Администрация московского СИЗО "Лефортово" отказалась пускать украинского консула к крымчанину Кашуку, - родственники

Администрация московского следственного изолятора "Лефортово" отказала украинскому консулу в визите к осужденному в оккупированном Крыму Денису Кашуку, поскольку считает его гражданином России.

Об этом правозащитному центру ZMINA сообщила мать заключенного Екатерина Кашук, ссылаясь на первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову, пишет Цензор.НЕТ.

"Такой ответ из "Лефортово" прислали три недели назад. Я бы очень хотела, чтобы украинский консул добился встречи с Денисом", - сказала она.

Вместе с тем Екатерина Кашук призвала власти Украины прислать новогодние открытки украинцам, которые удерживаются в России по политическим мотивам. По ее словам, это могло бы поменять отношение к ним в местах заключения.

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"Мне Николай Карпюк рассказал, как бывший президент Петр Порошенко и экс-министр иностранных дел Павел Климкин прислали ему открытки к Новому году. Хотя эта открытка пришла с опозданием, все равно даже сокамерники были так удивлены: "Как это так? Тебе сам президент написал?" - пересказала Екатерина Кашук.

На сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве нет информации об отказе во встрече, отмечают Крым.Реалии.

Напомним, в декабре 2019 года российские силовики задержали Дениса Кашука. ФСБ России вменила ему три статьи Уголовного кодекса России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) по факту задержания и лишения свободы жителя Симферополя Дениса Кашука.

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Судья подконтрольного России Армянского городского суда Лариса Лихачева приговорила симферопольца к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима. Адвокат Кашука при этом сообщил, что не планирует обжаловать приговор.

МИД Украины выразило решительный протест России из-за приговора гражданину Украины Денису Кашуку.