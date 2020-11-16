Активисты собираются с шинами к Зеленскому в Феофанию в годовщину Революции Достоинства
"Рух опору капітуляції" анонсировал на 21 ноября акцию протеста у палаты президента Владимира Зеленского в больнице в Феофании. Участников просят брать с собой шины и куски асфальта.
Анонс акции размещен на странице движения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Призываем всех 21 ноября в 14:00 собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент до того момента оттуда сбежит - поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область - наши активисты найдут его и там", - сказано в анонсе акции.
Организаторы просят участников приезжать на автомобилях и "брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ".
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Активисты планируют объявить широкий перечень требований к власти. Среди них - ликвидация Окружного админсуда Киева, освобождение фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко, реформирование Службы безопасности и прочие.
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