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Новости Местные выборы-2020
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В Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях пройдут повторные местные выборы, - ЦИК

В Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях пройдут повторные местные выборы, - ЦИК

В некоторых городах на Киевщине, Черниговщине, Винниччине и Сумщине пройдут повторные местные выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Фейсбуке.

"Выборы могут быть признаны не состоявшимися, например, если избранный человек отказывается от мандата либо должности или если избирательный процесс был приостановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения. Пока известно о 4 областях, где снова проведут голосование: Киевская, Черниговская, Винницкая, Сумская", - рассказали в ЦИК.

Отмечается, что на 17 января 2021 года уже назначены выборы городского головы Новгород-Северского Черниговской области, на 31 января 2021 года - городского головы Борисполя, на Киевщине. Избранные на выборах 25 октября мэры этих городов умерли.

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голосование (1395) местные выборы (2752) ЦИК (3644)


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В Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях пройдут повторные местные выборы, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9410
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16.11.2020 19:40 Ответить
Умерли трое новоизбранных мера. Какова вероятность подобного?

Можна только представить что в реале происходит со смертностью обычных людей.
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16.11.2020 19:40 Ответить
От болезни или на нее списали..
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16.11.2020 19:50 Ответить
ЦИК - "Повторные местные выборы пройдут в Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях"

З приводу Вінницької області; у Гройсмана ВВС взяло нещодавно інтерв'ю: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54934233

У Вінницькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях відбудуться повторні місцеві вибори, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3342
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16.11.2020 20:21 Ответить
 
 