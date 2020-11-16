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Новости Коронавирус и карантин
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Мы рассчитываем на снижение суточного уровня заболеваемости 15-20% через 14 дней, - Степанов о карантине выходного дня

Мы рассчитываем на снижение суточного уровня заболеваемости 15-20% через 14 дней, - Степанов о карантине выходного дня

Цель "карантина выходного дня" – остановить быстрый темп распространения коронавируса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" напомнил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что это единственная мера, способная сдержать рост заболеваемости COVID-19, которая является альтернативой полному локдауну.

"У нас одна цель – остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся, это 11–11,5 тыс. больных за сутки. Это первое. Во-вторых, мы рассчитываем, исходя из расчетов наших эпидемиологов и международного опыта, на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, так как 14 дней – средний инкубационный период", – отметил Степанов.

По словам министра, лучшей противоэпидемической мерой мог бы стать жесткий карантин минимум на три недели, но в нынешних экономических условиях Кабмин не может на нее пойти.

"Мы находим вариант, как именно нам разорвать цепь передачи болезни… За этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, людей, которые понимают, как побеждать соответствующие болезни", – добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня в Израиле снизил заболеваемость COVID-19 на 20%, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
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16.11.2020 22:20
+8
Степанов спрыгнул на больничный, как запахло жаренным с его увольнением...
А по законодательству нельзя увольнять работника или госслужащего, если он находится на больничном.
А так как, будучи министром здравоохранения он себе в ведомстве, где он руководит, выпишет себе любой больничный на любой срок, хоть на год, хоть на два...
Есть конечно ограничения по больничному для обычного человека, но для воровских чиновников нет никаких ограничений...
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16.11.2020 22:31
+6
Мы рассчитываем на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, - Степанов о карантине выходного дня

----------------------------------------------------------------------
Другими словами, нарисуют статистику какую нужно, через 14 дней. То есть будет не 10-11 тысяч заражений в день а где то 7-8 тысяч, на 20% меньше чем сейчас.
И скажут ну вот видите, мы всё правильно делаем, у нас всё получается, вот мы какие молодцы.
А на самом деле - шулеры. Что хотят то и ворочат, брешут, подделывают статистику, занимаются фальсификациями... ради наживы на распиле бюджета под видом борьбы с короновирусом.
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16.11.2020 22:27
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16.11.2020 22:20 Ответить
Школи зачиняйте, діти заражаються в тісних класах та несуть ковід додому. Через два тижні буде майже 20 тисяч
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16.11.2020 22:26 Ответить
Задолбали вы своими школами, у нас детсады с мая работают, или там дети не такие?
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16.11.2020 22:37 Ответить
там вообще все без симптомные...
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16.11.2020 23:10 Ответить
расчет на то, что зебилы по старому обычаю всё забудут через недельку
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16.11.2020 22:53 Ответить
Оно что, в церковь сходило? Попросило у боженьки что-то. На большее не способно
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16.11.2020 22:20 Ответить
У экспресс-теста и есть достоверность 50%. При этом вероятность получения ложноположительного результата минимальна. И для постановки диагноза экспресс-тесты никто не использует. Зачем писал столько текста?
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16.11.2020 22:35 Ответить
Нет не идут. Положительный экспресс-тест является основанием для теста ПЦР или ИФА. Но никто не использует их для постановки диагноза.
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17.11.2020 00:56 Ответить
Не ссы, Стёпа. Ты ж главный счетовод. Нужно было бабло освоить - много насчитал, нужно будет реагировать на повальное неповиновение граждан - ну убыль пойдёт злой вирусяка.
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16.11.2020 22:23 Ответить
он максим...ну который х... с ним .
а степашка-это просто погоняло
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16.11.2020 22:26 Ответить
Степашку вже пішли, а він намагається ще керувати.
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16.11.2020 22:24 Ответить
Степанов цап- відбувайло.
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17.11.2020 00:28 Ответить
расчёт не верный )) за бугор пусть заглянет. похожий трюк не прошёл. даже при куда более дисциплинированных бюргерах был только рост. почему и пошли ужесточения.
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16.11.2020 22:24 Ответить
так его уволили или нет?
ну реально сил нет терпеть этого ушлепка...
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16.11.2020 22:26 Ответить
Степанов спрыгнул на больничный, как запахло жаренным с его увольнением...
А по законодательству нельзя увольнять работника или госслужащего, если он находится на больничном.
А так как, будучи министром здравоохранения он себе в ведомстве, где он руководит, выпишет себе любой больничный на любой срок, хоть на год, хоть на два...
Есть конечно ограничения по больничному для обычного человека, но для воровских чиновников нет никаких ограничений...
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16.11.2020 22:31 Ответить
Мы рассчитываем на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, - Степанов о карантине выходного дня

----------------------------------------------------------------------
Другими словами, нарисуют статистику какую нужно, через 14 дней. То есть будет не 10-11 тысяч заражений в день а где то 7-8 тысяч, на 20% меньше чем сейчас.
И скажут ну вот видите, мы всё правильно делаем, у нас всё получается, вот мы какие молодцы.
А на самом деле - шулеры. Что хотят то и ворочат, брешут, подделывают статистику, занимаются фальсификациями... ради наживы на распиле бюджета под видом борьбы с короновирусом.
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16.11.2020 22:27 Ответить
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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16.11.2020 22:28 Ответить
А вот интересно, как можно оставить одного дома ребёнка лет пяти, шести, семи или даже восьми?
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16.11.2020 22:35 Ответить
Сколько нужно сколько и нарисуют. Во Франции кричали о 80 тысячах, а потом 30-40. Статистика як дишло.
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16.11.2020 22:35 Ответить
За этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, людей, которые понимают, как побеждать соответствующие болезни", - добавил Степанов. - 8 мь месяцев жизни с вирусом указывают на то. что советы дает стадо баранов,которые не имеют малейшего понятия как победить болезнь ,,,и возможно ли победить ту болезнь,которая расчитана на болезнь мозгов?
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16.11.2020 23:01 Ответить
А на что рассчитывает ковид?? И на что он вас л0хов разведёт?? И нас, с вами - терпилами..
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16.11.2020 23:10 Ответить
а какое снижение доходов у людей ожидается он не посчитал случайно?..
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16.11.2020 23:12 Ответить
Знаете мертвым доходы не нужны.. Увы
Они голодают.. Им нечего есть? Не смешите меня..
Я уже писала как знакомая лечила ковид в больнице. И у нее была депрессия.. Я спросила что много умирают.. Она сказала страшно когда люди сходят с ума.. Гипоксия.. На твоих глазах.. И плачет каждый день.. У нее умерла тетя
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16.11.2020 23:33 Ответить
 
 