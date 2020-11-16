Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?"

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко увидел в послании президента Владимира Зеленского из Феофании три месседжа для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"1. Зеленский обращается к жителям ОРДЛО публично-демонстративно на языке оккупанта. Месседж: Не учили и не учите нашего государственного языка, мы вас здесь и с их русским языком с радостью приветствуем!

2. Зеленский объявляет жителям ОРДЛО об открытии всех пунктов пропуска на границе со свободной Украиной. Месседж: Заходите без ограничений и преград буквально все, в первую очередь те 80%, которые ненавидят Украину, молятся на Путина и мечтают объединиться с Россией!

3. Зеленский объявляет жителям ОРДЛО об открытии административных центров на границе, где они могут быстро и удобно получить пенсии и социальные выплаты. Месседж: Государственный бюджет Украины, куда ваши работающие дети все эти годы налогов не платили и не платят, зато платили и платят на содержание вражеской армии, он все выдержит - мы вам с радостью оплатим украинскую пенсию и украинские социальные выплаты, и это наш вам щедрый подарок в дополнение к вашей российской пенсии! А наши пенсионеры, в т.ч. родители погибших и раненых вашими детьми, как-то перебьются в нищете, никуда они не денутся", - выразил мнение Гриценко.

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Он отметил, что в это время еще один президент Украины Леонид Кравчук - "на подтанцовке/бэк-вокале Медведчука" - обещает жителям ОРДЛО на несколько десятилетий "свободную экономическую зону", "особый статус", амнистию и уже через пять месяцев - выборы.

Гриценко подытоживает: "Вопрос: За что им такой пакет сладостей? За то, что с оружием в руках пошли против нас с вами? За то, что дружно пошли на "референдум" о присоединении к России? За то, что быстро стали в очереди за российским паспортом? За службу в вражеской армии и/или поддержку вражеской армии своими налогами? За лютую ненависть к Украине и всему украинскому?".

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