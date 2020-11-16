Мы рассчитываем на снижение суточного уровня заболеваемости 15-20% через 14 дней, - Степанов о карантине выходного дня
Цель "карантина выходного дня" – остановить быстрый темп распространения коронавируса в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" напомнил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он подчеркнул, что это единственная мера, способная сдержать рост заболеваемости COVID-19, которая является альтернативой полному локдауну.
"У нас одна цель – остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся, это 11–11,5 тыс. больных за сутки. Это первое. Во-вторых, мы рассчитываем, исходя из расчетов наших эпидемиологов и международного опыта, на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, так как 14 дней – средний инкубационный период", – отметил Степанов.
По словам министра, лучшей противоэпидемической мерой мог бы стать жесткий карантин минимум на три недели, но в нынешних экономических условиях Кабмин не может на нее пойти.
"Мы находим вариант, как именно нам разорвать цепь передачи болезни… За этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, людей, которые понимают, как побеждать соответствующие болезни", – добавил Степанов.
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а степашка-это просто погоняло
ну реально сил нет терпеть этого ушлепка...
А по законодательству нельзя увольнять работника или госслужащего, если он находится на больничном.
А так как, будучи министром здравоохранения он себе в ведомстве, где он руководит, выпишет себе любой больничный на любой срок, хоть на год, хоть на два...
Есть конечно ограничения по больничному для обычного человека, но для воровских чиновников нет никаких ограничений...
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Другими словами, нарисуют статистику какую нужно, через 14 дней. То есть будет не 10-11 тысяч заражений в день а где то 7-8 тысяч, на 20% меньше чем сейчас.
И скажут ну вот видите, мы всё правильно делаем, у нас всё получается, вот мы какие молодцы.
А на самом деле - шулеры. Что хотят то и ворочат, брешут, подделывают статистику, занимаются фальсификациями... ради наживы на распиле бюджета под видом борьбы с короновирусом.
Они голодают.. Им нечего есть? Не смешите меня..
Я уже писала как знакомая лечила ковид в больнице. И у нее была депрессия.. Я спросила что много умирают.. Она сказала страшно когда люди сходят с ума.. Гипоксия.. На твоих глазах.. И плачет каждый день.. У нее умерла тетя