Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США

Вакцина от коронавируса COVID-19 от американской компании Moderna на первых этапах будет поступать на американский рынок, а небогатым странам она может вообще оказаться не по карману.

Об этом пишет в понедельник британская газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Издание поясняет, что на разработку этой вакцины администрация США выделяла федеральное финансирование. "К концу года компания нацелена на то, чтобы передать на американский рынок 20 млн доз вакцины", - отмечается в материале.

Еще один важный момент - сколько в итоге будет стоить вакцина. "Она - очень дорогостоящая. Летом Moderna нацеливалась на $37 за одну дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20)", - пишет газета. Она прогнозирует, что в случае покупок крупных партий Moderna, вероятно, будет согласна снизить цену. "Однако в любом случае это - коммерческая компания, и она ясно объяснила, что нацелена на получение дохода", - отмечает The Guardian.

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"Учитывая цену и связи с американской администрацией, остальному миру придется подождать. А страны с низким уровнем дохода населения, вероятно, должны будут заняться поиском альтернативных вакцин", - подчеркивает издание.

Западные СМИ констатируют, что у вакцины от Moderna есть существенные сильные стороны. Например, она подходит людям старше 65 лет. Побочные эффекты от препарата - непродолжительные и несильные. В частности, в некоторых случаях у участников испытания после укола были зафиксированы боли в области руки, а также усталость.

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Вакцину, по словам разработчиков, можно хранить месяц при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию. Это выгодно отличает ее от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которую необходимо хранить при температуре от -70 до -80 градусов по Цельсию. Такую вакцину непросто транспортировать, а у наиболее бедных стран попросту нет необходимого оборудования.

Ранее в понедельник стало известно, что эффективность потенциальной вакцины от коронавируса от компании Moderna составляет более 94%.