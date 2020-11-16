Гриценко об обещаниях Зеленского жителям ОРДЛО: "За что им такой пакет сладостей? За лютую ненависть к Украине?"
Экс-министр обороны Анатолий Гриценко увидел в послании президента Владимира Зеленского из Феофании три месседжа для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"1. Зеленский обращается к жителям ОРДЛО публично-демонстративно на языке оккупанта. Месседж: Не учили и не учите нашего государственного языка, мы вас здесь и с их русским языком с радостью приветствуем!
2. Зеленский объявляет жителям ОРДЛО об открытии всех пунктов пропуска на границе со свободной Украиной. Месседж: Заходите без ограничений и преград буквально все, в первую очередь те 80%, которые ненавидят Украину, молятся на Путина и мечтают объединиться с Россией!
3. Зеленский объявляет жителям ОРДЛО об открытии административных центров на границе, где они могут быстро и удобно получить пенсии и социальные выплаты. Месседж: Государственный бюджет Украины, куда ваши работающие дети все эти годы налогов не платили и не платят, зато платили и платят на содержание вражеской армии, он все выдержит - мы вам с радостью оплатим украинскую пенсию и украинские социальные выплаты, и это наш вам щедрый подарок в дополнение к вашей российской пенсии! А наши пенсионеры, в т.ч. родители погибших и раненых вашими детьми, как-то перебьются в нищете, никуда они не денутся", - выразил мнение Гриценко.
Он отметил, что в это время еще один президент Украины Леонид Кравчук - "на подтанцовке/бэк-вокале Медведчука" - обещает жителям ОРДЛО на несколько десятилетий "свободную экономическую зону", "особый статус", амнистию и уже через пять месяцев - выборы.
Гриценко подытоживает: "Вопрос: За что им такой пакет сладостей? За то, что с оружием в руках пошли против нас с вами? За то, что дружно пошли на "референдум" о присоединении к России? За то, что быстро стали в очереди за российским паспортом? За службу в вражеской армии и/или поддержку вражеской армии своими налогами? За лютую ненависть к Украине и всему украинскому?".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо і приєднувати цей Лугандон, то років через 50, коли українофоби повиздихають, а молодь захоче жити у вільному світі. Сьогодні більшого ворога для України, ніж лугандонці, не знайдеш. А покищо Паркан. До Неба.
Этим "гражданам" клоун обещал горы ништяков за счет налогоплательщиков Украины?
У липні 2014-го Степан поїхав до друга в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#_blank Київ . 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону «Керч», за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівки , де після страшних катувань розстріляли.
Холєра!
Что случилось с Онотоле??? Что там в лесу сдохло???
Вроде нужно. А что делать с теми людьми, которые там живут и ненавидят Украину? Выгнать их? Цивилизованный мир нас не поймёт, мы ж в ЕС идём, а они такое точно осудят.
Как нибудь их и рашинское "осуждамс" переживем!
(ЦензорНет 06.04.19 22:30)
После шести лет русификации вернуть их можно как территорию, а не украинское гражданское общество. Такова правда жизни и я хотел бы ошибиться!!! НО...
Может менталитет такой... Очень печально.
Гриценко, который очень давно в политике, который выслуживался перед юлькой за депутатский мандат, даже тогда когда она подписала катастрофический для Украины контракт по газу 2009, должен исчезнуть из политики.
Надо понимать, что по нашей концепции жители Донбасса невинны и они голосовали под дулами автоматов Гиркина и подобных. И то некоторые. А явное большинство вообще не ходили на тот референдум. А сейчас воевать их заставляют. Поэтому война не гражданская.
А не из ольгинских ли вы троллей, потому что из ваших утверждений явно следует, что война гражданская? Что война между Украиной и жителями ОРДЛО, которые ненавидят Украину. То есть вы подыгрываете Хутинской пропаганде.
А то что говорите, что не воюем, а теряем, то и те теряют. Пусть лучше ОНИ требуют самозванных властей о прекращении противостояния.
А воевать сейчас нельзя. Московия не даст нам победить.
Надо чтобы там население захотело вернуться под контроль Украины и подняли там майдан. А для этого в Украине необходима власть умных патриотов, а не отпетых воров олигархов. Еще в добавок закон о дерибане земли, из-за которого то население точно не захочет возврата под контроль Украины. То что мы потеряли контроль над Крымом и частью донбасса, виноваты не только московские воши, но и наши гниды. Притом, что несложно понимать, что они далеко не совсем наши.
А то что вы считаете что меня что-то связывает с лугандой, то это какие-то фантазиями ни на чем не обоснованы. И чего это мне обижаться? Мало чего кто себе вообразит ни с того ни с сего. И на обиженных воду возят. Обижаются слабые, закомплексованные люди.
Воно два роки тому поливало помиями людей які ще тоді казали що так і буде.
А тепер коли так і вийшло корчить з себе незайману целку.
Надо понимать, что по нашей концепции жители Донбасса невинны и они голосовали под дулами автоматов Гиркина и подобных. И то некоторые. А явное большинство вообще не ходили на тот референдум. А сейчас воевать их заставляют. Поэтому война не гражданская. Что здесь непонятно.