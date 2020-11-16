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Новости Местные выборы-2020
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Садовый и Синютка потратили на избирательные кампании почти 5 млн грн, - "ОПОРА"

Садовый и Синютка потратили на избирательные кампании почти 5 млн грн, -

Кандидаты в мэры Львова Андрей Садовый и Олег Синютка в сумме потратили на свои избирательные кампании почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

"Они потратили 4 721 692,09 гривен. Иван Василишин вообще не открывал счета своего избирательного фонда. Кампании Оксаны Юринец, Игоря Зинкевича финансировались со счетов избирательных фондов политических партий, от которых баллотировались кандидаты. Андрей Садовый и Олег Синютка подадут окончательные документы после повторного голосования", - сказано в сообщении "ОПОРЫ".

Читайте на Цензор.НЕТ: Садовый о втором туре с Синюткой: резерв избирателей достаточно большой

Окончательные финансовые отчеты во Львовскую городскую ТИК подали 12 из 17 кандидатов на должность городского головы, а именно - Тарас Кльофа, Руслан Кошулинский, Игорь Васюник, Юлия Гвоздович, Ярослав Рущишин, Назарий Брезицкий, Игорь Телишевский, Наталья Ван Доеверен, Игорь Кузьмак, Юрий Бунь, Роман Матис и Остап Стахив.

В первом туре выборов мэра Львова Садовый набрал 40,09%, Синютка - 31,1%.

Второй тур выборов состоится 22 ноября.

Также на Цензор.НЕТ: Синютка о втором туре с Садовым: будем просить избирателей, чтобы поддержали "оппозиционного проукраинского кандидата"

Автор: 

Львов (4580) местные выборы (2752) Садовый Андрей (651) Синютка Олег (66) ОПОРА (247)


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Топ комментарии
+7
Уявіть скільки витратив ЗЕ на кампанію.
Вся Україна була в зелених бігмордах.
Де гроші взяли ?
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16.11.2020 20:01
+3
Танунах, - по 5 миллионов долларов сша, это более реально. Но Львов туристическая мекка Украины. За пару месяцев мерства отобьют и заработают на лохах в разы больше!
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16.11.2020 20:12
+2
Для них це не великі суми.
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16.11.2020 20:00
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Для них це не великі суми.
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16.11.2020 20:00 Ответить
Уявіть скільки витратив ЗЕ на кампанію.
Вся Україна була в зелених бігмордах.
Де гроші взяли ?
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16.11.2020 20:01 Ответить
То папаКарла на абетку дала...
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16.11.2020 20:09 Ответить
те Зе саме йшло по статті витрати. У бородатої бабушки,
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16.11.2020 20:10 Ответить
Это только официально 5 лямов, реально же уходит в разы больше.
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16.11.2020 20:01 Ответить
рассчитывают отбить. причем быстро. какую-нибудь площадь брусчаткой замостить - уже и в плюсе.
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16.11.2020 20:03 Ответить
А Трампа никак нельзя избрать? Он все равно без работы остался?
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16.11.2020 20:06 Ответить
плакать будете комуняки
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16.11.2020 20:12 Ответить
Танунах, - по 5 миллионов долларов сша, это более реально. Но Львов туристическая мекка Украины. За пару месяцев мерства отобьют и заработают на лохах в разы больше!
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16.11.2020 20:12 Ответить
Які це 40,09 у Садового?
За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Андрій Садовий отримав найбільше голосів - 39,96%, за нього проголосували 90 812 виборців. Олег Синютка набрав 31,03%, 70 504 виборці віддали за нього свій голос.Джерело: https://censor.net/ua/n3228100
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16.11.2020 20:15 Ответить
а нормального сміттєвого заводу так і не буде...
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16.11.2020 20:17 Ответить
Нічого. У Садового великий досвід боротьби зі сміттям.
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16.11.2020 20:22 Ответить
 
 