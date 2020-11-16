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Новости Коронавирус и карантин
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Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США

Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США

Вакцина от коронавируса COVID-19 от американской компании Moderna на первых этапах будет поступать на американский рынок, а небогатым странам она может вообще оказаться не по карману.

Об этом пишет в понедельник британская газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Издание поясняет, что на разработку этой вакцины администрация США выделяла федеральное финансирование. "К концу года компания нацелена на то, чтобы передать на американский рынок 20 млн доз вакцины", - отмечается в материале.

Еще один важный момент - сколько в итоге будет стоить вакцина. "Она - очень дорогостоящая. Летом Moderna нацеливалась на $37 за одну дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20)", - пишет газета. Она прогнозирует, что в случае покупок крупных партий Moderna, вероятно, будет согласна снизить цену. "Однако в любом случае это - коммерческая компания, и она ясно объяснила, что нацелена на получение дохода", - отмечает The Guardian.

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"Учитывая цену и связи с американской администрацией, остальному миру придется подождать. А страны с низким уровнем дохода населения, вероятно, должны будут заняться поиском альтернативных вакцин", - подчеркивает издание.

Западные СМИ констатируют, что у вакцины от Moderna есть существенные сильные стороны. Например, она подходит людям старше 65 лет. Побочные эффекты от препарата - непродолжительные и несильные. В частности, в некоторых случаях у участников испытания после укола были зафиксированы боли в области руки, а также усталость.

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Вакцину, по словам разработчиков, можно хранить месяц при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию. Это выгодно отличает ее от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которую необходимо хранить при температуре от -70 до -80 градусов по Цельсию. Такую вакцину непросто транспортировать, а у наиболее бедных стран попросту нет необходимого оборудования.

Ранее в понедельник стало известно, что эффективность потенциальной вакцины от коронавируса от компании Moderna составляет более 94%.

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США - Цензор.НЕТ 4322
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16.11.2020 21:57
+21
Русофобы!
Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США - Цензор.НЕТ 5665
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16.11.2020 21:54
+10
Пусть за всё платят Китайцы они уже за@бали человечество своими пандемиями !Исковые суды на миллиарды и пусть платят гады.
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16.11.2020 22:07
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Русофобы!
Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США - Цензор.НЕТ 5665
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16.11.2020 21:54 Ответить
та они там потеряются после ка дыркиной набутылки
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16.11.2020 22:03 Ответить
на параше проще и скрепнее наладить выпуск бутылок в виде ректальных свечек )))
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16.11.2020 22:20 Ответить
Кацапы - это организмы
с бутылками в отверстиях для клизмы.
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16.11.2020 22:22 Ответить
Враг не пройдет!
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16.11.2020 22:05 Ответить
А они освященные?
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16.11.2020 22:13 Ответить
Тю ******, у нас тесты делают за две штуки, а то вакцина за штуку. Правда она пока сюда доедет, могут нолики дорисовать
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16.11.2020 22:37 Ответить
Только выглядят они на самом деле немножко не так, а вот так:
.
Нова вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде дорогою і дістанеться тільки США - Цензор.НЕТ 7543
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16.11.2020 22:25 Ответить
Є ще така модифікація Нова вакцина від COVID-19 компанії Moderna буде дорогою і дістанеться тільки США - Цензор.НЕТ 717
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17.11.2020 07:29 Ответить
спеціально для москворотих їх роблять із колючого дроту, аби пам'ятали про вялічіє.
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17.11.2020 07:26 Ответить
Я б заплатил, только у нас все фальшифка.
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16.11.2020 21:57 Ответить
Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США - Цензор.НЕТ 4322
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16.11.2020 21:57 Ответить
зови на испытание, чувствую в тебя получится.
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16.11.2020 22:38 Ответить
🤣
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17.11.2020 00:01 Ответить
Человечество особенно фарм компании достойны вечно гореть в аду.
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16.11.2020 21:58 Ответить
Когда помреш - увидишь, что твой котел будут топить Луи Пастером
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16.11.2020 22:14 Ответить
мда, с ЗЕльоными накрутками и откатками эти вакцины у нас будут стоить минимум по 100 баксов

