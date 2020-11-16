Женщина предлагала пограничникам на КПВВ "Чонгар" 1000 гривен, чтобы не устанавливать приложение "Дій вдома"

На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" 16 ноября за попытку дать взятку пограничнику задержали гражданку Украины, которая направлялась из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, при прохождении паспортного контроля гражданка предложила пограничнику 1000 гривен за беспрепятственный пропуск без установки мобильного приложения "Дій вдома".

"Пограничник от неправомерного вознаграждения отказался. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", военнослужащие Херсонского пограничного отряда сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали гражданку правоохранителям", - говорится в сообщении.

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Комментариев гражданки Украины по поводу происходящего нет.

Напомним, с полуночи 28 августа украинские пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонщиной работают в обычном режиме. Ранее Кабмин временно приостанавливал работу КПВВ.

Кабинет министров Украины 9 сентября принял решение об отмене прохождения самоизоляции лишь для студентов и абитуриентов при пересечении административной границы между Крымом и Херсонской областью.

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