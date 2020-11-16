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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?"

Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО:

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко увидел в послании президента Владимира Зеленского из Феофании три месседжа для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"1. Зеленский обращается к жителям ОРДЛО публично-демонстративно на языке оккупанта. Месседж: Не учили и не учите нашего государственного языка, мы вас здесь и с их русским языком с радостью приветствуем!

2. Зеленский объявляет жителям ОРДЛО об открытии всех пунктов пропуска на границе со свободной Украиной. Месседж: Заходите без ограничений и преград буквально все, в первую очередь те 80%, которые ненавидят Украину, молятся на Путина и мечтают объединиться с Россией!

3. Зеленский объявляет жителям ОРДЛО об открытии административных центров на границе, где они могут быстро и удобно получить пенсии и социальные выплаты. Месседж: Государственный бюджет Украины, куда ваши работающие дети все эти годы налогов не платили и не платят, зато платили и платят на содержание вражеской армии, он все выдержит - мы вам с радостью оплатим украинскую пенсию и украинские социальные выплаты, и это наш вам щедрый подарок в дополнение к вашей российской пенсии! А наши пенсионеры, в т.ч. родители погибших и раненых вашими детьми, как-то перебьются в нищете, никуда они не денутся", - выразил мнение Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к украинцам в ОРДЛО на русском языке: Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы

Он отметил, что в это время еще один президент Украины Леонид Кравчук - "на подтанцовке/бэк-вокале Медведчука" - обещает жителям ОРДЛО на несколько десятилетий "свободную экономическую зону", "особый статус", амнистию и уже через пять месяцев - выборы.

Гриценко подытоживает: "Вопрос: За что им такой пакет сладостей? За то, что с оружием в руках пошли против нас с вами? За то, что дружно пошли на "референдум" о присоединении к России? За то, что быстро стали в очереди за российским паспортом? За службу в вражеской армии и/или поддержку вражеской армии своими налогами? За лютую ненависть к Украине и всему украинскому?".

Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине? 01

Также читайте: Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук

Автор: 

Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (20239) Кравчук Леонид (1226)


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Топ комментарии
+50
Ту ракову пухлину, ці всі дирляндії, треба загородити колючим дротом, увести обмеження на пересування, наприклад, не частіше раз на три місяци з обмеженням ваги, щоб не таскали харчі українські. Суворо контролювати контрабанду, бо зараз на кпп наживаються: фурами таскають метал звідти, а туди возять продукти та речі. СБУшніки статки наживають за півроку на пропусках там. Все це легко перевірити та контролювати. Ось коли вони поживуть зовсім самі, а рашці той непотріб не треба зовсім, тоді, можливо, вони заволають заберіть нас додому, причому українською.
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16.11.2020 22:09
+45
Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?" - Цензор.НЕТ 6718
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16.11.2020 22:06
+41
Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?" - Цензор.НЕТ 1889
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16.11.2020 22:20
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Страница 3 из 3
Це поперше. А подруге нам ці дебілізовані теріторії Лугандонії і так хочуть запхати без всякого військового шляху. Тільки з особливим статусом широкої автономії, на яку ми впливати не зможемо, але навпаки, вони будуть впливати на нас і тормозити наш розвиток.
Якщо і приєднувати цей Лугандон, то років через 50, коли українофоби повиздихають, а молодь захоче жити у вільному світі. Сьогодні більшого ворога для України, ніж лугандонці, не знайдеш. А покищо Паркан. До Неба.
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17.11.2020 05:27 Ответить
"що робити зараз?"- Мозги себе купи. А вторым пунктом иди убирай то лайно,которое ты привел к власти. Грозился снести-иди героически сноси. Твои вопли,,в отставку,, до дупы всем
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17.11.2020 01:01 Ответить
И гриценко с собой захвати. Твой коллега по слабоумию.
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17.11.2020 01:03 Ответить
Продажний, мародерський троль, не плутайся під ногами
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17.11.2020 05:18 Ответить
Дык я вроде за зеленского не агитировал и не голосовал. Уже все поняли,кто настоящий мародер. Все,роме тебя ,слабоумный пользованный вечно переобувающийся дебилоид. Как у тебя в голове уживаются призывы голосовать за бубачку и спасти от этой власти страну,при этом обвиняя других в своих грехах? Спится нормально, таким продажным ,,патриотам,, слабоумия?
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17.11.2020 13:33 Ответить
Учитывая твое слабоумие и отсутствие яиц,неуважаемый, ничего не может помешать тебе семимильными шагами идти на три буквы
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17.11.2020 14:17 Ответить
надо просто перестать голосовать за колаборантов и украинофобов
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17.11.2020 03:02 Ответить
заморить их тварей без воды, электроенергии, пенсий и квпп (продуктовых)
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17.11.2020 00:20 Ответить
Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?" - Цензор.НЕТ 5917

