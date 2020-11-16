Степанов о возможной отставке: у меня нормальные рабочие отношения с Зеленским

Министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на вопрос о возможной отставке рассказал о нормальных рабочих взаимоотношениях с президентом Владимиром Зеленским.

На этот вопрос Степанов отвечал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У меня абсолютно конструктивные нормальные рабочие отношения с Президентом страны, сегодня был селектор, который проводил Владимир Александрович, поэтому все абсолютно нормально и в рабочем порядке", - ответил Степанов на вопрос относительно информации о возможной отставке с должности главы Минздрава.

Ранее о запланированной отставке Степанова рассказала волонтер Оксана Сухорукова. Она вместе с другими волонтерами в конце прошлой недели побывала в Офисе Президента. На встрече обсуждали противодействие COVID-19. "К тому времени, когда мы были в ОП, решения об увольнении Степанова уже было принято", - написала Сухорукова.

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