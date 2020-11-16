21 и 22 ноября в Ривном объявили рабочими днями из-за протестов предпринимателей и местных выборов, - мэр Хомко
Власти Ровно объявили ближайшие субботу и воскресенье (21-е и 22 ноября) рабочими днями, несмотря на "карантин выходного дня".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 ноября сообщил действующий мэр Владимир Хомко, а соответствующее видео опубликовало местное издание "7 дней".
Хомко отметил, что на принятие решения повлияли протесты предпринимателей, которые проходили у здания мэрии, а также угроза срыва второго тура выборов городского главы из-за них.
После этих выходных будет принято решение о дальнейших карантинных ограничениях.
В Ривном за кресло мэра будут соревноваться кандидат от партии "Рівне разом" Виктор Шакирзян (19,84%) и Александр Третяк (16,93%), которого выдвинула "Европейская солидарность". Действующий мэр города Хомко не баллотировался на новый срок.
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