Этим "гражданам" клоун обещал горы ништяков за счет налогоплательщиков Украины?
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16.11.2020 22:41 Ответить
Степан Вікторович Чубенко (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank 11 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1997#_blank 1997 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA#_blank Краматорськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#_blank Донецька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F#_blank 25 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014#_blank 2014 , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank Моспинська міська рада , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA#_blank Донецьк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна ) - український школяр і патріот, воротар футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA)#_blank «Авангард» (Краматорськ) , катований і розстріляний бойовиками проросійської терористичної організації «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#_blank ДНР » за проукраїнську позицію, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB#_blank народний Герой України .

У липні 2014-го Степан поїхав до друга в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#_blank Київ . 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону «Керч», за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівки , де після страшних катувань розстріляли.
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16.11.2020 22:44 Ответить
Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?" - Цензор.НЕТ 6422
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16.11.2020 22:45 Ответить
Фашіст ГріцЄнкА ні любєть нашіхь русккєхь гряжьданінавь.
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16.11.2020 22:45 Ответить
Та він не лише мишебратьєв не любить, а ще, як видно, й одного теле-клована, і любителя тягати чужі шапки, і *********, і чоколядного патріота... Мабуть, ще багатьох персонажів не любить.
Холєра!
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17.11.2020 20:02 Ответить
Похоже Зеленский готовит себе электорат. С подобной же целью популисты - леваки навозят мигрантов в ЕС.
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16.11.2020 22:47 Ответить
Дайте вже Бобрику пару танків продати, сидить голодний.
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16.11.2020 22:52 Ответить
щоб не посилати"зелень" російською відбірною "матершиной", варто це робити культурною українською,"а ось вам"
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16.11.2020 22:55 Ответить
Подписываюсь под каждым словом, сказанным Гриценко....Заискивать перед предателями и продажными мразями? Грабить патриотов в пользу подонков и иуд? Лугандонская гниль должна уничтожаться уже при приближении к линии разграничения....
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16.11.2020 23:00 Ответить
Гриценко, если Юля отморозится от следующих президентских выборов, мой голос, впервые за 22 года, будет за тебя...
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16.11.2020 23:03 Ответить
так Онотоль же четко сказал после краха на прошлых президентских выборах, что больше в президенты он не пойдет.
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17.11.2020 00:19 Ответить
Надейся что он нас *********.. петечку, тем более после вовочки, УКРАИНА больше не выдержит..
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17.11.2020 00:28 Ответить
кто же тогда будет голосовать за ********? )) лично мне уже трудно будет за него голосовать.
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17.11.2020 00:53 Ответить
для адекватных людей всего лишь этот один ролик должен вычеркнуть жулю из списка кандидатов, за которых можно бы было проголосвать на выборах. https://www.youtube.com/watch?v=AV2PrxgS6l4&t=8s
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17.11.2020 00:57 Ответить
А ты адекватный по видосикам выступаешь?? А головой думать, а не дупой - пробовал??
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17.11.2020 01:28 Ответить
то есть тебе покуй, что уля так цинично врала про свою семью во времена Голодомора?
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17.11.2020 01:46 Ответить
а коли та зубожіла вОна не брехала?
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17.11.2020 16:02 Ответить
так отож. проте багато хто ще ведеться на це.
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17.11.2020 18:19 Ответить
та й тут упоротих вистачає
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17.11.2020 20:11 Ответить
он спи***дел
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17.11.2020 03:04 Ответить
не важно уже. если спи***дел, то за пиз**нов уже уличенных не гоже голосовать.
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17.11.2020 15:04 Ответить
Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?"
Что случилось с Онотоле??? Что там в лесу сдохло???
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16.11.2020 23:06 Ответить
він згадав, що давно нічого не говорив, то виліз і сказав, те, що й всі так бачать.
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17.11.2020 16:25 Ответить
А чего здесь спрашивать, ведь понятно же всё. Зеленский и его, блин, зе-команда - это уже российская оккупационная власть в Украине. До кого ещё не дошло?
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16.11.2020 23:12 Ответить
Ой, как же прав Гриценко, как прав! Только тем, кто сейчас без меры ужирается возле государственной кормушки, эта правда ни к чему. Да и некогда им. Надо жирок наращивать, да потолще, а то неровен час пнут под зад коленкой и останутся "горемыки" без накоплений!
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16.11.2020 23:13 Ответить
Тогда нужно таки решить, а нужно ли нам возвращать те территории?
Вроде нужно. А что делать с теми людьми, которые там живут и ненавидят Украину? Выгнать их? Цивилизованный мир нас не поймёт, мы ж в ЕС идём, а они такое точно осудят.
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16.11.2020 23:16 Ответить
Ой ржу не могу!!!!!
Как нибудь их и рашинское "осуждамс" переживем!
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17.11.2020 11:57 Ответить
Ф чом дела? Это же нашолюдя!

Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?" - Цензор.НЕТ 7260
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16.11.2020 23:21 Ответить
Согласен с Анатолием Степановичем на все 100%.
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16.11.2020 23:21 Ответить
Провел встречу с Зеленским - он не сдаст Украину Путину, - Гриценко

(ЦензорНет 06.04.19 22:30)
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16.11.2020 23:38 Ответить
іііхіхііі
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16.11.2020 23:53 Ответить
100% правий Гриценко.
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16.11.2020 23:49 Ответить
отказ от собственного мнения всегда дурно пахнет...
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16.11.2020 23:54 Ответить
Собственное мнение - не неподвижная скала, оно изменяется под влиянием множества факторов. Кто может сказать, что в 50 лет думает и поступает так же, как в 25 ? А после кражи в квартире резко уменьшается гуманное отношение к преступному миру. После изнасилования, говорят девушки, очень долго нет веры мужс. полу. После Зели, надеюсь, люди научатся отличать серьёзных профессионалов от ряженых.
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21.11.2020 02:31 Ответить
так наши власти хотят гражданской войны , мы не выдержим такого унижения перед коллаборантами они же безнаказаны и еще будут поощрены , сядут нам на голову и будут смеяться. Это соблазн для других "республик".
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17.11.2020 00:16 Ответить
Для каких таких "других республик"? А ну быстро колитесь.
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17.11.2020 01:10 Ответить
Хабароська республіка, Якутська республіка, Чукотська республіка, Уральська республіка...
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17.11.2020 05:31 Ответить
ні Капітельманша може тільки Одеську, Харківську і так далі
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17.11.2020 21:04 Ответить
Наприклад, "Харківська", "Одеська", "Миколаївська", "Херсонська"...
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17.11.2020 06:26 Ответить
Онотоле, тебе сколько лет? Двенадцать? Все с твоим Вавой было ясно с самого начала. Ты этого не видел?
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17.11.2020 01:41 Ответить
Вот жеж ерунду Гриц написал, аж неудобно за него.
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17.11.2020 02:47 Ответить
Зеленский и Кравчук лишь выполняют указания Ермака-Козыря.
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17.11.2020 03:14 Ответить
не любитель самого Грицацуева но тут он просто полностью прав, надо это признать...
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17.11.2020 03:32 Ответить
Прямо в точку попал. Это зло надо не подкармливать, а искоренять разными способами. Сейчас: это полный запрет на все виды контактов, жесткие меры и карантины к сепаратистам из-за поребрика. Это будет мобилизировать всю здоровую часть Украины и уберегать ее от дальнейшего сползания в хаос, при нынешних пропутинских зелепуках при власти.
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17.11.2020 03:59 Ответить
Відмовляти лугандонам у підтримці буде помилкою. Але і засипати їх багатотисячними шахтарськими пенсіями і регресними теж буде не правильно. Замість пенсій - продуктовий набір на місяць. Один мішок. Суворо по регістрації. На переході лугандона потрапляє на розголужений кластер, де зможе вивести бліх, поритись у секонді, підкрутити пару гвинтів в голові, громко проволати Слава Україні! Героям Слава!, - і шурувати до себе в Лугандон. Або за його бажання йти у фільтраційний табір, де з лугандоною вже будуть працювати більш уважніше, щоб адаптувати лугандону до життя в Україні. Або відмовити йому безвіз в Україну. Власне лугандони всі різні і не можна їх під один гребінь.
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17.11.2020 05:51 Ответить
Ви їх хоч медом намастіть, а вони вже чужі і ворожі.
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17.11.2020 06:33 Ответить
Так там жеш їхні люди,малоросси,а вони ******* солоденьке 😁
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17.11.2020 06:37 Ответить
К сожалению народ донбаса стал НАСЕЛЕНИЕМ без интенсификации себя как УКРАИНЦЫ !!!

