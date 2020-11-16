Прекратить разворовывание "коронавирусного фонда" и не закатывать деньги в асфальт, - Порошенко представил cвой план борьбы с СOVID-19

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" представил план спасения Украины от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Порошенко требует немедленно прекратить разворовывание коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Непрофессионализм, дилетантизм, полная несостоятельность зеленой власти поставили страну и людей на грань национальной катастрофы. Многих жертв можно было бы избежать, немало жизней - спасти. Если бы власть с ответственностью и профессионально отнеслась к защите от пандемии, а не закатывала ковидные деньги в асфальт по цене, как будто драгоценные металлы ", - отметил пятый Президент.

"Первая часть антиковидного плана "Европейской Солидарности" - требование немедленно прекратить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные с медицинскими вопросами. Только вдумайтесь:из более чем тридцати девяти миллиардов, уже спущенных из Фонда, больше 20 миллиардов пошли на "Велике крадівництво" на дорогах ", - подчеркнул Порошенко.

"Мы подали законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с ковидом. На бесплатное полное тестирование, как это делается в Словакии и Австрии, на бесплатные лекарства согласно медицинских протоколов лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману. А 20 миллиардов уже потраченных не по назначению должны быть возвращены туда откуда их изъяли весной - местному самоуправлению, как целевая субвенция исключительно для противодействия ковиду", - акцентировал Порошенко.

"Наши жизни в первую очередь зависят от медиков. Поэтому следует гарантировать им страхование на случай заболевания коронавирусной болезнью, а не только в случае смерти от нее. Министр здравоохранения говорит, что умерли уже 258 медицинских работников. Министр социальной политики отчитывается, однако, что только20 наследников погибших врачей получили надлежащую по закону компенсацию. Требуем выплатить средства семьям всех медиков, отдавших свои жизни, защищая нас с вами. Речь идет о 238 семьях. За страхование медицинских работников мы боремся еще с марта, когда я подписал соответствующий законопроект", - сказал Порошенко.

Он также призвал обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам. Власть медиков презирает и обманывает не только на страховании, но и и на обещанных 300-процентных доплатах. Чинуши сидят с секундомером и поминутно фиксируют, когда врач зашел и вышел из палаты. Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованного в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривен, то получить он должен 24 000, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас. Потому что своей жизнью медики рискуют течение всей смены", - акцентировал Порошенко.

Пятый Президент подчеркнул - важно обеспечить переподготовку врачей и не допустить критической нехватки медицинских кадров при дальнейшем росте числа больных. "Кровати найти и купить гораздо проще, чем подготовить специалиста, способного оказать действенную помощь", - говорит Порошенко.

"Требуем открыть для общего доступа - независимо от должности и статуса больного, - все ведомственные больницы, хотя бы на время ковида, но сейчас. В частности МВД, СБУ, "Укрзализныци", Госуправление делами - знаменитую "Феофанию". Руководители этих больниц должны публично отчитываться о количестве госпитализированных пациентов из числа простых украинцев. Офис президента и ДУСя лгут, когда они утверждают, что "Феофания" сейчас доступна для всех. Кто-то еще в марте записал видосик и поклялся, что у нас не будет государственных больниц для избранных во время ковида, но для себя любимого сделал исключение. Я когда болел не занимал место в "Феофании", есть люди, которым оно нужнее и это точно не Зеленский", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Требуем обеспечить доступ каждой кровати к кислороду, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом", - отметил Петр Порошенко.

"В течение нескольких недель необходимо провести бесплатное полное тестирование для эффективного разрыва цепочек заболевания" - сказал Порошенко.

"А учреждения здравоохранения и образования, пенсионеров и многодетные семьи следует обеспечить бесплатными масками и средствами дезинфекции", - сказал пятый Президент.

"Следует продлить на 2021 год применение налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, которые оказывают благотворительную бесплатную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с ковидом. Расходы семей на тесты и лечение ковида предлагаем вычитать из налогооблагаемой базы физических лиц", - продолжил Порошенко.

По его словам, в ближайшие дни "Европейская Солидарность" обнародует отдельный план поддержки физических лиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени страдают от различных карантинных ограничений.

"Все предлагаемые нами решения должны быть приняты немедленно, на этой неделе, завтра в Верховной Раде", - призвал Порошенко.

"Власть не просто растратила средства, которые парламент выделил на борьбу с ковидом, она упустила время, которое уже не вернуть ни за какие деньги и людей с того света уже тоже не вернуть", - добавил он.

Пятый Президент обратился к Владимиру Зеленскому: "Вот вам готовый план. Не придумали своего - берите и делайте чужое. Вы взяли на себя ответственность за страну. И пока с вас ее никто еще не снял, то несите эту непосильную для вас ношу. Спуститесь с экранов и мониторов на грешную землю и помогайте людям. Нам всем надо продержаться до вакцины, относительно проведения испытаний которой есть оптимистичные новости".