"ЕС" призывает срочно провести в Украине массовое бесплатное тестирование на COVID-19, - Порошенко
Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан.
Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Массовое тестирование - это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает "Европейская Солидарность".
Для этого фракция "ЕС" в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с COVID-19.
"Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и пресечение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Всеобщее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места", - убежден Порошенко.
"В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания", - объясняет пятый президент.
Напомним, в Словакии с 8:00 пятницы, 23 октября, началось всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Оно продолжалось до 8 ноября. Участвовать в акции можно было по своему желанию. Тем не менее, отказавшимся сдать анализы пришлось уйти на 10-дневный карантин. К организации тестирования привлечены восемь тысяч военных. Власти также призывают медиков и студентов помочь в проведении мероприятий. Глава минздрава Марек Крайчи заявил, что присоединится к одной из бригад.
Правительство Австрии намерено провести массовое тестирование населения на наличие коронавируса. Аргументируя такой замысел правительства, Курц, в частности, указал на опыт Словакии, где недавно власти в течение двух выходных проверила большую часть своего 5,5-миллиона населения и отправила на карантин десятки тысяч граждан.
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Первая часть антиковидного плана "Европейской солидарности" - требование немедленно прекратить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные с медицинскими вопросами,партия уже подала законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с ковидом. В частности, на бесплатное тотальное тестирование, на бесплатные лекарства в соответствии с медицинскими протоколами лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману.
-Требуем выплатить деньги семьям всех медиков, которые отдали свои жизни, защищая нас с вами. Сейчас речь идет о 238 семьях. По страхованию медицинских работников мы боремся еще с марта,обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам. "Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованного в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривен, то получить он должен 24000, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас.
-Кроме того, "ЕС" требует открыть для общего доступа, - независимо от должности и статуса больного, - все ведомственные больницы, хотя бы на время ковида, но сейчас. В частности МВД, СБУ, "Укрзализныци", Госуправления делами - "Феофанию".
Партия также требует обеспечить доступ каждого к кровати кислорода, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом.
-Следует продлить на 2021 год применение налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, оказывающих благотворительную бесплатную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с ковидом.
"Расходы семей на тесты и лечение ковида предлагаем вычитать из базы налогообложения физических лиц", - добавляет Порошенко.
По его словам, в ближайшие дни "Европейская солидарность" обнародует отдельный план поддержки физических лиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени страдают от различных карантинных ограничений.