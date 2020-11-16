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Новости Коронавирус и карантин
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"ЕС" призывает срочно провести в Украине массовое бесплатное тестирование на COVID-19, - Порошенко

Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Массовое тестирование - это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает "Европейская Солидарность".

Для этого фракция "ЕС" в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с COVID-19.

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"Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и пресечение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Всеобщее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места", - убежден Порошенко.

"В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания", - объясняет пятый президент.

Напомним, в Словакии с 8:00 пятницы, 23 октября, началось всеобщее бесплатное тестирование населения на коронавирус. Оно продолжалось до 8 ноября. Участвовать в акции можно было по своему желанию. Тем не менее, отказавшимся сдать анализы пришлось уйти на 10-дневный карантин. К организации тестирования привлечены восемь тысяч военных. Власти также призывают медиков и студентов помочь в проведении мероприятий. Глава минздрава Марек Крайчи заявил, что присоединится к одной из бригад.

Правительство Австрии намерено провести массовое тестирование населения на наличие коронавируса. Аргументируя такой замысел правительства, Курц, в частности, указал на опыт Словакии, где недавно власти в течение двух выходных проверила большую часть своего 5,5-миллиона населения и отправила на карантин десятки тысяч граждан.

Также читайте: Порошенко пожелал выздоровления Зеленскому и вспомнил о 40 миллиардах из "коронавирусного фонда"

Автор: 

законопроект (3219) карантин (16729) Порошенко Петр (19590) тестирование (496) Европейская Солидарность (1051) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Честно сказать, эта эпидемия - детские шалости по сравнению с нападением Кацапии.

Решить эту проблему - как два пальца об асфальт.

Я представляю, как бы наруководил этот отмороженный утырок в 2014 году на месте Пороха.

Уже б давно в Жмеринке в отделении Собеса РФ кацапскую вакцину отловленным впрыскивали
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16.11.2020 19:22
+18
Я бы с превеликим моим удовольствием прошёл бы тест ,оплаченный лично Порошенко,любящим тратить чужие и копить свои.
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16.11.2020 19:45
+16
Хорошая идея, вопрос, где взять деньги?
Порошенко может конечно, вместе с другом Ахметовым и кумом Медведчуком и прочими сидящими на ресурсах, которые как бы народу принадлежать и скинуться, но думаю дело не пойдет дальше призывов.
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16.11.2020 19:35
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Может быть организовали бы бесплатную выдачу масок, те которые с зимы их "скомуниздили" из госрезерва?
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16.11.2020 20:58 Ответить
Це змагання - хто перший приборкає злючий вірус - ні до чого доброго країну не призведе.
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16.11.2020 21:03 Ответить
в этой статье имеет смысл читать только удалённые комментарии-крестики.
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16.11.2020 21:15 Ответить
так і заспамимо.
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16.11.2020 23:17 Ответить
Шото я не пойняв Пороха: то 5 елемент закривати не хоче, то масове тестування згадав. Петро, ти або хрестик зніми або труси вдягни.
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16.11.2020 21:33 Ответить
5 элемент это зеленского, не смотри фейсбук
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16.11.2020 21:38 Ответить
закушуй
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16.11.2020 22:20 Ответить
Если массово пойти на тесты, заражение гарантировано; именно по причине массовости мероприятия.
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16.11.2020 21:39 Ответить
Вчера как раз сдавал тест в Синево, желающих и так полно, но никакой давки нет - впускают в холл по 2 человека, внутри все дезинфицируют после каждого зашедшего и вышедшего включая дверные ручки. Другой вопрос в том где взять столько денег, ПЦР тест у них стоит 1к грн, даже на 30 млн жителей это уже выйдет дохрена как много денег, а сделать за свои как я могут менее 2%.
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17.11.2020 14:01 Ответить
Порошенко представил план спасения от коронавирусного кризиса
Первая часть антиковидного плана "Европейской солидарности" - требование немедленно прекратить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные с медицинскими вопросами,партия уже подала законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с ковидом. В частности, на бесплатное тотальное тестирование, на бесплатные лекарства в соответствии с медицинскими протоколами лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману.
-Требуем выплатить деньги семьям всех медиков, которые отдали свои жизни, защищая нас с вами. Сейчас речь идет о 238 семьях. По страхованию медицинских работников мы боремся еще с марта,обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам. "Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованного в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривен, то получить он должен 24000, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас.
-Кроме того, "ЕС" требует открыть для общего доступа, - независимо от должности и статуса больного, - все ведомственные больницы, хотя бы на время ковида, но сейчас. В частности МВД, СБУ, "Укрзализныци", Госуправления делами - "Феофанию".
Партия также требует обеспечить доступ каждого к кровати кислорода, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом.
-Следует продлить на 2021 год применение налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, оказывающих благотворительную бесплатную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с ковидом.
"Расходы семей на тесты и лечение ковида предлагаем вычитать из базы налогообложения физических лиц", - добавляет Порошенко.
По его словам, в ближайшие дни "Европейская солидарность" обнародует отдельный план поддержки физических лиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени страдают от различных карантинных ограничений.
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16.11.2020 23:03 Ответить
зелена папуга записує видосики, барига знайшов на чому попіаритись, опзжопа робить привівку спутнік-в, від якої щоб вона луснула скоріше, тепер таке життя
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17.11.2020 01:30 Ответить
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