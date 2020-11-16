Окружной админсуд получил 3 иска с требованием отменить карантин выходного дня, все - из Львова

В Окружной административный суд г. Киев (ОАСК) с обжалованием карантина "выходного дня" обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр им. Леси Украины и Львовский Киноцентр.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Истцы просят суд отменить установленные правительством дополнительные карантинные ограничения в период с 00 час. 00 мин. субботы до 00 час. 00 мин. понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.

Истцы считают, что эти ограничения негативно повлияют на деятельность заведений культуры и приведут к потерям около 50% доходов за выходные дни.

Также на Цензор.НЕТ: Чтобы помочь бизнесу, карантин выходного дня признают форс-мажором, - Шмыгаль

Ответчиком во всех трех исках выступает Кабинет министров Украины.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.