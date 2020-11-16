РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5004 посетителя онлайн
Новости Евромайдан
10 264 122

Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства

Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства

"Рух опору капітуляції" анонсировал на 21 ноября акцию протеста у палаты президента Владимира Зеленского в больнице в Феофании. Участников просят брать с собой шины и куски асфальта.

Анонс акции размещен на странице движения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем всех 21 ноября в 14:00 собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент до того момента оттуда сбежит - поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область - наши активисты найдут его и там", - сказано в анонсе акции.

Организаторы просят участников приезжать на автомобилях и "брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский обратился к украинцам в ОРДЛО на русском языке: Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы

Активисты планируют объявить широкий перечень требований к власти. Среди них - ликвидация Окружного админсуда Киева, освобождение фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко, реформирование Службы безопасности и прочие.

Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства 01
Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства 02
Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) протест (5857) Феофания (79) евромайдан (7835)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 3409
показать весь комментарий
16.11.2020 22:28
+27
Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 7236
показать весь комментарий
16.11.2020 22:30
+25
За полтора года Зеленский сделал:
Мову
Армию
Бизнес
Медицину
Экономику
Образование
Арест Януковича
Декоммунизацию
Борьбу с коррупцией
Энергетический рынок
Международную поддержку
Управление госпредприятиями

Остались дефолт и федерализация
показать весь комментарий
16.11.2020 22:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6121.
показать весь комментарий
16.11.2020 23:29 Ответить
Соловьев -скот, но впервые высказался правдиво.
показать весь комментарий
17.11.2020 06:52 Ответить
Активісти збираються з шинами до Зеленського у Феофанію в річницю Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1235.
показать весь комментарий
16.11.2020 23:31 Ответить
Да нет его там
показать весь комментарий
16.11.2020 23:47 Ответить
Планировал человек отпраздновать с шаурмой, Поляковой и шоу трансвеститов и тут тебе на!
Беда подкралась незаметно...
показать весь комментарий
16.11.2020 23:54 Ответить
ГНАТЬ ЗЕЛЕНУЮ ПАДАЛЬ ДО РОСТОВА
показать весь комментарий
17.11.2020 07:36 Ответить
ещё и яростно уничтожает средний и малый бизнес..
ФОПы сегодня уже разбили палаточный городок и сейчас ночуют возле ВР
утром сегодня сьезжаются со всех регионов ещё тысячи ФОПов!
Киев, подтягивайся!
показать весь комментарий
17.11.2020 00:30 Ответить
Хворі люди.
показать весь комментарий
17.11.2020 00:31 Ответить
возьмите все, что поможет вздёрнуть осла оманского
показать весь комментарий
17.11.2020 01:22 Ответить
завтра там будет половина свино-бото-фермы.
показать весь комментарий
17.11.2020 02:28 Ответить
Все 2 пацана?
показать весь комментарий
17.11.2020 09:34 Ответить
Долой ЗеРыгБанду!
показать весь комментарий
17.11.2020 03:11 Ответить
Время не ждет. Надо что-то делать с этим зеленым писюном.
показать весь комментарий
17.11.2020 03:51 Ответить
Неужто лечение не помогает?
показать весь комментарий
17.11.2020 06:56 Ответить
https://www.cbsnews.com/news/thousands-line-up-in-dallas-texas-to-receive-food-ahead-of-thanksgiving-food-bank-donation/?ftag=CNM-00-10aab6a&linkId=104644209&fbclid=IwAR2J5zjF4B5QWcOQpi7ek3vWmX-d_Vtc4hU6qLznAhnJNmYetO1yf6iRavw

Фото, переклад інформації . Як організовано процес - безкоштовна роздача продовольства.
Волонтери складають в багажники авто продукти.
показать весь комментарий
17.11.2020 04:08 Ответить
Зачем же афишировать. Теперь для оцепления и охраны территории могут и воинские части с фронта снять и перекрыть все выезды из Киева. Больному же может "поплохеть", нельзя беспокоить.
показать весь комментарий
17.11.2020 06:45 Ответить
И "дарагая", видимо, не знает куда миленок улетел.
показать весь комментарий
17.11.2020 06:54 Ответить
Только маски не надевайте и держитесь поближе друг к другу.
показать весь комментарий
17.11.2020 07:02 Ответить
Дочекався Володя. Вже і тобі шини несуть. Зви на допомогу даунбасят на расейській мові. Для цього ти і відкрив купу КПВП?
показать весь комментарий
17.11.2020 10:56 Ответить
Дістали вже ці активісти зі своїми шинама , може ще сім років будуть бігать під заборами , працювать треба !!
показать весь комментарий
17.11.2020 12:42 Ответить
Иди соси путлеру, придурок.
показать весь комментарий
19.11.2020 18:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 