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По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики

По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МКИП.

В сообщении отмечается: "26 октября 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера.

Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября № 2306 российский актер был включен в перечень.

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена".

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Автор: 

актер (295) россия (95381) Мининформполитики (308)


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Топ комментарии
+15
Оспади, кто это?
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16.11.2020 20:22
+8
И в какую трубу этот потц натрубил?
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16.11.2020 20:26
+8
видимо Байден уже начал работать.. вот и СБУ расдуплилось..
По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 169
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16.11.2020 20:28
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Оспади, кто это?
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16.11.2020 20:22 Ответить
По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 8458

.
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16.11.2020 20:25 Ответить
та так.. наверное в сериалах для дам бальзаковского возвраста снимается...
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16.11.2020 20:25 Ответить
я помню только в сериале "Остров ненужных людей", киллер Коклюш
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16.11.2020 20:42 Ответить
И в какую трубу этот потц натрубил?
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16.11.2020 20:26 Ответить
З "Кварталом" не домовився.
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16.11.2020 21:40 Ответить
Що за поц?
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16.11.2020 20:23 Ответить
Широко известный поц... в очень узких кругах..😃
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16.11.2020 20:52 Ответить
А шо це за "братнавєк" і чому про нього тут згадується?
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16.11.2020 20:24 Ответить
Ух ты! И сколько эта титаническая работа стоила налогоплательщикам?
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16.11.2020 20:25 Ответить
видимо Байден уже начал работать.. вот и СБУ расдуплилось..
По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 169
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16.11.2020 20:28 Ответить
ПроХвесора Шапошніковіча реабілітують, а замість нього якогось Трубадура підставили....🤣 клоуни зелені....
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16.11.2020 20:54 Ответить
Коли припиниться ця маячня?
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16.11.2020 21:16 Ответить
да шож это такое ****?!!
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16.11.2020 21:33 Ответить
Ну сдуреть с такой фамилией! А вдруг на зону? Даже по мелочи там на 3-4 года. Та капец сразу!
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16.11.2020 21:47 Ответить
В бандитско -полицейских сериалах снимается,как россияне друг друга из-за денег убивают.А российской полиции все по барабану,лишь бы бабло срубить.Таких поощрять надо а не запрещать
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17.11.2020 09:54 Ответить
 
 