После шести лет русификации вернуть их можно как территорию, а не украинское гражданское общество. Такова правда жизни и я хотел бы ошибиться!!! НО...
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17.11.2020 07:20 Ответить
Очень похоже на то время, когда шахтеры стучали касками при Кучме и в итоге владельцы шахт получили дотирование зарплат и регрессов шахтерам из бюджета. За всем этим просматриваются не только пацакские рога, но и наглая рыжая морда, которая гудела в Донецке, а не выступила против оккупации.
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17.11.2020 07:51 Ответить
Гриценко про обіцянки Зеленського жителям ОРДЛО: "За що їм такий пакет ласощів? За люту ненависть до України?" - Цензор.НЕТ 976
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17.11.2020 08:43 Ответить
Точка зрения Анатолій Гриценко зависит от его точки нахождения. Позиция "Не знаю как, но не так" -навеки закреплена за оппозиционерами - критиканами. Так уже было при т. Сталине - те, кто по его же, Сталина, вине оказался на оккупированной территории во время Второй мировой войны или попал в плен были отнесены в предатели... Смешивание виновных и жертв не соответствует ни международному праву ни ... здравому смыслу... Поступать так, как советовал бы Анатолій Гриценко еще больше разжигает вражду к Украине той части населения, которая оказалась на оккупированной территории... Нельзя ли уже сменить ... пластинку ?
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17.11.2020 08:49 Ответить
ТАКИЕ, КАК ГРИЦЕНКО, СНАЧАЛА ВЫРАЩИВАЮТ ТАКИХ *ГОЛЕМОВ*, А ПОТОМ ВОЛАЮТЬ, НАДО СПАСАТЬ ДЕРЖАВУ!!!!
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17.11.2020 08:57 Ответить
Всегда удивлялся, откуда у нашего народа такое самоуничтожительное желание сделать все с точность наоборот, а не так как следовало бы, не так как поступали бы развитые государства, которые в первую очередь думают О СВОИХ интересах и не вредят сами себе.
Может менталитет такой... Очень печально.
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17.11.2020 09:11 Ответить
Гриценко, тупыми радикальными высказываниями по отношению к жителям ОРДЛО, раскалывает Украину и способствует опасности территориальной целостности страны. Эти высказывания настроены на самопиар среди жителей отдельных регионов.

