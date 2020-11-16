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Новости Местные выборы-2020
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21 и 22 ноября в Ривном объявили рабочими днями из-за протестов предпринимателей и местных выборов, - мэр Хомко

21 и 22 ноября в Ривном объявили рабочими днями из-за протестов предпринимателей и местных выборов, - мэр Хомко

Власти Ровно объявили ближайшие субботу и воскресенье (21-е и 22 ноября) рабочими днями, несмотря на "карантин выходного дня".

 Как передает Цензор.НЕТ, об  этом 16 ноября сообщил действующий мэр Владимир Хомко, а соответствующее видео опубликовало местное издание "7 дней".

Хомко отметил, что на принятие решения повлияли протесты предпринимателей, которые проходили у здания мэрии, а также угроза срыва второго тура выборов городского главы из-за них.

После этих выходных будет принято решение о дальнейших карантинных ограничениях.

В Ривном за кресло мэра будут соревноваться кандидат от партии "Рівне разом" Виктор Шакирзян (19,84%) и Александр Третяк (16,93%), которого выдвинула "Европейская солидарность". Действующий мэр города Хомко не баллотировался на новый срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ривном не будут вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье, - горсовет

Автор: 

местные выборы (2752) Ровно (528)


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Ну и хрен с вами
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16.11.2020 22:11 Ответить
Ну а бабусі які загинуть від вірусу, ну і пофіг на них, головне щоб мєлкіє бариги свої 20 сєсєбриників заробили! Справедливість по Хомко!
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16.11.2020 22:14 Ответить
Нет карантина выходного дня. Есть карантин с 00.00 субботы по 00.00 понедельника.
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17.11.2020 11:28 Ответить
 
 