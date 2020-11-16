"ЕС" призывает срочно провести в Украине массовое бесплатное тестирование на COVID-19, - Порошенко

Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Массовое тестирование - это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает "Европейская Солидарность".

Для этого фракция "ЕС" в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с COVID-19.

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"Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и пресечение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Всеобщее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места", - убежден Порошенко.

"В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания", - объясняет пятый президент.

Напомним, в Словакии с 8:00 пятницы, 23 октября, началось всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Оно продолжалось до 8 ноября. Участвовать в акции можно было по своему желанию. Тем не менее, отказавшимся сдать анализы пришлось уйти на 10-дневный карантин. К организации тестирования привлечены восемь тысяч военных. Власти также призывают медиков и студентов помочь в проведении мероприятий. Глава минздрава Марек Крайчи заявил, что присоединится к одной из бригад.

Правительство Австрии намерено провести массовое тестирование населения на наличие коронавируса. Аргументируя такой замысел правительства, Курц, в частности, указал на опыт Словакии, где недавно власти в течение двух выходных проверила большую часть своего 5,5-миллиона населения и отправила на карантин десятки тысяч граждан.

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