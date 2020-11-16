Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце

Российские власти Крыма определили единого подрядчика разработки научно-проектной документации по "реконструкции" гарема в Ханском дворце Бахчисарая. Стоимость работ составит свыше 10,6 млн рублей.

Об этом говорится в указе марионетки Кремля Сергея Аксенова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Определить федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия "Ханский дворец" (XVI-XIX века) по адресу Республика Крым, Бахчисарай, ул. Речная, 133 в части объекта культурного наследия "Гарем", - говорится в документе.

Уточняется, что проектно-сметная документация должна быть готова к декабрю 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму не смогли найти компанию для реконструкции водопровода Южного берега, - СМИ

По данным издания, президент России Владимир Путин, обращаясь к членам Совета Федерации, поручил выделить дополнительные средства на "реставрацию" различных объектов культурного наследия в России, в список вошли два дворца, находящиеся в оккупированном Крыму - Ханский и Воронцовский.

Российские власти полуострова ранее собирались отреставрировать пять объектов Ханского дворца, среди которых Графский корпус и Ханская кухня. Стоимость работ оценивалась в 265 млн рублей. Сергей Аксенов рассказал, что "реставрацию" Ханского дворца в Бахчисарае завершат в 2021 году.

Напоминаем, оккупационная российская власть в Крыму инициировала реставрацию Ханского дворца, в ходе которой произошла необоснованная замена черепицы на крыше мечети дворца, а также изменены внешние и внутренние конструкции памятника, что нарушает его подлинность. По словам экспертов, сооруженный вокруг главного корпуса дворца тяжелый металлический каркас с навесом может стать причиной проседания грунта. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей на стенах храма, а старинные деревянные укрепления залили бетоном.

Бахчисарайский ханский дворец - единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры. Незадолго до оккупации Крыма Россией был включен в предварительный список культурных объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Также читайте: Украина ждет от ЮНЕСКО направления мониторинговой миссии для проверки состояние Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук