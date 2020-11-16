Главная проблема местных выборов - катастрофически низкая явка избирателей, это облегчает фальсификации, - Турчинов
Катастрофически низкая явка избирателей показательна для повторных выборов 15 ноября.
Об этом на брифинге заявил руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Для примера, в городе Сумы всего на избирательные участки пришло 19% избирателей. Это серьезная проблема, потому что именно в условиях такой низкой явки очень легко фальсифицировать результаты выборов", - подчеркнул он.
Турчинов связывает низкую активность избирателей с растерянностью людей из-за кононакризиса, с которым не справляются власти.
Он напомнил, что кандидаты от "ЕС" будут бороться за должности мэров во Львове и Ривно на повторных выборах 22 ноября. Он призвал избирателей быть активнее: "От вас зависит, пройдут выборы честно или нет. От вашей позиции зависит будущее ваших городов. Низкая явка, отказ идти на избирательные участки приведет к тому, что результаты можно будет очень легко исказить. И подкуп избирателей, и фальсификация результатов, и использование админресурса приведет к тому, что городами будут управлять те люди, за которых не голосовало большинство их жителей".
Напомним, по неофициальным данным ЦИК, явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила в среднем 24%. При этом самая высокая явка - 34,29% - зафиксирована в Хмельницкой области на выборах Каменец-Подольского городского головы. На Киевщине выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%. На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы - 25,14%. Мэра Краматорска Донецкой области пришли выбирать 23,14% избирателей. В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах - 19,02%.
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Пенсы - пейсаты ... очень созвучно !
Вообще - токо диктатура меня любимого . Собирается коммисиия и решает , кому можно голосовать , а кому нет . Кому незя - того ещё и кастрировать , шобы не разбмножался .
Потом и газовые печи подтянутся !
Те ж років тисяч кілька ... Топто теж вдала країна .
Коли більшовики прийли до влади , то правячий клас складав тоді 1% населення імперії . Вони (більшовики) сказали сьобі -- якого фуя нам рахуватися с такою меньшостю . Давайте її ліквідуємо ... Наслідки ми бачимо . Наслідки сортування суспільства .
Не соромно з Ізраїлю таке пропонувати ?!
40-летние плохо понимают, что происходит в мире и в стране. Голосуют за "брат, кум, сват". Все остальное пох.
Убежден: право голосовать и право быть избранным надо заслужить. А вот по каким критериям отбирать - тема отдельного разговора.
Всеобщее избирательное право - редчайшая глупость. Только цензами/ситами должны быть не расовая, половая принадлежность и т.д., но способность думать головой. Что-то типа теста/экзамена. Сдал - иди голосуй. Сдал на отлично - получи право быть избранным.
Давайте визначимся -- що коїтся в світі , то на відносно невульгарному рівні знають десь 0.001% в будь який країні . За таким визначенням в США взагалі можуть голосувати тільки тисяч 15-20 . В основному професійні політологи й історики . Юристи не усі . Інженери -- майже ніхто . Вузька спеціалізація . Що коїться в країні знає на кілька порядків більше .
Мій досвіт каже , що тоді дозволити голосувати можливо лише студентам з тих кому нема 30 років . Серед молоді в рази меньше розуміння політики, ніж серед тих кому 40...50 ... 60 років .
Бо молоді крім студенства -- усе похер !
Маю глибоке внутрішнє переконання, що в країнах, які є світові лідери, вибори - це докорація і спосіб тримати нарід у покорі. Вам не подобаєтся влада? Ніяких бунтів. Через п'ять вибирете того, кто подобається.
А через п'ять років... "не важливо як голосують, важливо як рахують".
Я не жив в Америці, однак міркую, що у демократів і республіканців - господарі одні. Американські вибори - це просто грандіозне шоу. Але без нього контролювати мільйони тих, хто звик жити за рахунок держдопомоги, буде украй важко.
Ще раз повторюю: право обирати і право бути обранним, треба заслужити. Нікого не дивує те, що потрапити у збірну країни, приміром, по футболу необхідно бути кращим? Чи отримати право массажувати ноги футболістів треба теж пройти відбір серед тисяч бажаючих?
Низкая явка , шо проще назвать неявка на выборы многих -- это единственный демократический способ отлучить хотя бы пассивное быдло от принятия решений .
Ну если кому-то похер , шо в его стране делается , если он настолько туп , что не понимает , что как раз выборы хоть что-то могут изменить , то и слава Богу шо не ходють ?!
А шо лучше , шобы за Дарта Ведера проголосовали б эти ?!
Или па-приколу за Грызлова с ****** ?!