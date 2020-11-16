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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце

Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по

Российские власти Крыма определили единого подрядчика разработки научно-проектной документации по "реконструкции" гарема в Ханском дворце Бахчисарая. Стоимость работ составит свыше 10,6 млн рублей.

Об этом говорится в указе марионетки Кремля Сергея Аксенова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Определить федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия "Ханский дворец" (XVI-XIX века) по адресу Республика Крым, Бахчисарай, ул. Речная, 133 в части объекта культурного наследия "Гарем", - говорится в документе.

Уточняется, что проектно-сметная документация должна быть готова к декабрю 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму не смогли найти компанию для реконструкции водопровода Южного берега, - СМИ

По данным издания, президент России Владимир Путин, обращаясь к членам Совета Федерации, поручил выделить дополнительные средства на "реставрацию" различных объектов культурного наследия в России, в список вошли два дворца, находящиеся в оккупированном Крыму - Ханский и Воронцовский.

Российские власти полуострова ранее собирались отреставрировать пять объектов Ханского дворца, среди которых Графский корпус и Ханская кухня. Стоимость работ оценивалась в 265 млн рублей. Сергей Аксенов рассказал, что "реставрацию" Ханского дворца в Бахчисарае завершат в 2021 году.

Напоминаем, оккупационная российская власть в Крыму инициировала реставрацию Ханского дворца, в ходе которой произошла необоснованная замена черепицы на крыше мечети дворца, а также изменены внешние и внутренние конструкции памятника, что нарушает его подлинность. По словам экспертов, сооруженный вокруг главного корпуса дворца тяжелый металлический каркас с навесом может стать причиной проседания грунта. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей на стенах храма, а старинные деревянные укрепления залили бетоном.

Бахчисарайский ханский дворец - единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Незадолго до оккупации Крыма Россией был включен в предварительный список культурных объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Также читайте: Украина ждет от ЮНЕСКО направления мониторинговой миссии для проверки состояние Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук

Автор: 

Крым (26369) реконструкция (200) Бахчисарай (72)


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Топ комментарии
+5
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 697
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16.11.2020 21:10
+3
Кацапы фанерных женщин там порасставляют и геройски "возьмут", аки фанерный рейхстг. Ибо нет покоя 3,14здоватым.
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16.11.2020 21:01
+3
И почему из всего, за что берутся рукожопые кацапские "мастера", получается Ж*ПА?
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16.11.2020 21:23
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Кацапы фанерных женщин там порасставляют и геройски "возьмут", аки фанерный рейхстг. Ибо нет покоя 3,14здоватым.
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16.11.2020 21:01 Ответить
Да хоть миллиард.
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16.11.2020 21:05 Ответить
ну уж кого кого , а предателей- проституток в свой гарем окупанты найдут с избытком.... наташка поклонская первая претендентка, сам хан ***** из мацквы будет приезжать развлекаться....
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16.11.2020 21:06 Ответить
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 697
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16.11.2020 21:10 Ответить
правильно..а чем жеж там ешшо заниматься? хоть под баян...или балалайку?? ))))
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16.11.2020 21:25 Ответить
Ну вылитый Менделеев---дайте ему в руки таблицу умножения!
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16.11.2020 22:05 Ответить
знаем мы их реконструкции. Уникальные артефакты стырят, а вместо них новодел ширпотребовский поставят. В 2018 г. "при "реконструкции" аутентичные балки из цельного дерева решили заменить клеенными досками - потому что это дешевле, а уникальную черепицу "татарку", сделанную вручную больше 500 лет назад, хотят заменить фабричной черепицей из Италии"
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 8987
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16.11.2020 21:14 Ответить
И почему из всего, за что берутся рукожопые кацапские "мастера", получается Ж*ПА?
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16.11.2020 21:23 Ответить
мац-ква...Бог Меркурий... (оригинал...и две рукожопые реконструкции...)))))
Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 516

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Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце - Цензор.НЕТ 2765

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16.11.2020 21:29 Ответить
апасля боярыни ляпили
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16.11.2020 21:40 Ответить
культяпками в лаптях )))))
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16.11.2020 21:41 Ответить
Ключница водку делала... (с)
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16.11.2020 22:15 Ответить
З 1921 по 1991 рік вся Україна була окупована росіянами. У 1991 році Україна стала незалежною. А куди поділися російські окупанти?...
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16.11.2020 21:37 Ответить
Та шлюх с побережья с учётом не сезона словить всех и в ханский дворец. И на цепку красивую посадить по тогдашним правилам мусульманским---а по теперешним что б не сбёгли профурсетки торохканные! ото и вся реконструкия---та и возможная экономия---или сопрут бабло!
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16.11.2020 22:01 Ответить
Окупанти планують витратити понад 10 млн рублів на документацію щодо "реконструкції" гарему в Ханському палаці - Цензор.НЕТ 9336
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16.11.2020 23:58 Ответить
 
 