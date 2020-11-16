Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США
Вакцина от коронавируса COVID-19 от американской компании Moderna на первых этапах будет поступать на американский рынок, а небогатым странам она может вообще оказаться не по карману.
Об этом пишет в понедельник британская газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Издание поясняет, что на разработку этой вакцины администрация США выделяла федеральное финансирование. "К концу года компания нацелена на то, чтобы передать на американский рынок 20 млн доз вакцины", - отмечается в материале.
Еще один важный момент - сколько в итоге будет стоить вакцина. "Она - очень дорогостоящая. Летом Moderna нацеливалась на $37 за одну дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20)", - пишет газета. Она прогнозирует, что в случае покупок крупных партий Moderna, вероятно, будет согласна снизить цену. "Однако в любом случае это - коммерческая компания, и она ясно объяснила, что нацелена на получение дохода", - отмечает The Guardian.
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"Учитывая цену и связи с американской администрацией, остальному миру придется подождать. А страны с низким уровнем дохода населения, вероятно, должны будут заняться поиском альтернативных вакцин", - подчеркивает издание.
Западные СМИ констатируют, что у вакцины от Moderna есть существенные сильные стороны. Например, она подходит людям старше 65 лет. Побочные эффекты от препарата - непродолжительные и несильные. В частности, в некоторых случаях у участников испытания после укола были зафиксированы боли в области руки, а также усталость.
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Вакцину, по словам разработчиков, можно хранить месяц при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию. Это выгодно отличает ее от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которую необходимо хранить при температуре от -70 до -80 градусов по Цельсию. Такую вакцину непросто транспортировать, а у наиболее бедных стран попросту нет необходимого оборудования.
Ранее в понедельник стало известно, что эффективность потенциальной вакцины от коронавируса от компании Moderna составляет более 94%.
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с бутылками в отверстиях для клизмы.
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отдаст ли бабушка-пенсионерка 3000 гривень за дозу ?
сомневаюсь
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Pfizer & BioNTech і Moderna замовчують той факт, що їхні творіння це не зовсім вакцини, а більш схожі на сезонні щеплення з 0,5 річною періодичністю.
ну і якщо творіння Moderna ще не зовсім досліджене,
а от від творіння Pfizer & BioNTech після 3 щеплення точно будуть білі тапки.
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А щодо вакцин від COVID будь яких спутник чи то Moderna чи то ... майбутніх на ближче десятиліття - Скажу так, ні одна з них не є і не буде дієвою, а навпаки багато люду наблизить до неминучої смерті.
Тоді ти ризикуєш не дожити до півночі