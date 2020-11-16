Степанов о возможной отставке: у меня нормальные рабочие отношения с Зеленским
Министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на вопрос о возможной отставке рассказал о нормальных рабочих взаимоотношениях с президентом Владимиром Зеленским.
На этот вопрос Степанов отвечал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У меня абсолютно конструктивные нормальные рабочие отношения с Президентом страны, сегодня был селектор, который проводил Владимир Александрович, поэтому все абсолютно нормально и в рабочем порядке", - ответил Степанов на вопрос относительно информации о возможной отставке с должности главы Минздрава.
Ранее о запланированной отставке Степанова рассказала волонтер Оксана Сухорукова. Она вместе с другими волонтерами в конце прошлой недели побывала в Офисе Президента. На встрече обсуждали противодействие COVID-19. "К тому времени, когда мы были в ОП, решения об увольнении Степанова уже было принято", - написала Сухорукова.
Также на Цензор.НЕТ: Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова
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Других критериев деятельности нема.
а от бубочка нивчом невинуват.
народ от вас - ворюг-дилетантов - устал..
Так что с ослом ты там можешь хоть в десна целоваться...но для зеленого монобольшинсва осел похоже уже никто..
Министр здравоохранения Максим Степанов (который приболел коронавирусом) завязал на руке красную нить. Талисман министра вызвал недоумение в сети )))
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тиха украИнская ночь,
но сало надо перепрятать...)
За січень-вересень найбільше українців померли від хвороб системи кровообігу - 256 474 українців, з яких:
- 177 397 осіб - від ішемічної хвороби серця;
- 50 019 осіб - від цереброваскулярних хвороб;
- 2 380 осіб - від алкогольної кардіоміопатії.
На другому місці за смертністю громадян - летальні випадки через новоутворення - 51 817 осіб, 51 353 з яких - пішли з життя через злоякісні новоутворення в організмі.
Від хвороб органів травлення за 9 місяців в Україні померли 15 259 людей, 1 212 з яких страждали від алкогольної хвороби печінки. Від ураження органів дихання померли 7 444 громадянина, 4026 з них пішли з життя, хворіючи на грип або пневмонію.
Від інфекційних і паразитарних хвороб померли 4 761 особа: 2 052 - від туберкульозу, 2019 - від ВІЛ. Хвороби крові й кровотворних органів або ж окремі порушення із залученням імунного механізму забрали життя 135 українців.
Від ендокринних хвороб, розладів харчування та порушення обміну речовин за січень-вересень померли 1 487 громадян, з них 1 337 - від цукрового діабету. Також за цей період померло 662 людини, які страждали від розладів психіки та поведінки, 498 з них пішли з життя через наслідки вживання алкоголю.
Від хвороб нервової системи померли 2 837 людини.
Через зовнішні обставини за 9 місяців стали жертвами 18 455 українців:
- транспортні нещасні випадки - 2 346;
- випадкове утоплення та занурення у воду - 1 147;
- нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я - 689;
- випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) - 1 029;
- випадкове отруєння та дія алкоголю - 1 383;
- навмисне самоушкодження - 4 236;
- наслідки нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження - 880.
За даними Держстату за 9 місяців від інших хвороб померли:
- від хвороб шкіри та підшкірної клітковини померла 341 людина;
- від хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини - 290 осіб;
- вагітність, пологи та післяпологовий період - 24 жінки;
- від хвороби сечостатевої системи - 1731 людина;
- внаслідок природжених вад розвитку, деформації та хромосомні аномалії - 657 осіб;
- симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках - 12 582 людей;
- окремі стани, що виникають у перинатальному періоді - 774 особи.
Незважаючи на те, що щодня в Україні фіксують зростання кількості нових випадків захворювання коронавірусів, смертність в 2020 році залишається нижчою за минулорічну.
Державна служба статистики України оприлюднила дані, згідно з якими пандемія коронавирусу на статистику поки не вплинула. З початку року в нашій країні померло 378 315 українців. Це на 16 304 осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року - в 2019 році за січень-вересень померло 394 619 осіб.
Смертність - дуже надійний статистичний показник. В Україні абсолют
Смертність - дуже надійний статистичний показник. В Україні абсолютна більшість смертей реєструється, на відміну від кількості захворюваності.А тепер спитаємо у степанова та інших дерибанщиків бюджетних коштів: якби не ковідна істерія, то чи можна було б так нагло красти?