Гриценко, который очень давно в политике, который выслуживался перед юлькой за депутатский мандат, даже тогда когда она подписала катастрофический для Украины контракт по газу 2009, должен исчезнуть из политики.
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17.11.2020 09:13 Ответить
Наталья, а жители луганды разве украинцы? территория да украинская , ее иинадо возвращать, а жители ************* промацковские и они нам не упали......я когда в АТО был то с жителями и на нашей территории наговорился и с теми кто за пенсиями ,всякими соцвыплатами закордонными паспортами и другими ништяками из луганды приходили, высновок один - они не украинцы и нет в них никакой гордости за Украину. они бы и к зимбабве присоеденились лишь бы побагатому..... так что дело совсем не в личности Гриценко а в его словах о ништяках луганде и её жителям которые уже 6 лет как сами раскололи нашу страну. я так очень против чтобы за счет меня и пенсий моих отца и матери кормили уродов и предателей!!!! так что как не крути прав Гриц кругом!
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17.11.2020 12:21 Ответить
Они граждане Украины. Поэтому из слов глупого Гриценко, подыгрывающего Московии следует, что на Донбассе гражданская война. А вы ему и Московии подыгрываете.
Надо понимать, что по нашей концепции жители Донбасса невинны и они голосовали под дулами автоматов Гиркина и подобных. И то некоторые. А явное большинство вообще не ходили на тот референдум. А сейчас воевать их заставляют. Поэтому война не гражданская.
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18.11.2020 10:27 Ответить
я так понял Наталья что вы сами из того чудесного края кормильцев? ну могу только посочувствовать. может некоторые под дулами автоматов гиркина и бабая и голосовали но их было немного. основная масса предателей хотела побагатому.... жадные алчные люди готовые за 200-300 гр. делать все что скажут. помню приезды этих "шахтарей-кормильцев всея Украины" в Киев на поддержку вашего землячка зэка....это еще задолго до войны.... чего приезжали? силу показать? так не было её... поорать побухать рассказать как они страну кормят? ну вот это было. помню с какой ненавистью и злобой плевались в солдат и лезли в драку твои землячки когда пленных солдат всу по донецку водили... фашисты блин. у меня сейчас на предприятии такой коллега переселенец есть, когда трезвый -нормальный мужик, как выпьет тут его и прорывает, начинается - рассказы как на домбасе "пацаны за правду стоят" какие западенцы гады, как нам надо с рашкой дружить и т.д. короче что у трезвого на уме у пьяного на языке. уже и рыло ему чистили и викомпании не берут а всеравно периодически выступает, директор сказал еще раз и на йух, вот ждем.... Наталья а как же там наши украинцы с рашкиными паспортами их тоже заставляют получать или как???? и какую вы "нашу концепцию" выдумали наша это чья? ваша лугандоновская? у меня родственник сгорел в Ил76 2 товарища калеки(один без ноги), 2 погибших.... как я по вашему должен относится к лугандону и его жителям?
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18.11.2020 11:00 Ответить
Странно что вы решили, что я из того края, тогда как нет никаких оснований таких решений.
А не из ольгинских ли вы троллей, потому что из ваших утверждений явно следует, что война гражданская? Что война между Украиной и жителями ОРДЛО, которые ненавидят Украину. То есть вы подыгрываете Хутинской пропаганде.
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18.11.2020 11:59 Ответить
да уж больно рьяно вы защищаете тамошних жителей!меня вот ничего (кроме года в АТО) с бамбасом не связует поэтому я и не парюсь хотя то что есть мне хватило с головой чтобы ненавидеть прорашистских лугандочан. я про гражданскую войну никогда ничего не говорил.... этоивойна несомненно с рашистами, которые развязали войну учавствуют в ней и руководят этим сбродом пошедшим с оружием в руках против своей родины и ее населения!!! уж больно много их колобрантов готовых за путлера в драку кидаться.... вот вам и ольгинские тролли. а вы я так понял на все согласны и на особый статус лугандона и на амнистию колоборантов и на всеобщее прощение лугандоновских предателей? тогда вы из каких троллей? из медведчуковских?
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18.11.2020 17:53 Ответить
и второе Наталья - была бы моя воля я бы отрезал на фиг этот бамбас с его жителями и построил стену и ров сберокодилами. пусть бы жили сами пока не одумаются....знаете прчему? а потому как мы 6 год без них нормально живем и ничего без этого чудного края кормильцев плохого вмУкраине не происходит, как жили так и живём. а полностью заморозивши все связи мы не только своих парней сбережем а еще и деньги съэкономим. ну это конечно просто мысли вслух.
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18.11.2020 18:02 Ответить
Одна из самых важных ценностей для каждой страны это ее территориальная целостность. Кто говорит, что отрезание части территории это благо для страны, тот сознательный или несознательный предатель.
