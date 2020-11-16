Садовый и Синютка потратили на избирательные кампании почти 5 млн грн, - "ОПОРА"

Кандидаты в мэры Львова Андрей Садовый и Олег Синютка в сумме потратили на свои избирательные кампании почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

"Они потратили 4 721 692,09 гривен. Иван Василишин вообще не открывал счета своего избирательного фонда. Кампании Оксаны Юринец, Игоря Зинкевича финансировались со счетов избирательных фондов политических партий, от которых баллотировались кандидаты. Андрей Садовый и Олег Синютка подадут окончательные документы после повторного голосования", - сказано в сообщении "ОПОРЫ".

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Окончательные финансовые отчеты во Львовскую городскую ТИК подали 12 из 17 кандидатов на должность городского головы, а именно - Тарас Кльофа, Руслан Кошулинский, Игорь Васюник, Юлия Гвоздович, Ярослав Рущишин, Назарий Брезицкий, Игорь Телишевский, Наталья Ван Доеверен, Игорь Кузьмак, Юрий Бунь, Роман Матис и Остап Стахив.

В первом туре выборов мэра Львова Садовый набрал 40,09%, Синютка - 31,1%.

Второй тур выборов состоится 22 ноября.

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