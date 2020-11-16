По представлению СБУ российский актер Трубинер внесен в санкционный список Украины, - Мининформполитики

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МКИП.

В сообщении отмечается: "26 октября 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера.

Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября № 2306 российский актер был включен в перечень.

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена".

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