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20.11.2020 05:46 Ответить
Да Наталья, я согласен что территориальная целостность штука очень важная..... ну так давайте будем ё возвращать эту целостность. Может вы больше чего то знаете чем я, тогда расскажите мне как эту целостность в настоящее время возвращает наш президент? Какие кардинальные шаги о для этого второй год предпринимает? почему так называемое перемирие и режим тишины приноси каждый день то убитого то раненого то контуженого то искалеченного молодого украинца? когда я был в АТО - все было предельно ясно - командир сказал -наступаем, командир сказал - сидим в обороне ну и т.д. что происходит сейчас мне вообще гепонятно? не воюем но людей теряем, у самих ж.па но подкармлюем предателей... воевать гарант боится (хотя это самы действенный способ восстановления территориальной целостности, если у вас есть примеры миного восстановления из истории то приведите мне а то я таких не знаю). надеется решить вопрос секретными еврейскими договорняками? так с путлером это не проходит. план "Б" (полная заморозка всех отношений с лугандой) который он сам аноснсировал в начале этого года, он тоже вводить остерегаеться.... так что делать? знаете в управленческих вузах нашей страны учат, что самое страшное дело в управленческой деятельности руководителя это отсутствие решения. вот у нас сейчас именно таая ситация.... так что вы обижаетесь? всетаки думаю что вас с лугандой что то связует а вы кокетничаете....
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20.11.2020 11:12 Ответить
Народы в борьбе за свою землю миллионами гибли. А вы ищите причины чтобы сбросить территории. Кроме того сбросить тех не удастся. Они потребуют весь Донбасс, в том числе и то что сейчас подконтрольно Украине. Кроме того они так и останутся замороженным хутинским плацдармом агрессии против Украины. Будут учить свое население, что скоро надо будет воевать за новороссию.
А то что говорите, что не воюем, а теряем, то и те теряют. Пусть лучше ОНИ требуют самозванных властей о прекращении противостояния.
А воевать сейчас нельзя. Московия не даст нам победить.
Надо чтобы там население захотело вернуться под контроль Украины и подняли там майдан. А для этого в Украине необходима власть умных патриотов, а не отпетых воров олигархов. Еще в добавок закон о дерибане земли, из-за которого то население точно не захочет возврата под контроль Украины. То что мы потеряли контроль над Крымом и частью донбасса, виноваты не только московские воши, но и наши гниды. Притом, что несложно понимать, что они далеко не совсем наши.
А то что вы считаете что меня что-то связывает с лугандой, то это какие-то фантазиями ни на чем не обоснованы. И чего это мне обижаться? Мало чего кто себе вообразит ни с того ни с сего. И на обиженных воду возят. Обижаются слабые, закомплексованные люди.
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20.11.2020 19:47 Ответить
они (лугандоновцы)!могут требовать все что угодно, хоть звезды с неба и планету Юпитер в придачу, разве это значит что мы должны выполнять все их хотелки? народы гибли миллионами за свои территории? вы сами хотите погибнуть за лугандон и за его народ? а ваши сыновья, братья, оте дед и т.д.? вот и я совсем не хочу, мне хватило АТО и общения с "нашимилюдьми" как вы их называете. еще раз повторю - они не украинцы, рашистской пропагандой они отравлены с 90-х гг. (а может еще и раньше). я не хочу напрягаться и преубеждать их о том что в моей Украине лучше.... я думаю что многие из них сейчас уже поняли куда вляпались, но их т.н. упрямая дебильная гордость и неспособность признаватьсятсебе в том что обкакались с рашкой заставляет их кричать о том как им хорошо и комфортно в любимой луганде. во-вторых конечно страшно боятся, что укры будут мстить и придется тикать в хабаровский край или амурскую область. поэтому я за заморозку отношений и демлитаризованую полосу без всяких переходов и всяких кпвв до тех пор пока они сами внутри не начнут действовать. расширить полосу отчуждения чтобы не могли доставать из стрелкового, заминировать, поставить противотанковые заграждения, построить доты и вышки , на каждый чих артиллерии отвечать в двойне или втройне. примеры есть - зона между Кореями или бывшая берлинская стена между фрг и гдр... не мы первые и не мы последние. в чем я не прав?
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20.11.2020 20:25 Ответить
Работа такая . раньше волал против Порошенка, сейчас - на Зеленского, потом на кого-то другого, не на себя же волать.
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17.11.2020 09:18 Ответить
а чо ты так возбудился? он уже много лет никто и ничего не решает.... я даже удивился когда увидел что его опубликовал бутусов. но Гриц прав - хватит нам кормить предателей ништяками за счет зарплат наших роботяг и пенсий наших пенсионеров-стариков! разве я не прав?
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17.11.2020 21:36 Ответить