отдаст ли бабушка-пенсионерка 3000 гривень за дозу ?
сомневаюсь
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16.11.2020 21:58 Ответить
Будет война фарм-мафий с миллиардными откатами и взятками. Самая коррумпированная отрасль где все основано на лжи и мошенничестве.
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16.11.2020 22:01 Ответить
Может наконец то Путин уколется нормальной вакциной? С бункера вылезет...
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16.11.2020 23:41 Ответить
Дорого?? У нас на дороги спустили столько что мы могли бы себе купить 20 млн вакцин....
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16.11.2020 22:01 Ответить
100 баксов это ничто по сравнению с затратами на лечение ковида и его последствий. Будет иметь миллионный спрос в Украине. Везите уже.
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16.11.2020 22:03 Ответить
Пусть за всё платят Китайцы они уже за@бали человечество своими пандемиями !Исковые суды на миллиарды и пусть платят гады.
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16.11.2020 22:07 Ответить
Губу закатайте.
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17.11.2020 09:56 Ответить
Эту не повезут. Ее разработку оплачивало правительство США. Они же и купят. Зато идиот Степанов уже заявил, что ведет переговоры и с Пфайзер, и Модерна. Вот только где оно собиралось хранить вакцину от Pfizer, которой нужна температура не выше -70 градусов?
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16.11.2020 22:31 Ответить
А на закупке таких холодильников знаете как можно хорошо заработать?
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16.11.2020 23:33 Ответить
Так на это и похоже. Там можно так прибарахлиться, что и внукам хватит (с), как говорил кто-то из слуг. Самый смешной вариант будет, если холодильники купят, а вакцину нет. Производитель пообещал произвести 500 млн доз. 300 млн предзаказал ЕС(по крайней мере разговоры об этом были пару дней назад), что-то закажет ВБ, что-то США. Вряд ли мы есть в той схеме.
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17.11.2020 01:07 Ответить
разрабатывали вакцину- получился вирус... теперь будут от него продавать вакцину...
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16.11.2020 22:06 Ответить
Як завжди. Меду на всіх не вистачить. Декому прийдеться смоктати лапу. )
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16.11.2020 22:25 Ответить
Ну вот и нашлась замена угасающей нефти. А так ценилось в гиперлупы, подводные города, полёты на Марс... Выкусите!!! Драться будете за дозу. Даже если не хотите. Будущее стучиться в двери.
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16.11.2020 22:26 Ответить
Верилось
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16.11.2020 22:38 Ответить
Привет первому Deus Ex
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16.11.2020 23:16 Ответить
+
+
+
Pfizer & BioNTech і Moderna замовчують той факт, що їхні творіння це не зовсім вакцини, а більш схожі на сезонні щеплення з 0,5 річною періодичністю.
ну і якщо творіння Moderna ще не зовсім досліджене,
а от від творіння Pfizer & BioNTech після 3 щеплення точно будуть білі тапки.
-
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16.11.2020 22:34 Ответить
Закинься спутником и закажи себе холмик обязательно из камней
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16.11.2020 22:47 Ответить
Вам відомо, що Зло руйнує з середини, і що люди, які сіють зло, не довго існують?

А щодо вакцин від COVID будь яких спутник чи то Moderna чи то ... майбутніх на ближче десятиліття - Скажу так, ні одна з них не є і не буде дієвою, а навпаки багато люду наблизить до неминучої смерті.
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16.11.2020 23:06 Ответить
Ужас. Ещё и эти вышки 5G
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16.11.2020 23:23 Ответить
В Китае уже 7G ...
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16.11.2020 23:38 Ответить
Вам відомо, що Зло руйнує з середини, і що люди, які сіють зло, не довго існують?

Тоді ти ризикуєш не дожити до півночі
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16.11.2020 23:51 Ответить
Відійди + Зникни!
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17.11.2020 01:28 Ответить
Тебе более конкретно - пшелна
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17.11.2020 09:35 Ответить
 
 