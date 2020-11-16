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Новости Борьба с коррупцией
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Женщина предлагала пограничникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривен, чтобы не устанавливать приложение "Дій вдома"

Женщина предлагала пограничникам на КПВВ

На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" 16 ноября за попытку дать взятку пограничнику задержали гражданку Украины, которая направлялась из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, при прохождении паспортного контроля гражданка предложила пограничнику 1000 гривен за беспрепятственный пропуск без установки мобильного приложения "Дій вдома".

"Пограничник от неправомерного вознаграждения отказался. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", военнослужащие Херсонского пограничного отряда сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали гражданку правоохранителям", - говорится в сообщении.

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Комментариев гражданки Украины по поводу происходящего нет.

Напомним, с полуночи 28 августа украинские пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонщиной работают в обычном режиме. Ранее Кабмин временно приостанавливал работу КПВВ.

Кабинет министров Украины 9 сентября принял решение об отмене прохождения самоизоляции лишь для студентов и абитуриентов при пересечении административной границы между Крымом и Херсонской областью.

Также смотрите: Сотрудник полиции Одесской области задержан на взятке 50 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Автор: 

взятка (6152) Госпогранслужба (6383) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+2
эээ...а если у меня нокиа-3310 что делать?
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16.11.2020 22:46
+1
Значит, программа все-таки работает, раз тетка 1000₴ не пожалела.
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16.11.2020 22:45
+1
Не гони чушь, нифига не работает. Знакомый приехал и забил хрен на ту "ДИЮ". Никто к нему так и не приехал.
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16.11.2020 22:57
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подписалась бы на видосики зели и пропустили бы...
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16.11.2020 22:40 Ответить
Значит, программа все-таки работает, раз тетка 1000₴ не пожалела.
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16.11.2020 22:45 Ответить
Не гони чушь, нифига не работает. Знакомый приехал и забил хрен на ту "ДИЮ". Никто к нему так и не приехал.
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16.11.2020 22:57 Ответить
При отсутствии чувства юмора даже Дія не поможет.
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17.11.2020 01:06 Ответить
эээ...а если у меня нокиа-3310 что делать?
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16.11.2020 22:46 Ответить
Эээ...
Сиди дома.
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16.11.2020 22:58 Ответить
так без установлки приложения не пускают домой
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16.11.2020 22:59 Ответить
А если вообще нет мобильного? Законом не возбраняется.
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17.11.2020 01:07 Ответить
Посылают нах. Лично был свидетелем.
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17.11.2020 07:10 Ответить
В Китаї рівень твого карантину показує програма WeChat, якщо ти проходив десь недалеко від хворого, колір стає червоний - сидиш вдома. Вийдеш з дому - тобі п**ц.
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16.11.2020 22:50 Ответить
Сцук, напоминает анекдот Из дневника школьницы
"Вася предложил мне минет в рекриации.
Надо спросить у бабушки - что такое рекриация?"
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16.11.2020 22:51 Ответить
500грн.на границе
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16.11.2020 22:55 Ответить
Цю, шолі?
Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 3059
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16.11.2020 22:57 Ответить
Надо было установить ей переадресацию - гноись на раССейском крыму..
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16.11.2020 22:58 Ответить
Борьба с коррупцией Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7576 Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7576 Жінка пропонувала прикордонникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривень, щоб не встановлювати додаток "Дій вдома" - Цензор.НЕТ 7576
Поймали городскую сумасшедшую на 1000грн...
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16.11.2020 23:01 Ответить
Зеленые диджитализаторы опять впереди всей планеты. Разработали приложение за которое нужно платить чтобы его НЕ устанавливали. App Store и Play Market курят в сторонке.
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16.11.2020 23:51 Ответить
 
 