Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства

"Рух опору капітуляції" анонсировал на 21 ноября акцию протеста у палаты президента Владимира Зеленского в больнице в Феофании. Участников просят брать с собой шины и куски асфальта.

Анонс акции размещен на странице движения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем всех 21 ноября в 14:00 собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент до того момента оттуда сбежит - поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область - наши активисты найдут его и там", - сказано в анонсе акции.

Организаторы просят участников приезжать на автомобилях и "брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ".

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Активисты планируют объявить широкий перечень требований к власти. Среди них - ликвидация Окружного админсуда Киева, освобождение фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко, реформирование Службы безопасности и прочие.





