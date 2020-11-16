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Омеляну огласили обвинительный акт в деле о недополучении средств госбюджетом из-за сокращения портовых сборов, - САП

Омеляну огласили обвинительный акт в деле о недополучении средств госбюджетом из-за сокращения портовых сборов, - САП

В Высшем антикоррупционном суде Украины 16 ноября состоялось подготовительное заседание по делу бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, в заседании принимал участие прокурор Cпециализированной антикррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.

Прокурор САП огласил обвинительный акт по делу экс-министра, которого подозревают в причастности к недополучению средств государственным бюджетом Украины.

По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила рассмотрение дела по существу и фактически его начала. Суд объявил перерыв до 18 ноября, сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян: Мне предлагали высокооплачиваемую должность и обещали перестать преследовать, если я перестану критиковать Зеленского

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года. Экс-министра подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил 173,1 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинительный акт в отношении Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов направлен в суд, - САП

Автор: 

порт (732) сбор (298) Омелян Владимир (712)


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Топ комментарии
+24
идиоты
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16.11.2020 19:46
+16
Та ні, не ідіоти, то виродки.
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16.11.2020 19:52
+15
заказ бенедіктової і бубочки
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16.11.2020 19:53
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идиоты
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16.11.2020 19:46 Ответить
Та ні, не ідіоти, то виродки.
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16.11.2020 19:52 Ответить
поєднання
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16.11.2020 20:05 Ответить
Клоуны это КАТАСТРОФА !
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16.11.2020 20:11 Ответить
КАТАСТРОФА - это живущие рядом с нами совковые дебилы
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16.11.2020 21:08 Ответить
заказ бенедіктової і бубочки
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16.11.2020 19:53 Ответить
вглубь планеты метра на полтора-два.

на более дальнее расстояние его подельники и кураторы не отпустят
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16.11.2020 20:07 Ответить
А я от подам в суд, що при Зе наш бюджет не доотримав 10 млрд доларів.
Його теж судитимуть ?
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16.11.2020 19:59 Ответить
Ну якшо Зе як Омелян видав якийсь указ, який прямо зменшив надходження до бюджету - то ласкаво прошу до суду.
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16.11.2020 20:05 Ответить
Сигаретний магнат мав заплатити 20 млрд грн штрафу, але ЗЕ їх відмазав.
Телефонним правом, напевно.
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16.11.2020 20:07 Ответить
Дякуючи знижці бюджет отримав 173,1 млн грн., а без знижки були б доходи менші через конкуренцію з іноземними портами.
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16.11.2020 20:10 Ответить
для цього потрібно порівняти всі надходження до бюджету. Всі-всі-всі причетні. Не лише від портового збору.

До речі, наказ видано на підставі Постанови Кабміну.
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16.11.2020 20:43 Ответить
Ну якшо Зе як Омелян видав якийсь указ, який прямо зменшив надходження до бюджету - то ласкаво прошу до суду.

а якшо хтось спас тонущего мальчіка, но потєряв його шапочку, то за потєрю шапочки должен отсидіти ?
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16.11.2020 22:03 Ответить
блаЗЄнські виродки всі держпідприємства зробили збитковими за один рік, а судять Омеляна.
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16.11.2020 20:04 Ответить
"Із заявами на підтримку рішення Володимира Омеляна 2018 року та необхідності зниження портових зборів в Україні виступили Американська торговельна палата та Європейська Бізнес Асоціація. "
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16.11.2020 20:04 Ответить
А если гиперуп докажет в суде что благодаря снижению ставок портового збора бюджет получил больше за счет увеличения грузоперевалки, венедиктову и следоков посадють или разницу отдадут обвиняемому?...Мля, как все запущено...
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16.11.2020 20:05 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/16/novost/politika/zelenskij-naznachil-21-sudyu Зеленский назначил 21 судью , 22 судья не прошёл по конкурсу ,так как пришёл со свистком
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16.11.2020 20:19 Ответить
вместо наличмана, говорит он уже заплатил ....
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16.11.2020 21:29 Ответить
Терміново відправити усіх прокуроків і суддів на штудування "Економікс" Поля Семюельсона, з обовязковим здаванням заліку.
Тест на IQ також потрібно. Платники податків мають право знати хоча би середній рівень правозахисників, які живуть їх коштом.
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16.11.2020 20:23 Ответить
Железная судейская логика- чтоб коровы давали больше дешевого молока, их надо чаще доить и реже кормить. Так шо ж вы медлите, зебилы, поднимите портовые зборы в 1000 раз и заживем! Все ж просто... как для идиотов... А конкуренция? Не, не читали...
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16.11.2020 20:26 Ответить
Дебилы судят умных. Недоучки руководят страной.
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16.11.2020 20:38 Ответить
И так в наши порты не хотят заходить суда, так нет нужно увеличить поборы! Когда в порты будут только заходить бенины и медвейчука яхты, тогда ввидут сбор с чаек, за то, что срут на пирс и срыбаков за то, что бычка ловят.
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16.11.2020 21:30 Ответить
судьи хотят жрать
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16.11.2020 21:30 Ответить
Страну оккупировали дебилы с помощью дебилов.
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16.11.2020 21:51 Ответить
зебілів, шановний добродію, дебіли на вибори не ходять - їх просто пхають до влади.
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17.11.2020 00:42 Ответить
А була б та кількість суднозаходів, якщо би не знижено було тарифи??? Отримали б хоча 173 мільйони??? Тре ще пам'ятати, що Чорне море є закритим - судну тре пройти Босфор з Дарданелами, в обидва боки, оплативши ще там збори...
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16.11.2020 22:13 Ответить
 
 