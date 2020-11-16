Мы рассчитываем на снижение суточного уровня заболеваемости 15-20% через 14 дней, - Степанов о карантине выходного дня

Цель "карантина выходного дня" – остановить быстрый темп распространения коронавируса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" напомнил министр здравоохранения Максим Степанов.



Он подчеркнул, что это единственная мера, способная сдержать рост заболеваемости COVID-19, которая является альтернативой полному локдауну.



"У нас одна цель – остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся, это 11–11,5 тыс. больных за сутки. Это первое. Во-вторых, мы рассчитываем, исходя из расчетов наших эпидемиологов и международного опыта, на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, так как 14 дней – средний инкубационный период", – отметил Степанов.



По словам министра, лучшей противоэпидемической мерой мог бы стать жесткий карантин минимум на три недели, но в нынешних экономических условиях Кабмин не может на нее пойти.



"Мы находим вариант, как именно нам разорвать цепь передачи болезни… За этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, людей, которые понимают, как побеждать соответствующие болезни", – добавил Степанов.

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