Да тут и взбелениться можно. Как только политик окажеться за бортом, так и начинает критиковать власть и причем по делу. А стоит оказаться возле руля, так куда и девается весь апломб. Такие "борцуны" уже ( далее матёрные слова в три этажа).
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17.11.2020 21:52 Ответить
А как же говорил с зеленским,Украину не сдаст? Хуже не будет ,это не ты говорил? К чему сейчас ,твои восклицания и к кому обращения?
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17.11.2020 10:00 Ответить
Предлагаю формулу хермайера!Взять и депортировать туда жопаблоки,за жиддя,медвечука,бойка...,и конечно ахметова вернуть в ботанический сад.Забрать-у нас награбленное,пусть построят там Арабские Эмираты на минах,и ненавидят нас!Эсли хотят пусть забирают с собой жабыня.А вообще вопрос к националистам,патриотам-что делает тут рашапараша с уркаганами?По честному мы будем ждать 300лет.
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17.11.2020 11:28 Ответить
згоден.
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17.11.2020 11:47 Ответить
За що такий пакет?Це схоже на пакет країни яка програла війну,ще лишилося додати один пункт який хоче росія і все Зе може цілуватися з ****** "по-брежневски"..
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17.11.2020 13:19 Ответить
Піди дупу поцілуй пасинку разумкову,балабол.
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17.11.2020 14:25 Ответить
Пане Анатолію, ви цю мерзоту, у другому турі підтримали. Тому вам краще помовчати.
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17.11.2020 16:14 Ответить
Анатолию - респект! Политик он сильный, европейского уровня.
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17.11.2020 16:32 Ответить
гриценко одна з найвонючіших гнид української політики.
Воно два роки тому поливало помиями людей які ще тоді казали що так і буде.
А тепер коли так і вийшло корчить з себе незайману целку.
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17.11.2020 16:40 Ответить
ну если бы ты его выбрал презом а не зеленого, оно может быть "так бы и не вышло", а теперь чего киздеть за зря "по вонючих гнид"! ты ведь зельца в гаранты выбрал ну вот и не кашляй. не там ты этих гнид ищешь андрюша. и последнее - 2 роки тому Гриц уже лет 6 как был никем и ничего не решал , так что твой выхлоп холостой!
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17.11.2020 21:31 Ответить
Наконец-то Гриценко выразился как настоящий полковник.
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17.11.2020 18:58 Ответить
Они граждане Украины. Поэтому из слов глупого Гриценко, подыгрывающего Московии следует, что на Донбассе гражданская война.
Надо понимать, что по нашей концепции жители Донбасса невинны и они голосовали под дулами автоматов Гиркина и подобных. И то некоторые. А явное большинство вообще не ходили на тот референдум. А сейчас воевать их заставляют. Поэтому война не гражданская. Что здесь непонятно.
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18.11.2020 10:32 Ответить
Хотя сейчас сложности. За несколько лет жители ОРДЛО подверглись сильной идеологической обработке. То есть они просто жертвы.
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18.11.2020 10:38 Ответить
И еще относительно Гриценко. Он явно не годится быть политиком и даже не заслуживает быть полковником.
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18.11.2020 11:44 Ответить
успокойтесь пани, он полковник в отставке, а полковника еще в советской армии получил. так что кто чего заслуживает не вам решать. наверное вы годитесь политиком быть? ну тогда чего сидим за клавой? вперед? зажопа ждет таких членов.... будете с сивухой о ангельских лугандоновцах нам рассказывать......
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18.11.2020 18:07 Ответить
Ваша манипулятивная "логика" такова, что кому не нравится ваш глупый Гриценко, тот за Сивух, лугандоновцев, опзж.
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20.11.2020 05:12 Ответить
логика моя такова девушка - те кто декларирует особый статус бамбаса, амнистию его жителей, восстановление гражданских прав и свобод колабрантам - тот за дружбу с рузьким миром, топит за сивух, лугандоновцев , за опзж , рыгов и януковича.... а глупый Гриценко (как вы его нарекаете, вы то надеюсь не глупая?) тут совсем не причем, он высказал свое мнение , а вы все (подозреваю , что выходцы из бамбаса , имеющие там родителей, родственников и знакомых колобрантов) сильно возбудились и возмущаетесь во всё горло. Вы то сами как предлагаете восстанавливать территориальную целостность? или у вас тоже решения нет, а так просто про Грица повозмущаться?
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20.11.2020 11:41 Ответить
Не все так просто как вы думаете. Кое что я написала в ответе https://censor.net/ru/comments/locate/3231433/019214a0-c75e-717e-8041-419340e8b7e9 на другой ваш комментарий
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20.11.2020 19:57 Ответить
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