - редчайшая глупость. Только цензами/ситами должны быть не расовая, половая принадлежность и т.д., но способность думать головой. Что-то типа теста/экзамена. Сдал - иди голосуй. Сдал на отлично - получи право быть избранным.
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16.11.2020 23:04 Ответить
А я вважаю , що дихати повітрям -- це право на яке требо заслуслужити ?!

Давайте визначимся -- що коїтся в світі , то на відносно невульгарному рівні знають десь 0.001% в будь який країні . За таким визначенням в США взагалі можуть голосувати тільки тисяч 15-20 . В основному професійні політологи й історики . Юристи не усі . Інженери -- майже ніхто . Вузька спеціалізація . Що коїться в країні знає на кілька порядків більше .
Мій досвіт каже , що тоді дозволити голосувати можливо лише студентам з тих кому нема 30 років . Серед молоді в рази меньше розуміння політики, ніж серед тих кому 40...50 ... 60 років .
Бо молоді крім студенства -- усе похер !
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17.11.2020 01:52 Ответить
Право дихати, їсти, розмножуватися; право на початкову освіту, право на невідкладну медичну допомогу... Одним словом: право на реалізацію базових потреб правильна держава повинна своєму населенню забезпечувати безкоштовно "по умолчанию". Як це зробити? І чи можливо взагалі? Тема іншої довгої розмови.

Маю глибоке внутрішнє переконання, що в країнах, які є світові лідери, вибори - це докорація і спосіб тримати нарід у покорі. Вам не подобаєтся влада? Ніяких бунтів. Через п'ять вибирете того, кто подобається.

А через п'ять років... "не важливо як голосують, важливо як рахують".

Я не жив в Америці, однак міркую, що у демократів і республіканців - господарі одні. Американські вибори - це просто грандіозне шоу. Але без нього контролювати мільйони тих, хто звик жити за рахунок держдопомоги, буде украй важко.

Ще раз повторюю: право обирати і право бути обранним, треба заслужити. Нікого не дивує те, що потрапити у збірну країни, приміром, по футболу необхідно бути кращим? Чи отримати право массажувати ноги футболістів треба теж пройти відбір серед тисяч бажаючих?
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17.11.2020 11:37 Ответить
Коли на вибори не пустити пенсіонерів, то явка буде 1-2%. Коли я з чоловіком прийшла на дільницю, там було лише двоє пенсіонерів і нам 49 і 53 роки.
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16.11.2020 19:21 Ответить
И запретить голосовать госслужащим и бюджетникам.
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16.11.2020 19:22 Ответить
Тут с "кровавым обояшкой" редко но , не соглашусь категорически !

Низкая явка , шо проще назвать неявка на выборы многих -- это единственный демократический способ отлучить хотя бы пассивное быдло от принятия решений .
Ну если кому-то похер , шо в его стране делается , если он настолько туп , что не понимает , что как раз выборы хоть что-то могут изменить , то и слава Богу шо не ходють ?!

А шо лучше , шобы за Дарта Ведера проголосовали б эти ?!
Или па-приколу за Грызлова с ****** ?!
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16.11.2020 19:17 Ответить
Мда. Вертели избиратели. Вас и прочих клоунов. КАТАСТРОФААААА!!!
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16.11.2020 19:23 Ответить
Головна проблема місцевих виборів - катастрофічно низька явка виборців, це полегшує фальсифікації, - Турчинов - Цензор.НЕТ 835
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16.11.2020 19:55 Ответить
Так вирус же, все мои знакомые не пошли на выборы именно из-за него.
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16.11.2020 20:07 Ответить
Solomon, твоих знакомых убьет не вирус, а их долбое...изм.
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16.11.2020 20:15 Ответить
Пропорційна виборча система є не прийнятною для держави через відсутність і непритаманність партійної структурованості для українського суспільства. Така виборча система сприяє поширенню та укоріненню корупції в органах держаної влади, занепаду парламентаризму та демократії, депутати списочники, в результаті партійного відбору, апріорі виявляються гіршими представниками українського суспільства, зазвичай не представляють інтересів виборців, а лише інтереси олігархічних кланів - засновників таких партій. Патріотичних партій у державі немає, усі українські партії насправді обслуговують лише свої меркантильно-корупційні інтереси, що доведено історією існування та діяльності таких партій. Організація, проведення та підрахунок результатів виборів в державі відбуваються де факто представниками цих партій, що є зацікавленими у результатах виборів на свою користь особами. За таких умов сподіватися на демократичні чесні та справедливі вибори є неможливим. Не дивно, що виборці не захотіли йти на вибори і голосувати.
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16.11.2020 21:27 Ответить
Молодь чекає на вибори в смартфоні , через додаток "Дія" . Перестаньте волочити мішки з макулатурою з усієї України в Київ . Будьте цивілізованими . Бо буде і далі так , що " В бій ідуть одні пенсіонери" , ті кому 60+
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16.11.2020 22:59 Ответить
 
 