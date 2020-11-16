Омеляну огласили обвинительный акт в деле о недополучении средств госбюджетом из-за сокращения портовых сборов, - САП
В Высшем антикоррупционном суде Украины 16 ноября состоялось подготовительное заседание по делу бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, в заседании принимал участие прокурор Cпециализированной антикррупционной прокуратуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.
Прокурор САП огласил обвинительный акт по делу экс-министра, которого подозревают в причастности к недополучению средств государственным бюджетом Украины.
По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила рассмотрение дела по существу и фактически его начала. Суд объявил перерыв до 18 ноября, сказано в сообщении.
Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года. Экс-министра подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил 173,1 млн грн.
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на более дальнее расстояние его подельники и кураторы не отпустят
Його теж судитимуть ?
Телефонним правом, напевно.
До речі, наказ видано на підставі Постанови Кабміну.
а якшо хтось спас тонущего мальчіка, но потєряв його шапочку, то за потєрю шапочки должен отсидіти ?
Тест на IQ також потрібно. Платники податків мають право знати хоча би середній рівень правозахисників, які живуть їх коштом.