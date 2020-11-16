В Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях пройдут повторные местные выборы, - ЦИК

В некоторых городах на Киевщине, Черниговщине, Винниччине и Сумщине пройдут повторные местные выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Фейсбуке.

"Выборы могут быть признаны не состоявшимися, например, если избранный человек отказывается от мандата либо должности или если избирательный процесс был приостановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения. Пока известно о 4 областях, где снова проведут голосование: Киевская, Черниговская, Винницкая, Сумская", - рассказали в ЦИК.

Отмечается, что на 17 января 2021 года уже назначены выборы городского головы Новгород-Северского Черниговской области, на 31 января 2021 года - городского головы Борисполя, на Киевщине. Избранные на выборах 25 октября мэры этих городов умерли.